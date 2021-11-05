Не продышаться. Пылевой смог над Ташкентом никак не рассасывается

14:32 07.11.2021

Концентрация пыли в Ташкенте снизилась, но остается опасной



На 13:00 субботы загрязнение атмосферного воздуха по пыли в Ташкенте превышало предельно допустимые концентрации в 5,5 раза. Это меньше, чем утром (6,7 раза) и в пятницу (8 раз), но все равно опасно для здоровья. Погодные условия не дают пыли рассеяться полностью.



В Ташкенте с вечера четверга продолжает наблюдаться пыльно-песчаная мгла. К субботе она немного рассеялась, но неблагоприятные метеоусловия не дают ей рассеяться полностью.



По данным на 11:00 субботы загрязнение атмосферного воздуха по пыли в Ташкенте превышало предельно допустимые концентрации (ПДК) в 6,7 раза, а на 13:00 - в 5,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Центра гидрометеорологической службы Узбекистана.







Согласно информации, предоставленной "Газете.uz" пресс-службой Узгидромета, загрязнение воздуха остается повышенным в связи с интенсивным движением транспорта и штилем (отсутствием ветра). Такие же погодные условия наблюдались в пятницу, но превышение ПДК по пыли в воздухе во второй половине дня было 8-кратным.



"Инверсионный слой в нижних слоях атмосферы, который образовался в результате вторжения холодной воздушной массы (4 ноября - ред.), задерживает процесс рассеивания пыли", - говорится в сообщении.



В ближайшие сутки существенных изменений метеорологических условий в столице не ожидается - сохранится сухая и безветренная погода.



"В ночные часы низкая температура воздуха у поверхности земли сохранила инверсионный задерживающий слой в атмосфере и препятствовала рассеиванию пыли. В дневные часы прогрев воздуха незначительно ослабит содержание пыли, но полного рассеивания пыльной мглы не ожидается", - добавили в центре.



Ранее Узгидромет сообщал, что в период между 21:00 и 23:00 в четверг в Ташкенте превышение ПДК по пыли было 30-кратным, затем оно начало снижаться.



Пыльно-песчаная мгла наблюдается в Узбекистане впервые за 150 лет, или за все время метеорологических наблюдений.



Ранее мы публиковали рекомендации Министерства здравоохранения в связи с повышенной концентрацией пыли в воздухе. Специалисты советуют полоскать горло и нос слегка подсоленной водой, развесить в комнатах влажные полотенца, стараться не выходить на улицу и носить маску.