 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ташкенте двое укурков украли... барельеф писателю Назиру Сафарову
13:20 07.11.2021

В Ташкенте двое неизвестных 30 сентября украли барельеф писателю Назиру Сафарову, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

После совершения правонарушения злоумышленникам удалось скрыться, однако вскоре они были установлены и задержаны.

"30 сентября примерно в 16.00 часов 25-летний Диер и 23-летний Бобуржон похитили со стены дома барельеф писателю Назиру Сафарову стоимостью 19 миллионов сумов", – отметили в ГУВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 169 (кража) Уголовного кодекса. Следствие продолжается. Что стало причиной кражи - желание подзаработать или нелюбовь к творчеству писателя, пока непонятно.

Правонарушителей могут наказать штрафом до трехсот базовых расчетных величин или исправительными работами от двух до трех лет или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет.

Источник - Podrobno.uz
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