Чужебесие под названием Хэллоуин, - И.Друзь

07:01 06.11.2021 В России продолжается навязчивая пиар-кампания этого "праздника"

Игорь Друзь

03.11.2021



Несмотря на ковид, в этом году у нас (да и по всему миру) с особенной силой внедряется так называемый праздник Хэллоуин, чуждый русским традициям и крайне вредный для психики. Раньше в России дети и юноши массово старались быть похожими на воинов, космонавтов, первопроходцев. Теперь некоторые молодые люди стараются быть похожими на разлагающиеся трупы, на злобных ведьм и людоедов: типа "круто!". Хотя это вовсе не круто, а, скажем мягко, очень глупо. И очень опасно для души, а также для психики, особенно – детской, что давно отмечают ученые.



Например, вот что по поводу данного "праздника" и его культа мертвечины написали профессор психологии В. Слободчикова и доктор психологических наук В. Абраменкова: "Настойчивое внедрение в сознание детей и молодежи темы смерти, умирания, никчемности жизни привело к тому, что Россия, которая в начале XX века была на последнем месте в мире по количеству самоубийств, и прежде всего детских, сейчас оказалась на верхних ступеньках этой страшной статистики, при этом детские суициды все чаще приобретают групповой характер, и нижняя их граница – возраст 5-6 лет".



Разумеется, Русская православная церковь и другие традиционные конфессии тоже многократно порицали этот шабаш.



Хэллоуин не раз критиковали представители российских властей, запрещая его отмечать в школах многих регионов – от Москвы до Крыма и Тюмени. И не зря: даже с точки зрения сиюминутного прагматизма Хэллоуин вреден уже потому, что его всегда сопровождает бешеный всплеск криминала: от пьяных драк до массовых ритуальных убийств.



В этом году он обернулся, например, расстрелом вечеринки в Сакраменто и рядом других резонансных преступлений.



Тем не менее его продолжают продвигать влиятельные силы. Главными двигателями его рекламы в РФ на сегодня стали представители шоу-бизнеса, транснациональных корпораций (особенно – сети супермаркетов), медиа-холдинги.



В сетях супермаркетов – например, в Ашане, в Fix Price и других, появились целые стеллажи с разными аксессуарами Хэллоуина. И речь идет явно не о коммерции, а об идеологическом вторжении, поскольку особенным спросом в России эти товары не пользуются. Да, кое-кто их берет под влиянием пропаганды, но большинство воздерживается. А некоторые покупатели и возмущаются, и я сам видел, как продавцы задвигают такие вещи в темный угол – от греха подальше. Возмущение людей понятно: эти изделия в большинстве случаев направлены на детей и молодежь, а все нормальные родители хотят избавить своих чад от кукол в виде трупиков, кровавых масок с рогами и тому подобного хлама, который может оказать пагубное влияние на детскую психику.



Однако организаторы кампании по продвижению американского чужебесия используют также целый комплекс политико-маркетинговых уловок, который помогает им постепенно достигать своей цели.



В ряде крупных российских СМИ появились, например, броские заголовки, говорящие о том, что большинство русских семей якобы уже его отмечают. С помощью такого незамысловатого приема манипуляторы хотят создать у обывателя впечатление, будто уже вся Россия празднует Хэллоуин, а значит, этому надо следовать.



Хотя невооруженным глазом видно, что это всего лишь откровенно лживые манипуляции – каждый может видеть по кругу своих друзей и знакомых, что это совсем не так. Что по-прежнему самыми любимыми праздниками русских остаются Пасха, Рождество, День Победы, а вовсе не праздник зомби. И при внимательном рассмотрении каждой заметки с таким заголовком видно, что внутри нее – неправда. Процитируем одну из таких статей:



"Более половины российских семей намерены в той или иной мере отмечать Хэллоуин… Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитиками онлайн-платформы обучения детей английскому Novakid.



…Участниками исследования стали 1 300 жителей России, имеющих хотя бы одного ребенка в возрасте от 4 до 12 лет, который изучает английский язык и культуру. Более половины опрошенных признались, что будут отмечать Хэллоуин. О позитивном отношении к этому празднику заявили 58% респондентов".



Совершенно очевидно, что здесь взята специфическая выборка из одной онлайн-платформы, где представлены семьи, склонные к американизации. Это все равно, что провести опрос читателей сайта "Эхо Москвы" о том, какие политики является самыми популярными в РФ. Ясно, что при такой выборке популярными выйдут всякие явлинские и навальные. Хотя в рамках всей России их популярность не намного выше статистической погрешности. Примерно так же обстоит дело с Хэллоуином.



А платформа Novakid яро проповедует эту дату, причем употребляя хитрые манипуляции и прямую ложь. Детей приучают к ее празднованию, например, тем, что призывают изучить "очень страшный словарик" из соответствующих терминов, снабдив их таким предисловием:



"All Hallows’ Eve - канун дня всех святых, но сегодня употребляется лишь сокращенная форма названия – Halloween. Несмотря на то, что своими корнями праздник восходит к языческим обрядам древних кельтов Ирландии и Шотландии, в наши дни веселое торжество не несет ровным счетом никакой религиозной нагрузки. Поэтому не стоит его бояться". Но это – прямая ложь. Данная дата была, есть и будет религиозной, и ее по всему миру отмечают сатанисты и неоязычники. Недаром в самом названии праздника содержится любимая оккультистами игра слов - Halloween (праздник всех святых) и Hell (ад). Автор "Сатанинской библии" Антон Лавей написал по этому поводу прямо: "Два главных сатанинских праздника – это Вальпургиснайт (1 мая) и Хэллоуин".



Конечно, на это мне могут возразить, что множество людей, отмечающих эту дату, все же не вкладывает в нее такой смысл. Да, они могут и не вкладывать, они могут просто шутить, но силы зла все равно приходят на зов, даже если их призвали "понарошку". По этому поводу русский православный священник Валерий Духанин недавно справедливо сказал следующее:



"Конечно, основная масса участников "праздника" думает просто пощекотать себе нервы, попугать друг друга, а потом весело посмеяться и вернуться к обычной жизни. Но упоминание темной силы, а, тем более, воплощение образов зла в нарядах и масках никогда просто так не проходит. Все это вторгается внутрь и со временем произведет свое действие".



Религиозные обряды, даже исполняемые без понимания их сути, зачастую толкают человека к той или иной вере. Очень часто бывало так, что люди отмечали христианские праздники просто по традиции, особо не вникая в их суть, но постепенно преображались, и становились воцерковленными людьми, старались делать добро. А с помощью Хэллоуина многие "воцерковились" в сатанизм, о чем говорит биография ряда маньяков, начинавших с отмечания этого "праздника", а заканчивавших ритуальным людоедством.



К сожалению, пропаганду данного праздника в этом году зачем-то подхватила и пресс-служба Костромской администрации. Пресс-служба решила провести манипулятивный опрос, в котором спросила, какие костюмы жители региона выберут себе в данный "праздник", включая вампира, американского супергероя, или даже коронавируса. При этом ответ, что не выберут никакого, вообще не был предусмотрен.



Костромичи в ответ не стеснялись в выражениях, костеря организаторов опроса. Один из самых добрых комментариев горожан был таким:



"До какого дна должна опуститься власть, чтобы рекламировать праздник нечистой силы". Пресс-служба сначала постаралась убедить читателей сайта в приемлемости праздника, но потом, наконец, поняла, что это бесполезно: "Из ваших комментариев мы поняли, что большая часть подписчиков, скажем так, прохладно относится к этому празднику. Спасибо, будем знать!".



Заметим, что не только русским так сильно навязывают Хэллоуин. Европейские СМИ красочно описывают многолюдные мероприятия, которые в эти дни прошли в Париже, Берлине, Амстердаме и других столицах ЕС. И это несмотря на то, что там нет таких традиций, и там ныне вовсю блокируется изоляцией нормальная жизнь под предлогом борьбы со зловещим вирусом!



Заметим, что вот уже два года представители Всемирной организации здравоохранения кошмарят христиан, требуя от них не посещать храмы из-за нашествия вирусов. Однако они ни разу не потребовали того же самого от оккультистов – любителей Хэллоуина, которые в этот день огромными толпами собираются в своих капищах, ночных клубах, ресторанах.



Складывается впечатление, что заветы "Библии" Лавея вполне близки руководству этой организации, ни разу не выступившей также против аморальных огромных массовых акций польских абортмахеров, или "гей-парадов" в ЕС, где никаких социальных дистанций не соблюдалось. Напомню, что Антон Лавей также говорил: "Я рад, что родители христиан позволили своим детям поклоняться дьяволу хотя бы одну ночь в году. Добро пожаловать в Хэллоуин".



Политический аспект происходящего особенно ярко виден на примере фактически оккупированной Украины, где на Пасху на ряд настоятелей храмов канонической УПЦ, будто бы не придерживавшихся карантина, были открыты уголовные дела. МВД Украины объявило, что даже если 10% христиан придет в свои храмы в этот день, то надо ожидать ужаса ужасного в виде вспышки чудовищной пандемии. Но теперь МВД Украины скромно молчит, молчат и его западные кураторы. И 30 октября 2021-го в Киеве свободно прошел так называемый парад зомби и многолюдные вечеринки по многим ночным клубам и театрам.



Причем "парад" имел явный оккультный подтекст не только в силу сатанинской символики, но и в силу того, что проходил по самым священным местам Киева, и закончился на Владимирской горке, где установлен памятник равноапостольному великому князю Владимиру. Это был своего рода антикрестный ход, действо по раскрещиванию города…



И эти многолюдные акции прошли несмотря на то, что в тот же день мэр Киева Кличко стращал народ пандемией и требовал сидеть дома. Власти уже объявили город "красной зоной" и даже сказали, что с 1 ноября ездить в метро имеют право только "уколотые" лица с кьюаркодами. Но Хэллоуин массово отметить не помешали. Глобалисты неявно объявили тех, кто покрыл себя милыми их сердцу личинами нечисти и радужными флагами, "незаразными". Источник - stoletie.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636171260

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Публичные должностные лица становятся субъектами финансового мониторинга

- Глава Правительства поручил обеспечить усиленный режим работы мониторинговых групп

- Правительство рассмотрело вопросы экологии и охраны окружающей среды

- Чинить нельзя построить. Часть вторая

- РК + ОАЭ = светлое будушее?

- Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан

- Казахстан – крупнейший торговый партнер в Центральной Азии для Великобритании

- 19 диссертационных советов вузов закрыты Министерством образования и науки РК из-за несоответствия новым требованиям

- Официальный комментарий Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

