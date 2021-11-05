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|Казах Сакен Бибосынов стал чемпионом мира по боксу
01:18 07.11.2021
Видео победного боя Сакена Бибосынова против американца за "золото" чемпионата мира-2021
Казахстанский боксер Сакен Бибосынов принес стране вторую золотую медаль на чемпионате мира в Белграде, сообщает Sports.kz.
Казахстан выиграл второе "золото" на чемпионате мира по боксу в Белграде
В финале в весовой категории до 51 килограмма Бибосынов провел бой с боксером из США Роско Хиллом и одержал победу единогласным решением судей - 5:0.
Видео лучших моментов этого боя можно посмотреть ниже.
Таким образом, Сакен Бибосынов выиграл для Казахстана второе "золото" на турнире. Первым чемпионом мира в Белграде стал Темиртас Жусупов (48 кг).
Напомним, в этом году Бибосынов также завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.
Что касается его выступления на ЧМ-2021, то он выбил из турнира узбека Хасанбоя Дусматова, индийца Дипака, колумбийца Юберхена Мартинеса, таиландца Танарата Саенгфета и вот теперь американца Роско Хилла.