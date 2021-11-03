Кыргызстан вооружается. Чем ответит Таджикистан, - "РО"

10:49 06.11.2021

Кыргызстан обновляет военную технику: что об этом думают в Душанбе?

Ноябрь 03, 2021



Официальный Бишкек на фоне нерешенного приграничного конфликта с Душанбе приобретает новую военную технику на сотни миллионов долларов. Как это отразится на переговорном процессе и что об этом думают в Таджикистане?



Ровно через полгода, после вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе, руководство Кыргызстана приступило к обновлению своей военной технике. В конце октября официальный Бишкек продемонстрировал купленные в Дубае 40 единиц бронированных внедорожников Toyota для пограничной службы в Баткенской области.



Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев во время демонстрации техники отметил, что на покупку техники из бюджета выделено 300 млн сомов По его словам, Кыргызстан в ближайшее время закупает у Турции беспилотные летательные аппараты Bayraktar, а у России разведывательные комплексы "Орлан-10 Е".



Пресс-служба президента Кыргызстана заявила, что новая боевая техника в таком количестве на бюджетные средства закупается впервые в истории независимости страны, а сам Садыр Жапаров во время своей пресс-конференции 23 октября отметил, что его страна уже потратила 100 млн долларов из бюджета на вооружение армии.



Между тем, инициативу о пересмотре военной доктрины и реформировании кыргызстанской армии Садыр Жапаров озвучил в начале мая через несколько дней после вооруженного столкновения на границе с Таджикистаном.



Садыр Жапаров

Садыр Жапаров

Во время своего майского визита в Турцию президент Кыргызстана поднял вопрос о возобновлении кыргызско-турецкого военного сотрудничества, а глава МИД Кыргызстана по итогам встречи с турецкими визави сказал о желании Турции оказать военно-техническую помощь Бишкеку на грантовой основе.



Кроме того, еще до конфликта, в феврале 2021 года во время визита Садыра Жапарова в Россию стали известны договоренности о поставках в Кыргызстан зенитно-ракетных комплексов С-300 и ударных беспилотников.



"Тревожный знак для Душанбе"

Независимый политолог Парвиз Муллоджанов полагает, что руководство Кыргызстана таким образом, фактически саботирует политические переговоры и хочет решить вопрос путем силового давления. "Они продолжают так называемую экономическую блокаду, пытаются налаживать отношения с "Талибан" и, с другой стороны, закупают оружие. Это тревожный знак для Таджикистана", - отмечает политолог. Он отмечает, что при таком развитии ситуации, таджикское руководство также будет искать возможности перевооружения армии. "Много будет зависеть от того, какие стратегические решения по закупкам вооружения теперь будет принято в двух странах, как они будут формировать военный бюджет и стратегию развития армии", - говорит Муллоджанов.



Парвиз Муллоджанов

Парвиз Муллоджанов

Таджикистан остается одним из бенефициаров военно-технической помощи России в регионе. Только с 2014 по 2019 год, Россия потратила на укрепления Вооруженных сил Таджикистана 122 млн долларов. По официальным данным, за эту сумму были получены широкая номенклатура вертолетной техники, бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и боеприпасов.



Согласно данным американского посольства в Таджикистане, начиная с 1992 года США предоставили военную помощь Таджикистану на общую сумму 330 миллионов долларов США. В рамках этой помощи силовым структурам республики было передано 358 транспортных средств на общую сумму 10,5 миллионов долларов США, отмечают в дипмиссии этой страны.



Также в рамках борьбы с международным терроризмом активную военную помощь для Душанбе оказывает Пекин. Хотя официальных цифр об ее объеме не публикуется, тем не менее, китайскую военную технику можно очень часто заметить во время военных парадов, организованных властями и военных учений на границе с Афганистаном.



Обычная новость или ультиматум?

Источник Радио Озоди в правительстве Таджикистана, занимающийся вопросами внешней политики, на анонимных условиях отметил, что власти Таджикистана спокойно восприняли новость об обновлении военной техники Кыргызстаном. "Это суверенная страна и она имеет право на закупку любых видов вооружений. Не думаем, что Кыргызстан планирует применить это против соседней страны", - сказал наш собеседник.



Иного мнение придерживается политолог из Душанбе Шерали Ризоен который указывает на прямую связь между действиями руководства Кыргызстана и апрельскими событиями на таджикско-кыргызской границе. По его словам, покупка военной техники и ее переправка в Баткенскую область, решение об исчислении одного месяца службы на два месяца для Погранвойск и ВВ МВД в Баткенской области а также приобретение боевых и разведывательных беспилотников в России и Турции можно оценить как устрашающий маневр.



Шерали Ризоен

Шерали Ризоен

"Однозначно, тиражирования этой новости в информационном пространстве приведет еще более серьезному беспокойству жителей в приграничных районах. Убежден, что милитаризация приграничных регионов в совокупности снижает потенциал обеспечение безопасности и стабильности обеих стран. Ряд уже предпринятых мер кыргызских властей говорят о том, что они не нацелены на диалог и конструктивное решение приграничных вопросов и, к сожалению, происходит поступательное моделирование конфликта по двум причинам: из-за высокого чувства реванша; консолидации нации вокруг нынешней политической элиты против "назначенного внешнего врага", - полагает Ризоен.



Сам Садыр Жапаров во время своей пресс-конференции 23 октября отметил, что его страна вооружается по оборонительным соображениям.



"Мы никогда за 30 лет ни разу не начинали конфликт с кем-либо, не захватывали чужие территории с оружием в руках. И впредь такого не будет. Но если будут попытки захватить наши территории, то ответ будет жестким", - сказал Жапаров.



Состояние армий двух стран

Согласно Всемирному рейтингу военной мощи "Global Firepower Index - 2021", опубликованнҷй в октябре 2021 года, из 146 стран мира Кыргызстан занял 93 место, а Таджикистан 99.



Вооруженные силы Кыргызстана насчитывают 11 тысяч солдат и офицеров. У республики имеются 150 танков и других бронемашин, 159 единиц артиллерии, 30 самоходных артиллерийских установок, 21 реактивной системы залпового огня, семь вертолетов, в том числе два боевых. Оборонный бюджет страны составляет 20 млн долларов.



По данным этого же индекса, вооруженные силы Таджикистана составляют 9 тысяч солдат и офицеров. На вооружении у республики 400 бронемашин, 253 танка, 80 артиллерийских установок, 20 вертолетов, в том числе 6 боевых, 1 транспортный самолет, 125 реактивной системы залпового огня. Военный бюджет Таджикистана составляет 79 млн долларов.



28-30 апреля 2021 года произошел вооруженный конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана. По итогам конфликта Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 раненных. По данным Бишкека со стороны Кыргызстана пострадали 154 человека, погибли 36.



Таджикистан сообщил о полностью разрушенных 14 домах, полуразрушенных двух и одного строения в Согдийской области.



По данным кыргызстанской стороны, в Баткенской области сгорели или были разрушены 140 домов, школы и погранзаставы.