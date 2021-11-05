Коронавирус выявил бездарность российской власти, - В.Жердева

01:17 07.11.2021

Бестолковость: Кремль и близкие к "особе императора" фигуранты не знают, как бороться с COVID-19

Коронавирус выявил бездарность российской власти, министров, вице-премьеров и прочих



Вера Жердева

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Игорь Трунов

Лев Гудков



Меры по борьбе с пандемией принимаются, вроде бы, правильные, но в совокупности выглядят странно и противоречиво.



Судите сами: вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила об осложнении ситуации с распространением коронавируса в Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской и Магаданской областях, а также о Красноярском крае, Татарстане, Тыве и Чувашии, а ограничивают авиасообщения с "Большой Землей" Камчатский и Хабаровский края. Тамошние правительства ввели обязательное требование: для внутренних авиарейсов необходимо предъявить QR-код о вакцинации против коронавируса или справку, подтверждающую, что человек переболел, или справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Хотя, наверное, стоило бы строже контролировать перемещения, в первую очередь, в "красных" регионах. Или нет?



Да, вот что важно: на Камчатке и в Хабаровском крае подтверждать, что ты здоров, потребуется еще и при поездках на междугородних автобусах внутри этих двух регионов, а владельцы авто могут разъезжать беспрепятственно. Они, что, заговоренные?



- В принципе, в основе этих постановлений - защита общества. В мире эта система работает. Либо ты привился, либо ты переболел, или отрицательный ПЦР-тест. Это общемировая практика, - объясняет юрист Игорь Трунов.



Но почему тогда люди, возвращающиеся из заграничных вояжей, да и нашего юга, где ситуация крайне тяжелая, не отправляются на двухнедельный карантин, как это было в начале пандемии? А ведь привезти они после "ноябрьских каникул" могут все что угодно. Новые штаммы коронавируса "злее" уже изученных, а прививка не защищает от заражения, а смягчает течение болезни. И привитый гражданин может быть переносчиком заразы, и переболевший может заболеть.



Еще пример: в стране вводятся нерабочие дни. Мера, в теории, эффективная. Но каждый регион почему-то играет по своим правилом, решая, на какой срок и насколько строго "закрывать" население. К тому же многие поехали, например, на курорты Краснодарского края, кто с сертификатами о прививке, кто с отрицательным ПЦР-тестом. И что это получается: в торговый центр ходить нельзя, а за тысячи километров на курорт ездить можно?



Дальше. Из каждого утюга несутся уверения в безопасности отечественных вакцин и оскорбления в адрес тех, кто не желает прививаться, а в Еврейской автономной области коллектив двух филиалов "скорой" Облучья и Пашково написал заявления на увольнение. Врачи не хотят вакцинироваться. Реакция властей: медики ошибаются (!), с ними надо провести разъяснительную работу.



Еще о врачах: Министерство обороны РФ сформировало девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад для оказания медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом. И койки в госпиталях для гражданских предоставило. Молодцы! Но если вы наберете в поисковике "увольнения врачей", то обнаружите, что, начиная с прошлого года, врачи массово увольнялись в Татарстане, Башкирии, Хакасии, Алтайском крае, других регионах - из-за тяжелых условий работы, недоплат, проблем с руководством. И их особо никто не упрашивал остаться, как будто медики в пандемию не нужны. В этом году ситуация не особо изменилась. Чего стоит затяжной скандал с увольнением сотрудников в КБ № 8 в Обнинске.



Причина - конфликт коллектива с руководителем. А таких "проблемных" больниц по России - сотни. И при этом Минздрав РФ просит вышедших на пенсию врачей вернуться на работу, потому как кадров не хватает. Это же фантасмагория какая-то!



Интригующая ситуация сложилась с храмами Петербурга. В тех из них, которые имеют статус музеев, где регулярно проводятся богослужения, у прихожан на входе музейщики стали требовать QR-коды. А в храмы, не являющиеся музеями, вход, как и раньше, свободный. Хотя в них, как и в музеи, приходят не только верующие, но и туристы. Что, наличие таблички со словом "музей" заставляет вирус активизироваться?



И вот еще что: помните, в прошлом году храмы закрывались под предлогом борьбы с распространением заразы? Так вот, председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в представленном докладе "Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина" признал, что это являлось грубым нарушением со стороны светских властей. Оказалось, главные санитарные врачи своими предписаниями Конституцию нарушили (и им за это ничего не было). А Конституция у нас - Основной закон. Вроде как.



В общем, пока чиновники мечутся, надеясь запретами побороть коронавирус, авторитет власти в глазах многих граждан опустился почти на уровень плинтуса. И главная проблема уже не инфекция как таковая, а недоверие людей.



Это показывает и свеженький опрос врачей, проведенный "Левада-Центром"*. Оказалось, что в целом у медиков отношение к российским вакцинам от COVID-19 позитивное. При этом две трети опрошенных либо уже привились, либо планируют это сделать в ближайшее время.



Доверяют эффективности и безопасности вакцины "Спутник V" 7 из 10 врачей, что касается двух других российских разработок, то эти цифры ниже из-за… недостаточной информации о них. Зарубежным вакцинам доверяют менее трети опрошенных, в основном потому, что пока не имеют определенного мнения об их качестве.



И что особенно важно: причиной низких темпов вакцинации от COVID-19 врачи считают недоверие населения существующим вакцинам и в негативном отношении общества к любым прививкам в целом.



А вот если перестать напускать туману и опубликовать полную информацию по существующим вакцинам, в том числе - импортным: сколько человек привились, каков процент серьезной "побочки", сколько человек заболели после вакцинации (и рядышком - сколько из них в тяжелой форме), полный список противопоказаний, перечень хронических заболеваний, при которых применение вакцины крайне желательна и т. д., это поможет завоевать доверие людей?



- Реакция будет неоднозначная, считает научный руководитель "Левада-Центра"* Лев Гудков. - Публикация подобной информации явно повысит доверие, но только в том случае, если власть убедит людей, что это информация полная и достоверная. Доверие, в таком случае, возрастет. Конечно, доля самых упертых останется, это те, кто не способен воспринять какие-либо рациональные доводы. Но остальные, из числа тех, кто сейчас колеблется, вполне могут удовлетвориться полученной информацией, успокоиться и сделать прививку.



Проблема именно в доверии, однократными действиями ее не решить. Доверие нарабатывают долго, а теряют быстро, - напоминает социолог.



Это касается и всех других противопандемических мер, предпринимаемых властями.



* АНО "Аналитический Центр Юрия Левады" внесена Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента