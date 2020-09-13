Глобализация через "глокализацию". Алармистские сценарии будущего, - В.Семенко

09:51 06.11.2021

Алармистские сценарии будущего. Статья вторая

Глобализация через "глокализацию". А дальше – как получится

Владимир Семенко



Сравнительно недавно появились сообщения о прошедших в Казани учениях, организованных Роспотребнадзором и ВОЗ, где отрабатывались навыки борьбы со вспышками всевозможных инфекций. Помимо вышеуказанных ведомств, эти учения прошли под эгидой довольно странной и таинственной организации – "Союза городов и локальных правительств", основанной, как выясняется, в 1913 году под названием "Международный союз местных властей". В 2004 году она прошла реорганизацию и стала называться "Объединенные города и местные власти". Тогда же было открыто ее отделение и в России.



Новый День

Повседневная деятельность ОГМВ заключается в проведении совещаний мэров городов, местных и региональных лидеров. То есть организация является внешним консультантом, который дает указания местным властям, входящим в ее структуру. Своей главной задачей ОГМВ считает "защиту демократического местного самоуправления". Объединяются и скрепляются этой паутиной именно муниципальные и региональные власти. Более того, в конституции (!) организации декларируются, например, такие цели и задачи:



· "Обеспечить эффективную политическую репрезентацию местного правительства в международном сообществе, в особенности в ООН и ее агентствах.



· Обеспечить расовое и гендерное равенство и сражаться со всеми формами дискриминации, которые запрещены по международному праву, и/или нелегитимны в соответствии с ценностями и политикой организации.



· Стать главным мировым источником информации о местном самоуправлении, локальных властях, международной солидарности и обмене инновациями. Организовывать конгрессы и другие мероприятия, повышать количество участников, чтобы повышать политическое влияние и финансовую автономность организации".



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При этом организация прямо декларирует: "Мы учитываем, что мир стремительно меняется благодаря смене экономических, технологических демографических, экологических и социальных сил. Традиционная роль государства глубоко затрагивается этими трендами, национальные правительства не могут централизованно управлять и контролировать сложные системы больших и малых городов нынешнего и завтрашнего дня. Рост населения (?) и продолжающийся процесс урбанизации делает задачи локальных властей более сложными, но все более важными".



Таким образом, без малейшего стеснения вполне легально действующая организация, имеющая свое отделение и в России, открыто говорит, что речь идет ни много ни мало, как – о фактической передаче властных функций от централизованных структур государств к властям местного уровня, объединенных помимо своих стран внешними по отношению к ним силами! Не развитие местного самоуправления в рамках существующих государств, но по факту – именно политическая децентрализация, передача функций – вот как ставится вопрос.



И такая организация, с такими вполне открыто прописанными принципами и задачами проводит учения по борьбе с т.н. "пандемией" в одном из национальных регионов РФ!



Необходимо напомнить, что Евразийское отделение ОГМВ (ЕО ОГМВ) возглавляет бессменный мэр Казани Ильсур Метшин. А теперь напомним еще и тот факт, что 25 октября 2021 года депутаты госсовета Татарстана проголосовали против проекта Федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации, который в том числе вводит одинаковые наименования для высших должностных лиц регионов – глава субъекта. Татарстан – единственный регион РФ, имеющий своего президента. На этот пост 13.09.2020 с нарушением федерального законодательства был переизбран Рустам Минниханов, член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия", имеющий кучу других высоких должностей. Такая тихая, скромная фронда…



Но вернемся к нашей главной теме. На "встрече культурных лидеров от местного самоуправления" в Измире (Турция) в конце сентября 2021 г. Ильсур Метшин заявил: "Пандемия стала катализатором развития культурной и творческой индустрии, создавая актуальные тренды и открывая новые направления развития городов".



Если бы ковида не было, его следовало бы выдумать. Как бы тогда глобалисты открывали все новые и "новые тренды"? Ну а на десерт следует самый любимый глобалистский тренд – "устойчивое развитие". Состоявшаяся в июне 2021 г. в Якутске под руководством все того же Метшина "Ассамблея Евразийского отделения ОГМВ" заявляет: "Мы признаем, что цели устойчивого развития являются глобальными по своему характеру, но их достижение и решение проблем, которые они охватывают, происходит на локальном, местном и региональном уровнях". То есть прямо сказано, что глобальные цели достигаются через местный уровень, минуя общегосударственный. Можно ли быть более откровенными? Более того, в своем обращении к Правительству РФ эти господа по сути в ультимативной форме требуют инициировать на региональном и муниципальном уровне по всей стране подготовку "добровольных национальных обзоров" о том, как в России на местах выполняются 17 целей устойчивого развития ООН".



К сказанному остается лишь добавить, что вряд ли можно считать случайным выбор Якутска для проведения столь важного форума. Ибо, именно Якутия, наряду с Татарстаном (!) представляет сейчас главную головную боль для федеральных властей России, никак не желая расставаться с целым рядом полномочий, которые центральные власти стремятся передать с местного на федеральный уровень. Или это случайное совпадение?



В Москве ОГМВ представляет Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.



Но все это, смеем думать, продвижение глобалистской повестки покамест еще через то, что называется "soft power".



Рискнем предположить (это именно предположение, а не утверждение), что вышеизложенным дело может не ограничиться. Как, например, расценить недавнюю "миграционную амнистию" в России? (Амнистия для 150 000 граждан Узбекистана и Таджикистана, ранее совершивших какие-либо правонарушения в нашей стране). На эту тему был даже подан депутатский запрос депутатом А. Бородаем. Понятно, что глава Минстроя России уроженец Казани Ирек Файзуллин и курирующий строительство вице-премьер Марат Хуснуллин скажут, что на стройках не хватает рабочих рук.



Однако те мигранты, что наводнили сегодня ту же Москву, не очень похожи на тихих, скромных и вежливых, невысокого роста узбеков и таджиков, что приезжают сюда в поисках работы для хлеба насущного. Эти сумрачно-молчаливые, малообщительные, спортивного сложения люди, все очень похоже одетые, которые держатся группами где-то от 5 до 15 человек и, на первый взгляд, бесцельно перемещаются по городу пешком или в метро и на городском транспорте, напоминают скорее каких-то боевиков, членов бойцовских клубов. Ниоткуда не видно, чтобы они ехали на работу. На стройках таких не видно. Тут сразу вспоминается целый ряд недавних происшествий с участием мигрантов, которые вдруг стали вести себя с необычайной наглостью, которая ранее не была свойственна тем кавказцам или азиатам, что приезжают на заработки. Одно дело честные трутяги, и совсем другое – бойцы с криминальными наклонностями, которых вдруг решили простить ну, в самый "подходящий" момент! Создается впечатление, что кто-то, имеющий отношение к региональным, а возможно, и к федеральным элитам России, намеренно пытается с помощью мигрантов дестабилизировать обстановку, вызвав ответное массовое возмущение граждан. А при достаточных масштабах оного может появиться и хороший предлог для внешнего вмешательства, разве нет?



В сопоставлении с вышеизложенными действиями глобалистов, которые в продвижении своих планов явным образом стремятся опираться на местные власти через голову федерального центра, поощряя стремление регионов к излишней самостоятельности, все это не может не вызвать самую серьезную тревогу. Ибо у народа есть некоторые болевые точки, слишком давить на которые нельзя, если думать о безопасности государства. Тем более в ситуации, когда "пандемия становится катализатором новых актуальных трендов"…



Владимир Семенко