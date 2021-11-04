КазПрез Токаев провел "стратегические учения": обойдем с фланга боевыми слонами?

12:33 06.11.2021

Глава государства провел Стратегические командно-штабные военные учения

В Министерстве обороны под руководством Президента Республики Казахстан – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева проведены очередные Стратегические командно-штабные военные учения.



Руководители государственных органов доложили Президенту о мерах по противодействию гибридным угрозам и повышению обороноспособности государства.



По итогам учений Глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию Вооруженных сил Республики Казахстан.