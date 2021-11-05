 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саакашвили показал, как правильно голодать без риска здоровью
20:37 07.11.2021

Пока кумир ест пищевые добавки, подражатели реально рискуют

В субботу на акции сторонников Саакашвили под руставской тюрьмой погиб один из почитателей экс-президента, мужчина средних лет. У него не выдержало сердце. В этот же день десять адептов партии Саакашвили "Единое национальное движение" начали голодовку в палатках под стенами тюрьмы. Обнародованные пенитенциарной службой кадры самого главного голодающего - что-то аккуратно вкушающего из баночки в медицинском кабинете - на этом фоне смотрелись знаково.

Народ Грузии свое отношение к бывшему президенту высказал еще 30 октября, во время второго тура муниципальных выборов. Партия Саакашвили этот раунд продула. Но в стране еще достаточно тех, для кого он - идол. Несколько сотен человек в Рустави приходят к тюрьме митинговать регулярно. А председатель "Единого национального движения" Ники Мелия накануне даже выдвинул властям ультиматум. Мол, если не переведете Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, оппозиция в понедельник устроит в Грузии майдан на площади Свободы. Перевод в гражданскую клинику, по мнению сторонников экс-президента, необходим якобы для того, чтобы в тюремных палатах его не уморили.

Видеосюжет из медицинского кабинета, опубликованный специальной пенитенциарной службой, раскрыл многим глаза на "голодовку" нынешней "жертвы грузинских властей". Конечно, рацион, которым потчуют Саакашвили тюремные медики, - это вовсе не та "каша ложками", о которой накануне заявил министр юстиции Грузии. Это соки, детское овощное питание, детские же смеси и витамины. Не хинкали, понятно. Больше похоже на диету для пациента клиники похудения. Как сообщили в самой пенитенциарной службе, "все потребляемое им в кабинете врача необходимо для поддержания его здоровья во время голодовки". Но пока Саакашвили правильно голодает, стараясь избежать вреда своему здоровью, его последователи реально рискуют жизнью. Как например лидер партии "Дроа", депутат Елена Хоштария, устроившая голодовку в поддержку своего кумира. Накануне ей потребовалась помощь "скорой": врачи даже предложили ей переливание крови. Не хватает ей жизненного опыта Саакашвили, умеющего красиво рассказывать о голодных муках, поедая при этом за кадром пищевые добавки и витаминки.

Сам Саакашвили, кстати, продолжает утверждать, что придерживается строгой голодовки. И даже кадры с баночками трактует в свою пользу. "Совершенно позорной и преступной публикацией кадров меня никак не опорочили, а наоборот, все убедились, что я действительно голодаю и, мягко говоря, нахожусь не в лучшей форме" – написал он в очередном своем послании. Разглядеть форму в видеосюжете, снятом с камер наблюдения, довольно затруднительно. Но умирающим на них Саакашвили точно не выглядит. Пищу поглощает уверенно и привычно.

Между тем, в грузинском обществе разгорается скандал из-за видео с "процедурами" Саакашвили. Служба государственного инспектора Грузии, следящая за правилами сохранения личной информации, обвинила пенитенциарную службу в нарушении прав Саакашвили. По их мнению, обнародование кадров нарушило "неприкосновенность личной жизни лишенного свободы голодающего лица". На эти обвинения уже ответил глава комитета по защите прав человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе. По его словам, "эти кадры не относятся к категории особой информации. Да, конечно, это персональная информация, но закон говорит, что если есть общественный интерес, то обнародование таких личных данных легитимно". В общем, в чем в чем, а в умении создать ажиотаж вокруг своей фигуры Саакашвили не откажешь.

Минюст Грузии опубликовал видео Саакашвили, принимающего пищу

Елена Гамаюн

Источник - МК
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