 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Либеральное каре. Элиты Запада неисправимы, - М.Хазин
07:45 06.11.2021

Ночь в дождливом октябре…  

31.10.2021 МИХАИЛ ХАЗИН

Поводом для этого текста стала заметка Александра Рара, в которой он написал, что лидеры Запада снова игнорируют альтернативные мнения, из-за чего, в частности, Си и Путин на саммит не приехали. Я ни в коем случае не буду спорить с Раром в этом отношении (он является весьма осведомленным инсайдером), но хочу его немножко уточнить...

Во-первых, на Западе, управление которого устроено олигархическим образом (см. М.Хазин, С.Щеглов "Лестница в небо"), президенты и премьеры не являются высшей элитой. Они элита управленческая, а не властная. Властной элитой в большинстве стран Запада сегодня является элита "Западного" глобального проекта (за исключением Великобритании, где Джонсон представляет Иудейский глобальный проект), то есть транснациональные банкиры. Попытка их оттеснить от власти в США (Трамп) пока успехом не завершилась.

Во-вторых, в России и Китае, где власть устроена по монархической модели, Путин и Си являются как раз верхушкой властной элиты. И потому их общение с управленческой элитой Запада априори ограничено: если Путин принимает решение, то это решение окончательное, президенты и премьеры Западных стран не только ограничены в своем функционале необходимостью согласовывать решения с элитой властной, но и не всегда адекватны в понимании реальной ситуации.

Это, собственно, в-третьих. С середины 70-х годов (после отставки Никсона) всю систему образования на Западе взяли под контроль либералы (политический либерализм – идеология банкиров). И современные управленцы эшелонировано выучены в рамках либеральных принципов, методов и инструментов. Они учились в либеральном окружении, они в нем делали карьеры, они не видят мира вне либеральной картины и либерального дискурса. Это хорошо видно по итогам выборов в Германии, где новое правительство откровенно неадекватно реалиям мира.

В-четвертых, если властные элиты Запада уже понимают, что к чему (это именно к ним обращались Путин в Валдайский речи и Сечин в Вероне), то управленческие элиты – наоборот! И они смыкают ряды, пытаются создать своеобразное "либеральное каре" против наступающих на них со всех сторон нелиберальных сил! Политика коллективного Запада в Риме, на саммите 20-ки не наступающая, она защитная! И не только против Путина, Си и других стран, которые уже не хотят либерализма (даже Польши!), но и против собственных властных элит!

Именно по этой причине они откровенно фальсифицируют статистику (см. обзоры Фонда Хазина, я там про это много пишу), обманывая не только и столько народ, сколько собственных работодателей! Народ (пока) безмолствует, а властная элита Запада уже начинает раздражаться. Поскольку нужно что-то делать, а собственные управленцы не то, что действовать, они даже признавать реальность не собираются. Впрочем, подробности этих историй – в Дубае.

Именно для решения этой проблемы мы создали Агентство стратегического прогнозирования "Ковчег", именно для этого я пару лет назад начал выпускать макроэкономические обзоры, именно этому посвящена работа клуба "Улица Правды". Но на фоне общих проблем Запада это бантики, да и политика "сплочения рядов" работать не будет, уже очень скоро она рухнет, после того, как станет понятно, что легенды о "начавшемся росте" в очередной раз развеются. И тогда страны Запада ждут серьезные кадровые решения, с нынешней управленческой элитой из кризиса не выйдешь.

Источник - khazin.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636173900
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