 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 07.11.2021
13:20  В Ташкенте двое укурков украли... барельеф писателю Назиру Сафарову
12:54  Мирзиеев анонсировал в Узбе еще пучок "конституционных реформ"
10:26  В проданной индусам за копейки Карагандинской шахте "Абайская" задохнулись 6 шахтеро-рабов
10:21  Украина накануне энергетического крушения. Куда ни кинь…, - А.Каневский
10:06  Байден проиграл референдум о доверии, - В.Прохватилов
09:23  Как Красная армия захватила первое знамя фашистов (история), - В.Нагирняк
09:12  Премьер-министра Ирака аль-Каземи пытались убить дроном

08:50  В Киргизии радикально реформированы Соцфонд и Госкдровая служба. Путем переименования...
01:18  Казах Сакен Бибосынов стал чемпионом мира по боксу
01:17  Коронавирус выявил бездарность российской власти, - В.Жердева
Суббота, 06.11.2021
23:49  Агентство культурного наследия Узбекистана возглавил Турсунали Кузиев
20:30  Кому нужны теракты в Афганистане? - Ст.Тарасов
15:01  В КырПарламент нового созыва баллотируются и... граждане России. Интеграция, однако
15:00  КазКультура. Ввести мораторий на тиражирование бронзовых истуканов, - Н.Нуртазина
12:33  КазПрез Токаев провел "стратегические учения": обойдем с фланга боевыми слонами?
11:42  Лейлекские пращники. Камнеметная война на тадж-кыргызской границе продолжается
11:28  В Самарканде вскрыта ячейка джихадистов - 10 штыков
10:55  Во мгле... В Ташкенте прошла 2-я инаугурация президента Мирзиеева
10:49  Кыргызстан вооружается. Чем ответит Таджикистан, - "РО"
10:26  В ожидании шторма: Турция балансирует на грани финансового краха, - Дм.Мигунов
10:10  У Запада свои проблемы. Лесбиянки насилуют лесбиянок..., - Джейн Спай
09:55  Украина накануне энергетического крушения. Куда ни кинь…, - А.Каневский
09:51  Глобализация через "глокализацию". Алармистские сценарии будущего, - В.Семенко
07:45  Либеральное каре. Элиты Запада неисправимы, - М.Хазин
07:01  Чужебесие под названием Хэллоуин, - И.Друзь
00:22  Поколение М. Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его
Пятница, 05.11.2021
23:03  Китай первым в мире осуществил синтез окиси углерода в кормовой белок
22:53  Росактриса Мария Шукшина призвала к "ополчению" против "резни" русского народа
22:45  В Алматы найден мертвым известный вундеркинд Акназар Кажымурат
22:26  "Мухач" Темиртас Жусупов набил для Казахстана 1-е золото ЧМ по боксу
22:22  Улетел домиком Элли... В Бухаре ветер сорвал крышу здания хокимата Пешкунского района
22:18  Втетерил 10-к хинкаляк. Правда о голодовке Саакашвили
22:09  Ташкент накрыла чудовищная пыльная буря. Знамение перед инаугурацией?
19:46  В чем секрет исторического выживания России, - Тимур Шерзад
19:45  Почему Россия и США не могут решить украинский вопрос, - Тимофей Бордачев
19:30  Союз олигархов с Путиным пугает соседей России, - "СП"
18:54  Горно-Бадахшанскую область Таджикистана возглавил генерал ГКНБ Мирзонабот
14:33  В Турции протестующие надели пакет на голову американскому военному
14:24  Чинить нельзя построить. Почему так медленно модернизируется устаревшее энергохозяйство Казахстана? - Е.Косенко
12:10  ОПЕК+ отверг призывы США к увеличению добычи нефти, - ГолАм
11:55  От Союзного к Единому? Россия и Белоруссия сделали шаг во взаимной интеграции, - В.Скачко
11:15  В Туркменистане полицейские избивают тех, кто отказывается собирать хлопок и свеклу
11:07  Рахмон увольняет на пенсию Е.Файзова - главу взрывоопасного Горного Бадахшана
10:23  Дружно-соседство. Кыргызы опубликовали "список лиц, кому можно пересекать границу с Таджикистаном"
09:18  Массовый завоз мигрантов в Россию отменяется? - А.Сошенко
09:08  РК + ОАЭ = светлое будущее? - Петр Своик
09:07  Прокуроры 10 штатов подали в суд на администрацию США за принуждение к вакцинации
08:40  Свой - чужой. Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
06:36  Встало большинство энергоблоков украинских ТЭС
01:59  "Никакого межэтнического конфликта не было!" - казпрез Токаев комментирует казахо-уйгурские драки в Пиджиме
01:49  Украина обвинила Россию в блокировке поставок угля из Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден проиграл референдум о доверии, - В.Прохватилов
10:06 07.11.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 07.11.2021

Большинство американцев считает, что страна идет по ложному пути

В США прошли местные выборы, на которых выбирались губернаторы и мэры нескольких штатов. Внимание было приковано к вотчине демократов, штату Вирджиния, где выбирали нового губернатора.

Вирджиния уже два года считается эпицентром идеологических и расовых войн. Здесь, например, особенно усердно крушили памятники знаменитым фигурам американской истории. Так, в Ричмонде, бывшей столице Конфедерации, под бурные аплодисменты горожан снесли памятник генералу Роберту Ли. В школах штата преподают так называемую "критическую теорию рас", департамент образования штата рекомендует ее в качестве "наилучшей практики".

Терри Маколифф

Выступая перед избирателями, кандидат в губернаторы от демократов Терри Маколифф заявил, что в школах Вирджинии слишком много белых учителей и он намерен сократить их количество. Для чего? А чтобы "всем было комфортно". Это довольно распространенное сейчас в США веяние времени.

Вирджиния – беспокойный штат. 28 мая 2021 года в этом штате в одной из школ округа Лаудон подросток-трансгендер, нацепив юбку, изнасиловал в школе девятиклассницу. Местные власти пытались скрыть преступление, а когда отец девочки на заседании правления государственных школ округа выразил протест, полицейские его избили и арестовали. Несмотря на всеобщее возмущение, председатель школьного совета округа Бренда Шеридан пообещала защищать учащихся-трансгендеров, которым разгневанные родители угрожали убийством.

Результат губернаторских выборов в Вирджинии, которые американские СМИ назвали референдумом о доверии президенту США Джо Байдену, стал "тревожным звонком для демократов", сообщает признанный в РФ иностранным агентом "Голос Америки"**. Новым губернатором был избран Гленн Янгкин, 54-летний банкир, не имеющий политического опыта. Демократическому кандидату Терри Маколиффу не помог ни предыдущий опыт на посту губернатора штата, ни поддержка верхушки демократов. Агитировать за неудачника приезжали "самые знаменитые демократы на планете, от действующего президента Джо Байдена до экс-президента Барака Обамы и самой Камалы Харрис", иронизирует Такер Карлсон из Fox News. Однако не помогло.

А Гленн Янкгин сумел найти баланс между поддержкой Дональду Трампу и умеренной предвыборной программой, которая понравилась части избирателей-демократов. В предвыборной кампании Янгкин сосредоточился на таких вопросах, как экономика и "пандемия", выступив против принуждения к ношению масок. А также обещал запретить преподавание "критической теории рас" в школах в первый же день после своей победы.

"Янгкин сумел показать отличие своей позиции от взглядов Дональда Трампа, не говоря об этом напрямую", – пишет The New York Times. Выстроив стратегию "держать Трампа на расстоянии вытянутой руки", Янгкин смог завоевать и противников, и сторонников бывшего президента, так называемых Never Trumpers и Forever Trumpers. Серьезную роль в победе Янгкина сыграли сельские округа. Победил Янгкин и в пригородах. Axios пишет, что ему удалось создать шаблон "Трамп-light", который республиканцы могут успешно тиражировать как основную стратегию борьбы с демократами в других штатах.

Вторым человеком в штате Вирджиния (lieutenant-governor) избрали черную республиканку Винсом Сирс, ветерана морской пехоты. Она дистанцировалась от расовых вопросов, не акцентировала свой цвет кожи в избирательной кампании, а сосредоточилась на вопросах экономического и социального развития. И открыто называла "критическую теорию рас" "расистской концепцией". Успех Винсом Сирс показал, что чернокожие республиканцы могут стать мощным активом партии "слона" на промежуточных и президентских выборах.

Либеральные СМИ назвали причиной победы Янгкина "белое невежество" (white ignorance), но такие оценки скорее указывают на глубину раскола в американском обществе, чем на то-то другое. The Wall Street Journal пишет, что победа Янгкина подарила республиканцам сценарий победы в колеблющихся штатах на промежуточных выборах в 2022 году.

"Не менее воодушевляющими для республиканцев оказались губернаторские выборы в Нью-Джерси", – отмечает The New York Times. Там действующий губернатор Филип Д. Мерфи едва не проиграл малоизвестному республиканцу Джеку Чиаттарелли, а близость результатов Мерфи и Чиаттарелли лишь подчеркнула уязвимость Демократической партии.

В отличие от Янгкина, Чиаттарелли, бывший депутат законодательного собрания штата, не имел большого личного состояния, которое мог бы потратить на свою кампанию, и руководство республиканцев не придавало большого значения его участию в губернаторских выборах в Нью-Джерси. Если бы Чиаттарелли помогли собрать больше средств, он вполне мог бы преодолеть отставание менее чем на один процент от Мерфи.

На выборах мэра Нью-Йорка уставшие от погромов и насилия горожане отдали свои голоса демократу старой закалки, бывшему полицейскому, чернокожему стороннику "закона и порядка" Эрику Адамсу.

В ходе референдума в Миннеаполисе более 56 процентов горожан проголосовали против упразднении городской полиции.

В Бостоне мэром избрана прогрессистка Мишель Ву. Ее соперницей была Анисса Эссайби Джордж, представлявшая центристское крыло Демократической партии. Это еще одно поражение лично Джо Байдена.

Местные выборы в Америке прошли в момент, когда избиратели глубоко разочарованы. Они утомлены продолжающейся "пандемией", раздражены ростом цен, дефицитом ряда привычных товаров. Большинство американцев считает, что страна движется по ложному пути.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636268760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Публичные должностные лица становятся субъектами финансового мониторинга
- Глава Правительства поручил обеспечить усиленный режим работы мониторинговых групп
- Правительство рассмотрело вопросы экологии и охраны окружающей среды
- Чинить нельзя построить. Часть вторая
- РК + ОАЭ = светлое будушее?
- Состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан
- Казахстан – крупнейший торговый партнер в Центральной Азии для Великобритании
- 19 диссертационных советов вузов закрыты Министерством образования и науки РК из-за несоответствия новым требованиям
- Официальный комментарий Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  