Агентство культурного наследия Узбекистана возглавил Турсунали Кузиев

23:49 06.11.2021

Заслуженный деятель искусств Узбекистана Турсунали Кузиев назначен исполняющим обязанности директора Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта.



Турсунали Каримджонович Кузиев 5 ноября назначен исполняющим обязанности директора Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства.



Турсунали Кузиев родился в 1951 году в Сурхандарьинской области. Выпускник Республиканского художественного училища имени П. П. Бенькова (1976) и Ташкентского театрально-художественного института имени Островского (1982).



Работал председателем Фонда культуры Сурхандарьинской области, был директором училища имени Бенькова. В 1996-1997 годах занимал пост первого заместителя министра по делам культуры, временно исполнял обязанности министра. В 1997 году возглавил Академию художеств Узбекистана. В 2000-2005 годах - депутат Олий Мажлиса. В 2011-2013 годах был министром по делам культуры и спорта Узбекистана.



В 2013-2016 годах преподавал в Узбекском государственном университете мировых языков. С 2017 года занимал должность заместителя директора по научно-творческой работе Научно-просветительского мемориального комплекса имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова.



Кавалер ордена "Дустлик", удостоен почетного звания "Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан", награжден орденом "Дружбы" Вьетнама, орденами и медалями Украины, России, Японии, Ирана, Египта.



Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и спорта было образовано в апреле этого года на базе Департамента культурного наследия при Министерстве культуры и Центра исследований культурных ценностей Узбекистана.