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День единства: Путин и Лукашенко напомнили Гену и Чебурашку, - Д.Попов
22:35 07.11.2021

Фальшивый праздник посреди тревожной недели

Как известно, фальшивые елочные игрушки выглядят как настоящие, но радости от них никакой. Вот и отмечавшийся на прошедшей неделе праздник, День народного единства и согласия, выглядит как настоящий. А по факту - рост международной напряженности (так говорили в телевизоре в моем детстве, хотя и имели в виду вовсе не драки местных с приезжими), разногласия по поводу ковида (что дороже - жизни или экономика?) и даже засекречивание во избежание межнациональной ненависти нашего общего прошлого.

Фальшивый праздник посреди тревожной недели

В детской книжке крокодил Гена с Чебурашкой строили Дом дружбы. Маленький такой, пять шагов на пять шагов, одноэтажный домик. Строили своими силами, еще помогали волонтеры. Пришел корреспондент, посмотрел и написал заметку, как десять крокодилов, десять жирафов, десять отличников и так далее строят огромный десятиэтажный дом, который будет готов в срок. На неделе Путин и Лукашенко подписали очередные документы по созданию Союзного государства. Малость осталась - дать Лукашенко дотянуться до наших телеграм-каналов (на церемонии подписания стало ясно, что они его бесят), чтобы он мог их придушить, и придумать символику (о чем тоже говорилось) - не герб, конечно, а некий общий символ. Мне видится уместным бескрайнее, поросшее безнадежным бурьяном поле под похожим на картофелину солнцем. И все - Союзное государство тоже готово в срок. Как в заметке того корреспондента. Просто давайте вспомним, сколько уже отменяется роуминг между Россией и Белоруссией? Ну, плевое же дело, не чета унификации таможенного, например, законодательства или ценообразования в энергетике. А вот по факту - до сих пор действует.

Радостную для Московского региона новость на праздники озвучили Собянин и Воробьев - продления нерабочих дней не будет. Что смогла изменить одна неделя в столь густонаселенном регионе, если в значительно менее населенных местах нерабочие дни продлевают и вводят драконовские меры типа запрета на проезд в общественном транспорте без QR-кода (Татарстан)? Положим, падения уровня заражений не видно сразу - так нам объясняют. Но сразу видно падение уровня доходов. А революции, как мы помним из мировой и собственной практики, они в провинциях не делаются, они делаются в столицах. Видимо, лучше перенапрячь медицину, чем Росгвардию.

Хотя и правоохранителям работы хватает. Уже прямо через день пошло - то в Новых Ватутинках кавказцы мужика с ребенком изобьют, то в Домодедове массовая драка местных с приезжими. Нашей государственной машине потребовалось около полутора десятков лет, чтобы она развернулась к нам передом, а к лесу задом. Я помню, как в нулевых с целью пресечь межнациональные конфликты громили русских националистов (и только некоторых - в общем-то, за дело). А теперь их риторика и предложения, типа геномной регистрации, - на устах у того же Бастрыкина. МВД после нападения в Ватутинках устроило настоящий жесткий рейд, только уже не против бритоголовых. И даже бизнес - точнее, его государственная часть в лице столичного стройкомплекса, - заявляет, что надо отказываться от труда зарубежных мигрантов. Конечно, тут же появляются и депутаты с веником, чтобы замести проблему под восточный ковер - запретить указывать национальность преступника. Вот тут, правда, главное не перепутать: если чемпион по боям без правил - то дагестанец, а не россиянин, а если участник уличной драки - то россиянин, а не представитель какой-либо национальности.

ФСБ так вообще додумалась, что сейчас не время рассекречивать протоколы особых троек НКВД 1937–1938 годов. Поскольку, как посчитала экспертная комиссия службы в процессе рассекречивания документов, в них содержится информация, распространение которой может "повлечь разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды". Две трети приговоров троек были расстрельными. Представителей какого народа, вот чисто статистически, могли расстрелять больше других? Но если в составе троек - тот же народ, то какая тут национальная ненависть? Сплошное единство и согласие. А вот если нет? Есть над чем подумать.

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"Единства" партии и народа добавила и озвученная на неделе другая статистика - реальные пенсии (данные Росстата) в России падают с февраля. Впрочем, пенсионеры это знают и без статистики - поход в магазин стал все больше напоминать экскурсию: экспонаты на полках красивые и дорогие, смотри, но не трогай. Причем тут "единство"? Ну так пенсионный возраст был повышен партией и правительством в интересах народа в 2018 году и обещалось, что пенсии вырастут. Обещанного три года ждут. Вот, дождались. Зато совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года на 65,63 миллиарда долларов.

Так и получается, что какое единство и согласие - такой и праздник. Вроде и флаги на домах, и Путин на экране речь произносит - а зачем, не поймешь.

Дм.Попов

Источник - московский комсомолец
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