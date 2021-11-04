В Самарканде вскрыта ячейка джихадистов - 10 штыков

11:28 06.11.2021

В Самарканде задержаны подозреваемые в распространении материалов о "джихаде"

СГБ и УВД Самаркандской области задержали в Самарканде группу подозреваемых в распространении материалов о "джихаде", планировавших отправиться в Сирию.



Самаркандское областное управление Службы государственной безопасности совместно с УВД области 3 ноября задержали группу лиц, которые подозреваются в распространении материалов, призывающих к "джихаду", сообщила пресс-служба СГБ.



По данным ведомства, жители Самарканда Д. Я. и Ф. М. вместе с восемью другими местными жителями создали виртуальное сообщество, где регулярно распространяли материалы, призывающие к "джихаду", и планировали отправить двух членов группы в Сирию для "джихада".



Их выезд в Сирию удалось предотвратить, отмечается в сообщении.



В ходе оперативного мероприятия были изъяты вещественные доказательства о незаконной деятельности членов виртуального сообщества, сообщили в СГБ. Ведется следствие.