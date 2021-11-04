Росактриса Мария Шукшина призвала к "ополчению" против "резни" русского народа

22:53 05.11.2021

"Мы и сейчас живем в смутное время"



54-летняя российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, рассуждая о празднике День народного единства, в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов, заявила, что сегодня русскому народу тоже нужно объединяться в "ополчение", так как "смутное время" продолжается.



"Мы сейчас тоже живем в СМУТНОЕ ВРЕМЯ", – пишет Шукшина в своем Телеграм-канале. По ее мнению, сейчас существуют некие группы, которые "противозаконными методами борются за свои финансовые интересы". Артистка считает, что пока нет силы, которая могла бы унять аппетиты этих групп. Более того, Шукшина считает, что сейчас, как и 409 лет назад, идет "резня", просто другими формами и без использования вил, топоров и мечей, а с помощью ручки, бумаги и Конституции.



"И поэтому перед нами стоит та же задача, что и перед нашими предками 409 лет назад – надо ополчаться", – отметила Шукшина, объяснив, что имеет в виду "ополчение" как объединение на профессиональной основе тех людей, которые мыслят государственно.



Авторы: АРСЕНИЙ ТОМИН