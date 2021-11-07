Паркетный ястреб в роли министра обороны Украины. Зачем такое счастье Зеленскому?

20:18 07.11.2021

ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ | 07.11.2021



На Украине опять новый министр обороны. Мол, президенту нужен "говорящий руководитель" военного ведомства. Старый ведь знал, что украинское войско находится в таком положении, что лучше молчать.



Олэксий Рэзников (именно так произносятся на державной мове еврейская фамилия и русское имя нашего героя) стал известен пару лет назад. До этого занимал должности в коррумпированной насквозь Киевской горадминистрации, был адвокатом, депутатом местных советов.



В сентябре 2019 г. Рэзников оказался в составе украинской делегации Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Потом быстро добрался до замглавы делегации в ТКГ, вице-премьера по реинтеграции временно оккупированных территорий, члена СНБО и наконец министра обороны.



Олэксий Рэзников



Вспомним, что в сентябре прошлого года, не проработав и месяца, был уволен тогдашний замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин. Уволен за то, что действовал в соответствии с названием ТКГ – урегулированием ситуации в Донбассе. И наивно полагал, что урегулирование это возможно посредством выполнения Минских соглашений.



А чем там занимался Рэзников? Об этом можно судить по его заявлениям после того, как он занял пост вице-премьера по "оккупированным территориям". "Особый статус никогда не будет закреплен в конституции Украины", – ошарашил украинский министр спустя три месяца после декабрьской 2019 года встречи в нормандском формате. И пояснил: "Минские соглашения сегодня не соответствуют реалиям, в которых была Украина, когда заключались те соглашения". Дескать, "срок, предусмотренный в соглашениях (2015 г.), уже истек".



Минские соглашения – это нечто вроде долговой расписки Украины. ДНР остановилась в своем контрнаступлении 15 марта 2015 г., поверив в обещания Киева об автономии региона. И Украина обязалась выполнить условия мира. Но… "сейчас не время догматически цепляться за существующие договоренности", отбросил условности украинский вице-премьер.



Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в ответ на такую "хуцпу" заявил: "Если в ближайшее время это заявление [о неактуальности Минского комплекса мер] не будет опровергнуто премьер-министром или президентом Украины, то это означает выход Украины из минских соглашений… Значит, президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике Парижского саммита 9 декабря 2019 года".



И офис президента Украины… солидаризировался с позицией своей делегации в ТКГ (в которую продолжает входить Рэзников): "Выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться только после… получения Украиной контроля над границей". А не наоборот, как прописано в Минске. Более того, главная цель украинской делегации в ТКГ, оказывается, отнюдь не поиски путей выполнения Минских же соглашений, а "возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий…".



Наконец, и Зеленский огласил ориентиры, обозначенные для Рэзникова: "Все говорят о местных выборах, но важно получить свою территорию прежде всего. Для меня главное – выйдут войска, и мы зайдем. Потом граница. Потом выборы". В полном противоречии с порядком Минского комплекса мер.



Сергей Лавров 10 ноября 2020 года направил послания немецкому и французскому коллегам с цитатами в т.ч. из Рэзникова. "С.В. Лавров призвал своих коллег по "нормандскому формату" как сопосредников урегулирования конфликта в Донбассе высказать свои комментарии и оценки заявлений украинских официальных лиц на предмет их соответствия минскому "Комплексу мер" и перспектив достижения мирного урегулирования кризиса на востоке Украины, – говорится в сообщении МИД РФ. – Ожидаем предметной реакции из Берлина и Парижа".



Неожиданно смелым заявлением отметилось и находящееся на осадном положении посольство РФ на Украине: "12 июня 2020 года украинский вице-премьер А.Резников назвал Минские договоренности "ничтожными", поскольку срок их действия будто бы истек в 2015 году… 19 октября 2020 года… он также заявил, что "Минск – это не та платформа, на которой можно строить мир". Что касается Контактной группы, то она, по его словам, является не более чем "банальной логистической площадкой для консультаций"".



Однако это не остановило Киев. В июле 2021 года Рэзников напомнил: "С первого дня пребывания в Кабмине я говорил, что Минские соглашения подлежат модернизации… Они не носят характера международного договора или юридического документа. И некоторая ошибочная трактовка, что они якобы обязательные…"



А если мирные соглашения не обязательны, значит, по логике военные действия не являются их нарушением.



Итак, перед нами ястреб в роли министра обороны. Только ястреб паркетный. И оттого более опасный. Поскольку никогда не был не то что генералом, но даже младшим офицером. И вряд ли сознает, что такое современная война.



Свидетельством тому первое же озарение новоназначенного главнокомандующего: "У нас очень высокий процент людей, которые не продлевают контракт. Украина вкладывает в них деньги, обучает, а они прослужили 6 месяцев и далее не продолжают".

Свои надежды новый министр возлагает на законопроект "О национальном сопротивлении и о создании войск территориальной обороны": "Это будет наш с вами мобилизационный резерв. У нас более 400 тысяч ветеранов, которые прошли через фронт, через войну – это фантастический опыт, его нужно использовать. То есть у нас должна быть концепция и стратегия всеохватывающей обороны страны. Тогда врагу смысла заходить на нашу территорию не будет, потому что он потеряет намного больше".



В связи с этим хочу поделиться своим опытом общения с некоторыми из "терроборонцев". Один из них (абсолютно аполитичный человек до истерии 2014 года) на полном серьезе порывался купить по дешевке "Жигули", чтобы установить на крышу систему из нескольких ПТУРов (противотанковых управляемых ракет) и ехать мочить "москалей".



Другой собирался на войну, потому что "хлопцы" рассказали, будто у каждого убитого "москаля" зашито в кармане по 10 000 тыс. баксов, которые выдает Путин за каждую боевую операцию. Поэтому, отстреливая москалей, можно стать долларовым миллионером.



Еще трое на войну не ходили, но до сих пор каждые выходные роют под Киевом окопы, траншеи и блиндажи, дабы дать отпор "агрессору", когда тот будет брать город. Руководит работами офицер-отставник 1990-х, живущий представлениями о войне того времени.



И что с таких взять?



Между тем Рэзников собирается воевать не с шахтерами Донбасса, а с "Калибрами", "Цирконами", "Арматами", "Ростоками" и прочими "вежливыми" аппаратами. Так зачем такое счастье Зеленскому?



Затем, что президенту, чей антирейтинг достиг вершины, очень нужна "маленькая война". Пускай не победоносная. Но такая, на которую можно будет списать все невзгоды, ждущие зимой жителей Украины из-за политики державного руководства. Желательно даже, чтобы враг оторвал от Украины весь Донбасс – тогда не нужно будет даже для видимости вкачивать ресурсы в регион с заведомо неприязненным электоратом. Зато "остановка агрессора" на рубежах смежных областей будет представлена как выдающееся достижение Верховного главнокомандующего перед следующей президентской кампанией, поддержанной из Вашингтона. Только так ли сбудется, как мечтается?