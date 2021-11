Байден проиграл референдум о доверии, - В.Прохватилов

10:06 07.11.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 07.11.2021



Большинство американцев считает, что страна идет по ложному пути



В США прошли местные выборы, на которых выбирались губернаторы и мэры нескольких штатов. Внимание было приковано к вотчине демократов, штату Вирджиния, где выбирали нового губернатора.



Вирджиния уже два года считается эпицентром идеологических и расовых войн. Здесь, например, особенно усердно крушили памятники знаменитым фигурам американской истории. Так, в Ричмонде, бывшей столице Конфедерации, под бурные аплодисменты горожан снесли памятник генералу Роберту Ли. В школах штата преподают так называемую "критическую теорию рас", департамент образования штата рекомендует ее в качестве "наилучшей практики".



Терри Маколифф



Выступая перед избирателями, кандидат в губернаторы от демократов Терри Маколифф заявил, что в школах Вирджинии слишком много белых учителей и он намерен сократить их количество. Для чего? А чтобы "всем было комфортно". Это довольно распространенное сейчас в США веяние времени.



Вирджиния – беспокойный штат. 28 мая 2021 года в этом штате в одной из школ округа Лаудон подросток-трансгендер, нацепив юбку, изнасиловал в школе девятиклассницу. Местные власти пытались скрыть преступление, а когда отец девочки на заседании правления государственных школ округа выразил протест, полицейские его избили и арестовали. Несмотря на всеобщее возмущение, председатель школьного совета округа Бренда Шеридан пообещала защищать учащихся-трансгендеров, которым разгневанные родители угрожали убийством.



Результат губернаторских выборов в Вирджинии, которые американские СМИ назвали референдумом о доверии президенту США Джо Байдену, стал "тревожным звонком для демократов", сообщает признанный в РФ иностранным агентом "Голос Америки"**. Новым губернатором был избран Гленн Янгкин, 54-летний банкир, не имеющий политического опыта. Демократическому кандидату Терри Маколиффу не помог ни предыдущий опыт на посту губернатора штата, ни поддержка верхушки демократов. Агитировать за неудачника приезжали "самые знаменитые демократы на планете, от действующего президента Джо Байдена до экс-президента Барака Обамы и самой Камалы Харрис", иронизирует Такер Карлсон из Fox News. Однако не помогло.



А Гленн Янкгин сумел найти баланс между поддержкой Дональду Трампу и умеренной предвыборной программой, которая понравилась части избирателей-демократов. В предвыборной кампании Янгкин сосредоточился на таких вопросах, как экономика и "пандемия", выступив против принуждения к ношению масок. А также обещал запретить преподавание "критической теории рас" в школах в первый же день после своей победы.



"Янгкин сумел показать отличие своей позиции от взглядов Дональда Трампа, не говоря об этом напрямую", – пишет The New York Times. Выстроив стратегию "держать Трампа на расстоянии вытянутой руки", Янгкин смог завоевать и противников, и сторонников бывшего президента, так называемых Never Trumpers и Forever Trumpers. Серьезную роль в победе Янгкина сыграли сельские округа. Победил Янгкин и в пригородах. Axios пишет, что ему удалось создать шаблон "Трамп-light", который республиканцы могут успешно тиражировать как основную стратегию борьбы с демократами в других штатах.



Вторым человеком в штате Вирджиния (lieutenant-governor) избрали черную республиканку Винсом Сирс, ветерана морской пехоты. Она дистанцировалась от расовых вопросов, не акцентировала свой цвет кожи в избирательной кампании, а сосредоточилась на вопросах экономического и социального развития. И открыто называла "критическую теорию рас" "расистской концепцией". Успех Винсом Сирс показал, что чернокожие республиканцы могут стать мощным активом партии "слона" на промежуточных и президентских выборах.



Либеральные СМИ назвали причиной победы Янгкина "белое невежество" (white ignorance), но такие оценки скорее указывают на глубину раскола в американском обществе, чем на то-то другое. The Wall Street Journal пишет, что победа Янгкина подарила республиканцам сценарий победы в колеблющихся штатах на промежуточных выборах в 2022 году.



"Не менее воодушевляющими для республиканцев оказались губернаторские выборы в Нью-Джерси", – отмечает The New York Times. Там действующий губернатор Филип Д. Мерфи едва не проиграл малоизвестному республиканцу Джеку Чиаттарелли, а близость результатов Мерфи и Чиаттарелли лишь подчеркнула уязвимость Демократической партии.



В отличие от Янгкина, Чиаттарелли, бывший депутат законодательного собрания штата, не имел большого личного состояния, которое мог бы потратить на свою кампанию, и руководство республиканцев не придавало большого значения его участию в губернаторских выборах в Нью-Джерси. Если бы Чиаттарелли помогли собрать больше средств, он вполне мог бы преодолеть отставание менее чем на один процент от Мерфи.



На выборах мэра Нью-Йорка уставшие от погромов и насилия горожане отдали свои голоса демократу старой закалки, бывшему полицейскому, чернокожему стороннику "закона и порядка" Эрику Адамсу.



В ходе референдума в Миннеаполисе более 56 процентов горожан проголосовали против упразднении городской полиции.



В Бостоне мэром избрана прогрессистка Мишель Ву. Ее соперницей была Анисса Эссайби Джордж, представлявшая центристское крыло Демократической партии. Это еще одно поражение лично Джо Байдена.



Местные выборы в Америке прошли в момент, когда избиратели глубоко разочарованы. Они утомлены продолжающейся "пандемией", раздражены ростом цен, дефицитом ряда привычных товаров. Большинство американцев считает, что страна движется по ложному пути.