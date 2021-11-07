Останется ли на карте мира Эфиопия? - А.Веселов

00:14 08.11.2021

АНТОН ВЕСЕЛОВ | 07.11.2021 |



США ускоряют процесс распада государства



2 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обратился к гражданам страны с призывом отложить мирные дела и вступать в ополчение для борьбы с повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ). В стране объявлено чрезвычайное положение. Наступление НФОТ и примкнувших к нему вооруженных группировок создало прямую угрозу существованию государства.



1 ноября армия Тыграя захватила города Дессие и Комбуча, а 4 ноября вышла к Кемиссе, что в 325 километрах к северо-востоку от Аддис-Абебы. Федеральные войска отходят. Отмечены случаи массовой сдачи в плен подразделений и частей во главе с командирами. Наступающим достается огромное количество техники и вооружения. В союзе с НФОТ действует "Освободительная армия Оромо", отряды которой подошли к столице с севера и запада. Обе группировки подтягивают тяжелое вооружение, пытаясь заблокировать пути снабжения из Джибути, откуда для правительственной армии поступают ГСМ.



Ряд ведущих мировых СМИ, а также "независимые" аналитики (к сожалению, подключились и некоторые российские) яростно ополчились против премьер-министра Эфиопии, обвинив его в развязывании конфликта, жертвами которого стали уже более 10 тыс. человек. И особо упирают на то, что Абий Ахмед – лауреат Нобелевской премии мира. Однако винить во всем первое лицо в государстве – это ошибка.



Истоки противостояния восходят к весне 2018 г., когда в Эфиопии сменилась власть. Новый премьер с первых шагов показал, что является государственником, и предпринял решительные мер по консолидации общества: масштабные амнистии, либерализацию законодательства, возвращение политических эмигрантов и граждан, уехавших на заработки в Саудовскую Аравию, где они оказались на положении рабов. Крупнейшим достижением А. Ахмеда стало получение Нобелевской премии мира за исторический мирный договор с Эритреей.



Одновременно началось устранение перекоса в этнокофессиональном составе органов власти, что повлекло крайнее недовольство представителей северного штата Тыграй. За год-полтора они лишились многих значимых постов в политике, руководстве армией и другими силовыми структурами, хотя сохранили позиции в бизнесе. В поддержку политики главы правительства в Аддис-Абебе собирались миллионные митинги, люди приезжали со всех уголков страны сами, без всякого нажима. Действия нового правительства были направлены на восстановление социальной справедливости, но тыграйский клан воспринял это как оскорбление. Его представители убеждены, что им предначертано управлять.



В 2012–2018 гг. Эфиопией фактически управлял формально занимавший должность вице-премьера Дебрецион Гебремикаэль, выходец из Тыграя. Утратив власть, он вернулся в родной штат, возглавил НФОТ, провозгласив курс на реванш. Следует отметить, что численность населения штата Тыграй – всего 6% от населения страны (согласно последней переписи 2007 г.), там нет ни развитой экономики, ни богатых залежей полезных ископаемых. Все определяют местные вожди при опоре на поддержку заинтересованных внешних сил. Большую роль играет и то, что этническая карта Эфиопии чрезвычайно пестра.



Этническая карта Эфиопии



Руководство НФОТ стало предпринимать шаги, провоцировавшие конфликт. 5 октября 2020 года парламент штата отозвал своих представителей из обеих палат федерального парламента, местные власти отказались платить налоги в федеральный бюджет, исполнять решение о переносе даты выборов и продлении полномочий федеральных органов. Самостоятельно провели местные выборы, провозгласили верховенство законов штата над федеральными и перестали признавать А. Ахмеда законным главой правительства. Одновременно были совершены нападения на пункты дислокации эфиопских военных в городах Мекеле и Далша с целью захвата боевой техники и вооружения.



Федеральные власти были обязаны среагировать. Премьер А. Ахмед отдал приказ о проведении операции по восстановлению порядка. Действия предпринимались строго в правовом поле и были основаны на ст. 55 Конституции, которая предусматривает введение чрезвычайного положения и использование вооруженных сил на территории штатов. Имелись и прецеденты: в августе 2018 г. Аддис-Абеба задействовала ст. 62 Основного закона, разрешающую федеральное вмешательство в дела штатов, если нарушен конституционный порядок. Тогда операция была проведена в юго-восточном штате Сомалия, где местные власти во главе с президентом Абди Мухаммедом Омаром также игнорировали федеральный центр и опирались на "региональные силы безопасности", а по сути – незаконные вооруженные формирования. Тогда все закончилось арестом главаря мятежников и реорганизацией вооруженных подразделений.



В случае с Тыграем ситуация развивалась иначе. Если в 2018–2019 гг. рост ВВП Эфиопии составлял 7%, осуществлялись масштабные проекты по совершенствованию транспортной инфраструктуры, в сфере энергетики и жилищного строительства, то в 2020 г. из-за засухи и нашествия саранчи инфляция достигла двухзначных значений, реальные доходы населения существенно сократились, в стране появилось до трех миллионов внутренне перемещенных лиц. Люди были вынуждены ютиться в лагерях временного проживания или искать спасения в соседних штатах, где им не рады. Гуманитарный кризис спровоцировал кровавые стычки на этнической и религиозной почве.



Система управления в государстве утратила целостность, управленческие функции на местах во многом перешли к религиозным лидерам, советам старейшин, командирам отрядов вооруженной молодежи. Межэтнические столкновения перекинулись на штаты Амхара и Бенишангуль-Гумуз, в восточном штате Афар начались стычки между афарами и сомалийцами. Сотни тысяч тех, кто радостно приветствовал А. Ахмеда на посту премьер-министра, от него отвернулись. Наиболее болезненным ударом для человека, который делал все возможное для улучшения жизни соотечественников, стало то, что против него выступила и значительная часть его родного племени оромо.



Оромо – крупнейший по численности этнос (свыше 30% населения), всегда занимал подчиненное положение в системе этнического федерализма в Эфиопии. Представители оромо, за редкими исключениями, не допускались на серьезные государственные должности, и Абий Ахмед стал первым, кто занял высший государственный пост. Для его соплеменников это приобрело символическое значение исправления многовековой несправедливости, но их надежды на занятие преобладающего положения во власти не сбылись. Абий Ахмед поставил во главу угла интересы всего государства, а не отдельных групп. Теперь его в этом винят.



5 ноября девять группировок, выступающих против правительства Эфиопии, подписали соглашение о создании альянса, требующего смены власти в стране. Соглашение было подписано в Вашингтоне, а накануне Аддис-Абебу посетил специальный посланник президента США Джеффри Фелтман. Он встретился с министром обороны, министром финансов, заместителем премьер-министра и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи. После этого посольство США призвало всех американцев покинуть страну. На предыдущем заседании СБ ООН, посвященном Тыграю, постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что полноценное перемирие в этом штате означает вывод федеральных сил и их союзников.



5 ноября Совет Безопасности ООН созвал очередное заседание по Эфиопии по просьбе Ирландии, Кении, Нигера, Туниса и Сент-Винсента и Гренадин. Специальный советник Генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида Алиса Вайриму Ндериту предупредила об эскалации конфликта и распространении насилия на Кению. МИД РФ ограничился рекомендацией россиянам воздержаться от туристических поездок в Федерати́вную Демократи́ческую Респу́блику Эфио́пия.