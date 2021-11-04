Улетел домиком Элли... В Бухаре ветер сорвал крышу здания хокимата Пешкунского района

22:22 05.11.2021

Крышу здания администрации Пешкунского района Бухарской области снесло в результате ветра, прошедшего 4 ноября в различных частях Узбекистана. Об этом сообщили местные СМИ.



Как отмечается, начавшийся внезапно утром ветер перешел в пыльный ураган. Крышу правительственного здания снесло порывами ветра. К счастью, люди не пострадали, сообщили в местной администрации.



Сильно повреждены крыши перед зданием администрации района имени В. Каххора, повреждено освещение, вышли из строя все провода, подводящие электричество к зданию, сорвана крыша здания районной налоговой инспекции, также снесло крыши в нескольких домах, во избежание несчастных случаев, несколько адресов были отключены от электричества.



В администрации отметили, что крыши поврежденных зданий были построены 7-8 лет назад и выдерживали предыдущие сильные ветры, которые наблюдались в Бухаре в 2019 году.



Ранее сообщалось, что в Ташкенте прошла пыльная буря. Имели место повреждения, несколько человек обратились в больницы с жалобами на проблемы с дыханием.