Во мгле... В Ташкенте прошла 2-я инаугурация президента Мирзиеева

10:55 06.11.2021

Шавкат Мирзиеев, переизбранный президентом Узбекистана на выборах 24 октября, на совместном заседании палат Олий Мажлиса в субботу принес присягу и вновь вступил в должность главы государства. Об этом сообщает "Газеты.uz".



На прошедших выборах Шавкат Мирзиеев, выдвинутый кандидатом от Либерально-демократической партии Узбекистана, набрал 80,12% голосов, явка избирателей составила 80,4% (на выборах 2016 года он набрал 88,6%, явка тогда составила 87,7%).



Инаугурация прошла в новом здании Сената (бывшее здание МИД Узбекистана). Перед началом церемонии в большой зал заседаний Сената были впервые внесены штандарт (флаг) и знак президента, утвержденные в октябре текущего года.



Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев вручил Шавкату Мирзиееву новое удостоверение президента.



Затем вновь избранный президент, положив руку на Конституцию и Коран, произнес текст присяги:



"Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на президента Республики Узбекистан обязанности".



---------------------------



Концентрация пыли в Ташкенте снизилась, но остается опасной

На 11:00 субботы загрязнение атмосферного воздуха по пыли в Ташкенте превышало предельно допустимые концентрации в 6,7 раза. Это меньше, чем в пятницу (8 раз), но все равно опасно для здоровья. Погодные условия не дают пыли рассеяться полностью.

Сегодня, 13:25 Общество

В Ташкенте с вечера четверга продолжает наблюдаться пыльно-песчаная мгла. К субботе она немного рассеялась, но неблагоприятные метеоусловия не дают ей рассеяться полностью.



По данным на 11:00 субботы загрязнение атмосферного воздуха по пыли в Ташкенте превышало предельно допустимые концентрации (ПДК) в 6,7 раза. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, который осуществляет Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет).



Источник: Узгидромет.



Согласно информации, предоставленной "Газете.uz" пресс-службой Узгидромета, загрязнение воздуха остается повышенным в связи с интенсивным движением транспорта и штилем (отсутствием ветра). Такие же погодные условия наблюдались в пятницу, но превышение ПДК по пыли в воздухе было 8-кратным.



"Инверсионный слой в нижних слоях атмосферы, который образовался в результате вторжения холодной воздушной массы (4 ноября - ред.), задерживает процесс рассеивания пыли", - говорится в сообщении.



В ближайшие сутки существенных изменений метеорологических условий в столице не ожидается - сохранится сухая и безветренная погода.



"В ночные часы низкая температура воздуха у поверхности земли сохранила инверсионный задерживающий слой в атмосфере и препятствовала рассеиванию пыли. В дневные часы прогрев воздуха незначительно ослабит содержание пыли, но полного рассеивания пыльной мглы не ожидается", - добавили в центре.



Ранее Узгидромет сообщал, что в период между 21:00 и 23:00 в четверг в Ташкенте превышение ПДК по пыли было 30-кратным, затем оно начало снижаться.



Пыльно-песчаная мгла наблюдается в Узбекистане впервые за 150 лет, или за все время метеорологических наблюдений.



Ранее мы публиковали рекомендации Министерства здравоохранения в связи с повышенной концентрацией пыли в воздухе. Специалисты советуют полоскать горло и нос слегка подсоленной водой, развесить в комнатах влажные полотенца, стараться не выходить на улицу и носить маску.