Китай первым в мире осуществил синтез окиси углерода в кормовой белок

23:03 05.11.2021

Китай первым в мире осуществила синтез из окиси углерода в белок, сформировав промышленную производственную мощность в 10 тыс. тонн.



Как пишет газета "Жэньминь жибао он-лайн" со ссылкой на информацию Научно-исследовательского института кормов академии сельскохозяйственных наук КНР, Поднебесная уже получила первый сертификат новой продукции.



Эксперты при этом отметили, что Китай в качестве крупного в мире производителя и потребителя корма с помощью собственных инноваций разрабатывает новые уникальные непищевые белки, снижает и постепенно устраняет зависимость от соевого протеина, что имеет огромнейшее значение для всей планеты.



Ранее сообщалось, что в китайской пустыне Кубуци, расположенной на территории Внутренней Монголии, началось строительство проекта по выработке электроэнергии с использованием энергии ветра и солнца.



Это крупнейший в Поднебесной фотоэлектрический проект мощностью 2 млн кВт. по борьбе с опустыниванием. Начало его реализации означает новый этап в экологическом управлении на базе "фотоэлектрических панелей + борьбы с опустыниванием".