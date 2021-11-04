В Алматы найден мертвым известный вундеркинд Акназар Кажымурат

22:45 05.11.2021

Умер автор уникального рекорда Акназар Кажымурат



В Алматы скончался Акназар Кажымурат, установивший уникальный рекорд на международных экзаменах, передает Zakon.kz.



Накануне в полицию поступило заявление по факту пропажи Акназара Кажымурата. Была создана поисковая группа.



Сегодня на территории Бостандыкского района сотрудниками отдела криминальной полиции было найдено тело молодого человека. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Для установления причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.



В 2018 году Акназар Кажымурат, будучи учеником 12-го класса НИШ, установил уникальный рекорд на международных экзаменах ACT и SAT Subject Tests, набрав возможный максимум - 36 из 36 и 2400 из 2400. Тогда он получил право выбрать любой вуз в мире для продолжения учебы.

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования родным и близким Акназара Кажымурата.