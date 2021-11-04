"Мухач" Темиртас Жусупов набил для Казахстана 1-е золото ЧМ по боксу

22:26 05.11.2021

В Белграде стартовали решающие схватки за звание сильнейших боксеров мира, и первыми на ринг вышли представители весовой категории до 48 кг, сообщает Zakon.kz.



К большой радости казахстанских болельщиков, первую золотую медаль нынешнего Чемпионата мира завоевал боксер из Акмолинской области Темиртас Жусупов. Пятикратный чемпион республики в финале одолел тайского спортсмена Вуттичай Юрачай – 5:0.

Куандык Шынасилов