Мирзиеев анонсировал в Узбе еще пучок "конституционных реформ"

12:54 07.11.2021

Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости конституционных реформ

Президент Шавкат Мирзиеев в инаугурационной речи заявил о необходимости конституционных реформ в Узбекистане. "Во многих странах в период кардинальных перемен проводились конституционные реформы", - отметил он.

Ўзбек тилида O`zbek tilidaВчера, 14:53 Политика

Президент Шавкат Мирзиеев в своем выступлении на церемонии инаугурации в субботу предложил провести в Узбекистане конституционные реформы, сообщает корреспондент "Газеты.uz".



"На предвыборных встречах всех кандидатов [в президенты] представители электората выдвигали еще одно важное предложение, которое сегодня требует сама жизнь, суть наших реформ. Это - проведение в стране конституционных реформ", - заявил глава государства. Он не уточнил, о каких именно реформах идет речь.



"Если мы посмотрим на мировой опыт, то мы увидим, что во многих государствах в период кардинальных перемен проводились конституционные реформы", - отметил он.



"Поэтому мы также должны рассмотреть вопрос совершенствования нашего Основного закона, который определит наше сегодняшнее и дальнейшее развитие, прежде всего, еще раз посоветовавшись с сенаторами и депутатами, широкой общественностью, нашим народом, изучив мировой конституционный опыт, тщательно обдумав", - сказал президент.