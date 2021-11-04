Ташкент накрыла чудовищная пыльная буря. Ни зги...

22:09 05.11.2021

В Узбекистане 4 и 5 ноября наблюдается пыльная мгла с ветром. В результате экологической ситуации ташкентцы чаще начали жаловаться на проблемы с дыханием, сообщают местные СМИ.



В скорую помощь 3 ноября поступило 3433 обращений от жителей Ташкента. 4 ноября после пыльной мглы количество обращений выросло до 4082.



Из общего числа обращений 678 человек пожаловались на проблемы с дыханием. Бригады скорой помощи оказали гражданам первую помощь и госпитализировали тех, кто в тяжелом состоянии.







В Минздраве Узбекистана попросили граждан не выходить на улицу без особой необходимости.