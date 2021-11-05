У Запада свои проблемы. Лесбиянки насилуют лесбиянок..., - Джейн Спай

10:10 06.11.2021

"Толерантность потеряли?" - гниющее BBC против ЛГБТК+ сообщества

5 ноября 2021 |

Британцы обсудили в Twitter совсем нетолерантную антитрансгендерную статью журналистки ВВС.



ДЖЕЙН СПАЙ, 5 ноября 2021,



Журналистка BBC Каролин Лоубридж написала о том, что женщин-лесбиянок принуждают к сексу некоторые транс-женщины. "Некоторые лесбиянки заявляют, что на них все чаще оказываю давление и принуждают принимать транс-женщин в качестве партнеров, а затем избегают и угрожают за то, что они об этом говорят", - написала Лоубридж.



Некоторые женщины согласились рассказать свои истории о том, как их "принуждают признать пенис женским половым органом". Причем давление осуществляется меньшинством транс-женщин или активистами, которые вообще не являются трансгендерами.



Дженни - лесбиянка, которую сексуально привлекают только те, женщины, которые физиологически таковыми являются. Ее сравнивали с Гитлером и угрожали убить за то, что она отказывалась от секса с транс-женщинами, называли трансфобом, извращенкой и транс исключающей радикальной феминисткой. Она считает, что, несмотря на внешнюю привлекательность, она не может иметь сексуальное влечение к биологическим мужчинам вне зависимости от того, как они себя отождествляют.



Эми рассказала о словесном насилии со стороны своей бисексуальной девушки за отказ от участия в сексе втроем с транс-женщиной.



"Я слышу их мужские голосовые связки. Я вижу их мужскую линию подбородка. Я знаю, что под одеждой у них мужской половой орган. Это физические реалии, которые я как женщина, которой нравятся, женщины, просто не могу игнорировать", - рассказала Эми.



Пользователи Twitter активно обсуждают статью, называя ее отвратительной и трансфобной. Они считают, что описанные ситуации никоим образом не отражают действительность, потому что интервью брали у радикальных феминисток-лесбиянок, которые не хотят иметь ничего общего с ЛГБТК+ сообществом.



"BBC опубликовали одну из самых коварных, отвратительных и токсичных антитрансгендерных статей. Они взяли интервью у группы транс-исключающих радикальных феминисток, сообщества ЛГБ и других антитранс групп, которые плюются мифами без оснований и доказательств. Это мерзко", - написал @ryanjohnbutcher.



"Вся статья основана на "исследовании", в котором приняли участие 80 человек, которое было проведено явно антитрансгендерной организацией, используя социальные сети этой организации. Позорное и убогое использование информации", - считает @AyoCaesar.



"Еще один день, еще одна анти-ЛГБТ статья от ВВС. Дискриминационная, коварная, нонсенс, обремененный заговорами, который заявляет, что лесбиянок принуждают к сексу транс-женщины. Эта кампания по выставлению трансгендеров опасными хищниками должна завершиться", - считает @guy_ingerson.



Пользователи лесбиянки также комментировали статью, многие из них написали, что подобных ситуаций с ними ни разу не было.



"Отзыв о трансофобной статье BBC. Я - цисгендерная (цисгендерность - гендерная идентичность совпадает с полом - прим. Д.С.) лесбиянка, у которой было среднее количество сексуальных партнеров, и меня никогда не принуждали к сексу транс-женщины. Из моего опыта, транс-женщины более неохотно проявляют свою сексуальность", - рассказала @Luceobrien.



Часть пользователей напомнила, что это не единственная статья, в которой ВВС встало против сексуальных меньшинств, добавив, что СМИ прогнило.



"Статья о том, что лесбиянок принуждают к сексу, является огромной и возмутительной ложью, которую когда-либо рассказывали трансофобы. В BBC есть что-то полностью прогнившее. Так нельзя продолжать", - считает @JackDunc1.



В комментариях добавили, что к проблеме гендерной и сексуальной принадлежности добавляется еще и расизм, потому что иногда лесбиянки отказываются спать с другими только потому, что у них кожа другого цвета.



"Никто не должен принуждаться к сексу с кем-либо, по какой-либо причине. Я бы не хотела, чтобы кто-то занимался со мной сексом только из-за социального давления, но было бы справедливо спросить, какую роль цвет кожи играет в том, что они каждые пять минут заявляют, что не будут спать с "цветной" женщиной", - поинтересовалась @AyoCaesar.



Некоторые пользователи рады тому, что тему вообще подняли для обсуждения, они считают ее важной в британском обществе.



"Хорошо, что об этом говорят. Но неправильно обвинять лесбиянок в трансофобии", - написала @polblonde.



Часть пользователей отметила, что ситуации, когда к лесбиянкам пристают цисгендерные мужчины с попытками переубедить их в выборе сексуальной ориентации, встречаются намного чаще, чем то, о чем пишут ВВС.



"Это явная пропаганда антитрансгендерности. Они бы еще написали историю о том, как лесбиянок принуждают к сексу цисгендерные мужчины. Потому что я слышала, что такое происходит намного чаще, чем принуждение лесбиянок к сексу с транс-женщинами, о чем я, соответственно, слышала ровно ноль раз за всю жизнь", - предложила @setoacnna.



Некоторые лесбиянки поблагодарили пользователей социальных сетей, которые встали на их сторону, показав таким образом, что лесбиянки просто женщины, а не феминистки-расисты.



"Спасибо всем, кто стоит на стороне лесбиянок, особенно учитывая то, что нас выставили фанатиками, еще и с расистами сравнили. Это разве наше преступление? Нас просто привлекает тот же пол, и мы исключаем из числа своих сексуальных партнеров гетеросексуальных мужчин, которые играют роль лесбиянки", - прокомментировала @BraddockBessie.



5 ноября 2021

Джейн Спай