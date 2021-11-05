Казах Сакен Бибосынов стал чемпионом мира по боксу

01:18 07.11.2021

Видео победного боя Сакена Бибосынова против американца за "золото" чемпионата мира-2021



Казахстанский боксер Сакен Бибосынов принес стране вторую золотую медаль на чемпионате мира в Белграде, сообщает Sports.kz.



Казахстан выиграл второе "золото" на чемпионате мира по боксу в Белграде



В финале в весовой категории до 51 килограмма Бибосынов провел бой с боксером из США Роско Хиллом и одержал победу единогласным решением судей - 5:0.



Видео лучших моментов этого боя можно посмотреть ниже.







Таким образом, Сакен Бибосынов выиграл для Казахстана второе "золото" на турнире. Первым чемпионом мира в Белграде стал Темиртас Жусупов (48 кг).



Напомним, в этом году Бибосынов также завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.



Что касается его выступления на ЧМ-2021, то он выбил из турнира узбека Хасанбоя Дусматова, индийца Дипака, колумбийца Юберхена Мартинеса, таиландца Танарата Саенгфета и вот теперь американца Роско Хилла.