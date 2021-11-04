В КырПарламент нового созыва баллотируются и... граждане России. Интеграция, однако

15:01 06.11.2021

Гражданин России баллотируется в Жогорку Кенеш? У одного кандидата выявлен паспорт РФ - СМИ



Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии "Ынтымак" Сагындык Келдибаев имеет российский паспорт. Однако, несмотря на это, он получил регистрацию в качестве кандидата в депутаты Жогорку Кенеша. Об этом сообщает "Апрель".



В списке партии "Ынтымак" он занимает 5-е место. Кроме того, Сагындык Келдибаев является действующим депутатом Жогорку Кенеша.



Информацию об этом редакции "Апреля" передал собственный источник. Данные подтверждены автоматизированной системой "Российский паспорт".



Информация источника содержит данные о дате выдачи паспорта – 11 сентября 2012 года, его серии, номере и месте выдачи – Красноярский край.



Интересно, что это уже третий его паспорт. Первый выдан еще в 2006 году, когда Сагындык Келдибаев только получал российское гражданство, затем был утерян.



После чего в 2008 году Сагындыку Келдибаеву выдали второй паспорт. Им он пользовался до 2012 года. И этот паспорт также был утерян и находится в розыске.



Нынешний документ, уже третий по счету, является действующим.



Официальный источник – сайт Федеральной налоговой службы России подтвердил данную информацию. Для этого достаточно было ввести в специальную форму паспортные данные Сагындыка Келдибаева и получить из базы ФНС его действующий персональный ИНН: 246212783690.



Подробная выписка из АС "Российский паспорт" на Сагындыка Келдибаева доступна по этой ссылке.

https://april.kg/uploads/atambaev_longread2/Vipiska11.docx



Подчеркнем, что согласно законодательству Кыргызстана депутатом Жогорку Кенеша не может быть гражданин иностранного государства. Однако, несмотря на это, Сагындык Келдибаев был зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата.



Отметим, что факт наличия российского гражданства у Сагындыка Келдибаева поднимала еще в 2018 году экс-депутат Ыргал Кадыралиева. Келдибаев выступил с опровержением, заявил, что вышел из гражданства России еще в 2014 году. Заверял, что предоставил в ЦИК соответствующую справку. Впрочем, саму справку он так и не опубликовал в СМИ.



Значительная часть биографии Сагындыка Келдибаева действительно связана Российской Федерацией. В возрасте 38 лет в 2005 году бывший ветеринарный врач и сельский бухгалтер из Ошской области едет работать в Красноярский край. Начинает администратором торгового комплекса, получив гражданство, переходит на руководящие должности в бизнес-структурах. В 2014 году возвращается в Кыргызстан. А с 2018-го он уже депутат Жогорку Кенеша от фракции "Республика – Ата-Журт".



Добавим, что это уже второй кандидат с явным подозрением на наличие гражданства России. Ранее редакция "Апреля" публиковала документы, связанные с экс-мэром города Ош Таалайбеком Сарыбашевым. Выяснилось, что у него также есть действующий паспорт Российской Федерации, действующий номер ИНН в федеральной налоговой службе. Правда зарегистрирован он в России под именем Баалайбека Карыбашева.