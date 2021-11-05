В Киргизии радикально реформированы Соцфонд и Госкдровая служба. Путем переименования...

08:50 07.11.2021

Образованы Соцфонд и Госагентство по делам госслужбы и местного самоуправления



Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров подписал указ "О некоторых вопросах деятельности государственных органов". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



В целях оптимизации деятельности государственных органов постановляется образовать при Кабинете министров:



– Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления на базе Государственной кадровой службы и Государственного агентства регионального развития при Министерстве сельского хозяйства;



– Социальный фонд на базе Социального фонда, находящегося в ведении Министерства здравоохранения.



Кроме того, на основании данного Указа переименовано Министерство иностранных дел. Из прежнего названия исключено "…внешней торговли и инвестиций".



Указ вступает в силу со дня подписания.