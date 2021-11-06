 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина накануне энергетического крушения. Куда ни кинь…, - А.Каневский
10:21 07.11.2021

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 06.11.2021 |

Перед наступлением зимы развитые и богатые страны озабочены низкими запасам топлива всех видов, рекордными ценами на него и просчитывают кризисные сценарии. Остановка некоторых энергоемких производств уже началась.

В этом контексте положение Украины дает особенно много поводов для беспокойства. С конца лета СМИ пестрели сообщениями, что закачка газа в украинские газохранилища практически не производится, а накопленных запасов на треть меньше, чем в прошлом году. Не лучшим образом обстояло дело с запасами угля и на тепловых электростанциях.

Рыночные цены на эти энергоносители (газ и уголь) оказались неподъемными для украинских энергетиков, и решено было прибегнуть к выжидательной стратегии с расчетом на то, что цены лета к осени упадут (хотя обычно происходит наоборот) и тогда либо произвести необходимые закупки, либо попробовать пройти зиму на том, что есть.

Оптимисты говорили, что накопленных запасов и привычных объемов поставок при условии не очень холодной зимы впритык хватит. И тем не менее украинское правительство с 1 ноября милостиво не стало продлевать запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, в свое время принятый в патриотическом угаре.

Украинские трейдеры на радостях забронировали транзитные мощности в полном объеме, однако глава профильного комитета Рады Андрей Герус сообщил: "Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет, компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены".

А несколькими днями ранее стало известно, что Россия прекратила с 1 ноября экспорт энергетических углей на Украину (за счет российского экспорта обеспечивалось около трети украинских потребностей). "Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", – заявили в Министерстве экономического развития России.

Не будем углубляться в вопрос, насколько эти решения связаны с событиями в районе поселка Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе, включая применение украинскими военными турецкого беспилотника "Байрактар". Отметим другое: они нарушают весь с таким трудом сверстанный в Киеве энергетический баланс Украины на грядущую зиму. Министр энергетики Украины Герман Галущенко уже заявил, что Киев не будет обращаться к Москве для возобновления поставок энергетического угля; дескать, выпадающие объемы будут компенсированы закупками в Казахстане, США и ЮАР.

Однако эти страны не будут делать Украине скидок на бедность (напомню: на просьбу европейских союзников увеличить поставки СПГ американское правительство ответило, что не вправе указывать частным компаниям, кому им продавать свою продукцию). К тому же в условиях ажиотажного спроса практически весь уголь, который должен быть добыт в ближайшие месяцы, законтрактован. Экстренные закупки могут означать совсем уж заоблачную цену, а еще нужно зафрахтовать корабельный тоннаж (углевозы не ждут клиента, как извозчики у вокзала). В любом случае привозить уголь на Украину с других континентов требует немалого времени.

Серьезные проблемы в украинской энергетике начнутся в декабре. Однако уже 2 ноября Украина запросила аварийную помощь у Белоруссии в размере 500 мегаватт с 14.00 до 21.00, т. е. в часы пиковых нагрузок. Специалисты пояснили: "Это не плановое мероприятие – заранее предусмотреть, где "порвется", нереально. Если диспетчер видит, что в сети падает частота, он дает команду нагрузить дополнительные блоки на отечественных станциях, и только если те не в состоянии быстро включиться, решает, что делать – ограничивать потребление (то есть отключать от электроснабжения) или запрашивать аварийную помощь, чтобы ЧП не почувствовали рядовые потребители – ни бизнес, ни люди"

Такая процедура предусмотрена действующими соглашениями с Белоруссией, и помощь была оказана (правда, и оплата за поставленную электроэнергию была по "аварийному" тарифу). Понятно, однако, что предоставляется такая помощь только при наличии возможности. В данном случае было обеспечено 500 мегаватт, а Украина хотела бы закупать 1000 мегаватт у Белоруссии и 2000 у России, причем на регулярной основе.

Данные на сайте украинского Минтопэнерго показывают, что как-раз в это время резко упало производство на возобновляемых источниках энергии (из-за безветренной погоды). И крайне показательно, что в резерве не оказалось ни одного готового к запуску блока тепловой генерации. А ведь зима еще не началась, на Украине стоит очень теплая для этого времени (и безветренная) погода.

Рабская готовность "быть в тренде" модных западных веяний стало причиной гипертрофированного развития непредсказуемой альтернативной энергетики, которая, как ранее на Западе, подвела в самый неподходящий момент. Затеянная в 2016 году ультрапатриотами блокада Донбасса сорвала прямые поставки угля оттуда, а заодно позволила олигархам хорошо набить карманы на коррупционной схеме "Роттердам+".

Сработал и разрекламированный Порошенко "отказ от российского газа", от чего Зеленский не смог отказаться. Теперь, вместо того чтобы гарантированно получать газ в нужных объемах и по приемлемой цене, Украина оказалась в фактической газовой блокаде, которую сама себе организовала.

Газпром, как известно, скрупулезно выполняет контрактные обязательства перед европейскими потребителями, но относительно дополнительных объемов не торопится. В условиях зимы и дефицита газа в Европе неясно, смогут ли что-либо выделить европейские "поставщики газа" для Украины из тех объемов, которые к ним идут через украинскую ГТС, согласно действующему транзитному контракту.

Даже если удастся найти на рынке нужные объемы угля и газа, возникает вопрос об их оплате по нынешним ценам. Украинское правительство, опасаясь социального взрыва, уже объявило о моратории на повышение цен на отопление в этом сезоне (посмотрим, как оно будет выполнено), т. е. работать украинские теплоэнергетики будут себе в убыток.

А коммерческим потребителям, коммунальным службам, предприятиям социальной сферы уже приходится приобретать газ по не предусмотренным никакими бюджетами ценам, что приводит к остановкам промпредприятий и поискам поводов для закрытия социальных объектов.

В общем, куда ни кинь… Отсутствие угля на электростанциях и крайне туманные перспективы импорта электроэнергии не позволят удовлетворить потребности в электричестве, а дефицит газа не дает возможности использовать его для замещения угля. Для непосредственно теплоснабжения газа также не хватает.

Веерные отключения, перебои и остановки в работе промышленных предприятий, холодные дома и школы, детские сады практически неизбежны. И это обернется для Зеленского и его камарильи проблемами куда большими, чем очередной патриотический майдан, которого они так боятся.

Соединение политического и экономического кризисов, инфраструктурный коллапс, могут подтолкнуть далеко идущие процессы дезинтеграции Украины. И "проект Украина" рассыпется тогда со скоростью необычайной.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636269660
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