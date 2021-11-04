 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кому нужны теракты в Афганистане? - Ст.Тарасов
20:30 06.11.2021

Кому нужны теракты в Афганистане?

Станислав Тарасов

В Афганистане лучше договариваться с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чем вместо него иметь дело с более радикальными силами. Но в стране, где 40 лет шла война, устранить угрозы быстро не удастся.

Ситуация в Афганистане продолжает деградировать. После эвакуации иностранных войск из Кабула и падения проамериканского правительства в крупных городах продолжаются террористические акты. По данным The New York Times, "за считанные недели в результате взрывов смертников в Кабуле и других городах погибло не менее 90 человек, сотни получили ранения". Последний теракт состоялся в Кабуле, в результате чего погибло 23 человека, пострадали еще 50.

Согласно прогнозам американских экспертов, "сезон терактов" в Афганистане будет продолжаться. Всего с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Кабул, в стране произошло уже почти 20 кровопролитных акций. Ситуация усугубляется следующими обстоятельствами. "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведший на протяжении двадцати лет вооруженную борьбу с иностранными оккупантами, после прихода к власти столкнулся с проблемами управления страной, необходимостью обеспечивать не только безопасность и сохранность правопорядка и налаживанием нормальной жизни в стране. Но у него не хватает внутренней легитимности и фактора международного признания. Этим пытаются воспользоваться различные радикальные группировки, в частности, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые "изматывают терактами новое и неопытное правительство". И это только одна сторона проблемы: недавно афганские политики и представители прежнего руководства страны заявили о создании Высшего совета национального сопротивления (ВСНС) и призвали жителей готовиться к "трудному и долгосрочному сопротивлению внутренней тирании, иностранной агрессии и оккупации".

Инициаторами создания совета выступили политики, находящиеся за пределами страны: Атта Мохаммад Нур (был успешным губернатором Балха), Абдул Рашид Дустум (лидер узбекской общины) и Мохаммад Юнус Кануни (влиятельный афганский политик, является одним из лидеров партии "Джамиат-и-Ислами" / Исламское общество Афганистана). Кстати, именно накануне саммита "московского формата" о новой структуре было объявлено в Турции. Анкара давала понять США, России, Китаю, Ирану, Пакистану и Индии, что она тоже в игре и, если что, договариваться нужно и с ней. По мнению многих экспертов, "скорее всего, члены ВСНС будут сидеть в Стамбуле и дожидаться пока какие-то силы не сделают основную работу, чтобы потом въехать на их плечах во власть, как это уже было в начале 2000-х годов". Помимо этого, в конце сентября было объявлено о создании правительства в изгнании, которое возглавил Амруллах Салех, бывший вице-президентом страны. Это "правительство" опубликовало состоящую из 18 частей декларацию, сообщило, что "в ближайшее время создаст Высший государственный совет для ее реализации", и отметило, что поддерживает ВСНС, хотя тот ответил, что "никакого отношения к правительству Салеха не имеет".

Обозначим одну важную особенность ситуации. Внутриафганский процесс развивается по своей логике. Если раньше были талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их противники, "Северный альянс", которые воевали между собой, то теперь на территории Афганистана действуют помимо "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще несколько группировок, политические силы и "центры". Парадокс, но "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует возрастающую террористическую активность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве одного из средств давления на мировое сообщество с целью своего международного признания. Кстати, этот тезис активно продвигают американцы, обвиняющие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отказе сотрудничать с ними в борьбе с ИГИЛ, "ведя войну только на своих условиях". Но является ли ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серьезной угрозой для новой власти, пока неясно. Поэтому в задачу мирового сообщества входит организация поддержки тем силам в Афганистане, которые в состоянии предотвратить реализацию самого негативного сценария и обеспечить безопасность. На данный момент - это все же "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на то, что Россия и Запад во многом с ним не согласны. Однако именно с этой силой и ведут переговоры главные внешние игроки.

В Дохе и. о. главы МИД Афганистана мулла Амир Хан Муттаки провел встречу с дипломатами из 14 стран, в том числе из Китая, Южной Кореи, Германии, Норвегии, Нидерландов и Японии. Сообщается, что стороны подтвердили существующие позиции: дипломаты призвали "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдать принципы международного права, уважать права человека и искоренить терроризм. Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провело переговоры в Кабуле с туркменской делегацией, возглавляемой главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым. Он оказался четвертым министром иностранных дел, который побывал с визитом в Кабуле после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее там провели переговоры главы МИД Катара, Узбекистана и Пакистана. Помимо этого, в Тегеране состоялась вторая встреча глав МИД стран-соседей Афганистана - Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана; главы МИД России и Китая участвовали по видеосвязи.

Все понимают, что Афганистан "является страной взаимодействия и сотрудничества между различными группами, и всякий раз, когда это взаимодействие и сотрудничество игнорировались, мир, стабильность и спокойствие в Афганистане оказывались под угрозой". Но кто конкретно и как может предложить участникам внутриафганского процесса приемлемый для всех механизм сотрудничества, чтобы запустить мобилизационную работу по сбору ресурсов для финансовой, экономической и гуманитарной помощи афганцам? В стране, где 40 лет шла война, устранить быстро угрозы не удастся.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636219800
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