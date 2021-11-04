 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лейлекские пращники. Камнеметная война на тадж-кыргызской границе продолжается
11:42 06.11.2021

Пограничники Таджикистана закидали камнями авто кыргызстанца. Комментарий Погранслужбы ГКНБ

Пресс-служба Пограничной службы ГКНБ прокомментировала инцидент, который произошел 4 ноября на кыргызско-таджикской границе.

Пограничник Кыргызстана, находясь за рулем своей машины "Хонда Аккорд" в Лейлекском районе на участке транзитной автодороги Арка-Борбордук напротив заправки "Бостон", хотел повернуть.

Во время маневра машину кыргызстанца закидали камнями пятеро военнослужащих Таджикистана. Кроме этого, последние предприняли неудачную попытку задержания кыргызстанца.

"По данному факту будет проводиться разбирательство. Планируется проведение встречи пограничных представителей Кыргызстана по Лейлекскому и Таджикистана по Ганчинскому направлениям", - отметили в пресс-службе.

Источник - svodka.akipress.org
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