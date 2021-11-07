В проданной индусам за копейки Карагандинской шахте "Абайская" задохнулись 6 шахтеро-рабов

10:26 07.11.2021

Опубликован список погибших на шахте "Абайская" Карагандинской области, передает Zakon.kz.



Краус Сергей Юрьевич, проходчик, 1983 года рождения, женат.

Шмидт Виталий Владиславович, участок проходческих работ-1, проходчик, 1979 года рождения, женат.

Абдуллин Наиль Рамильевич, упр-1, проходчик, 1990 года рождения, женат.

Корниенко Сергей Анатольевич, упр-1, 1971 года рождения, женат.

Супрунов Алексей Алексеевич, упр-1, помощник начальника, 1987 г.р., женат.

Скитченко Николай Николаевич, УВТБ, горный мастер, 1968 г.р.

Самому старшему было 53 года, самому младшему – 31 год, - пишет "Sputnik Казахстан".

Еще двое пострадавших находятся в реанимации с отравлением шахтными газами.



Ранее стало известно об отравлении метаном шахтеров в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау".



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По факту отравления шахтеров в Карагандинской области начато расследование



7 ноября 2021, 13:19

Фото: Zakon.kz

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, передает Zakon.kz.



По факту взрыва на шахте в Абайском районе начато досудебное расследование по ст. 277 ч. 3 УК РК. Руководство и личный состав Департамента полиции Карагандинской области выражают соболезнования семьям погибших шахтеров, – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Также стали известны имена травмированных работников - Маралбаев Женис Мерекеевич, 1963 г.р. (проходчик) и Зейналов Элайдар Абезоглы, 1985 г.р. (проходчик).



Отметим, что оба пострадавших находятся в реанимации.



7 ноября текущего года в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова поступили два работника шахты, 1960 и 1963 годов рождения. У обоих пациентов обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом. Диагноз – токсикогипоксическая энцефалопатия, – рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

Как уточняется, врачами клиники оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Ранее стало известно об отравлении метаном шахтеров в городе Абай на шахте Абайская УД АО "АрселорМиттал Темиртау". Опубликован список погибших.