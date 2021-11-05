|В Киргизии радикально реформированы Соцфонд и Госкдровая служба. Путем переименования...
08:50 07.11.2021
Образованы Соцфонд и Госагентство по делам госслужбы и местного самоуправления
Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров подписал указ "О некоторых вопросах деятельности государственных органов". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В целях оптимизации деятельности государственных органов постановляется образовать при Кабинете министров:
– Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления на базе Государственной кадровой службы и Государственного агентства регионального развития при Министерстве сельского хозяйства;
– Социальный фонд на базе Социального фонда, находящегося в ведении Министерства здравоохранения.
Кроме того, на основании данного Указа переименовано Министерство иностранных дел. Из прежнего названия исключено "…внешней торговли и инвестиций".
Указ вступает в силу со дня подписания.