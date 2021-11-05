Колчак в Петропавловске: самый северный город Казахстана стал роковым для белого адмирала

00:20 08.11.2021 Елена Бережная



С небольшим городом Петропавловском связаны судьбы многих выдающихся исторических личностей. Именно здесь ровно 102 года назад решалась судьба двух великих полководцев – белого адмирала Колчака и красного командира Тухачевского



ПЕТРОПАВЛОВСК, 7 ноя - Sputnik. В первых числах ноября исполняется 102 года со дня завершения Петропавловской операции - легендарного сражения по освобождению Петропавловска от армии белого адмирала, Верховного правителя России Александра Колчака. Накануне этой даты корреспондент Sputnik Казахстан побеседовала с известным краеведом и экскурсоводом высшей категории Верой Яворской. К сожалению, это была последняя встреча, Вера Никитична вскоре скончалась в возрасте 85 лет.



Опять власть меняется



Во время Гражданской войны Петропавловск оказался в самой гуще событий, так как благодаря проходящей через него Транссибирской железнодорожной магистрали имел особое значение как для красных, так и белых. Город переходил из рук в руки. В 1918 году в Петропавловске уже установили советскую власть. Но ненадолго…



"После Первой мировой войны тысячи и тысячи пленных европейцев находились на территории России, среди военнопленных были и чешские легионеры. По завершении Первой мировой войны в 1918 году чехов вынудили отправиться на Дальний Восток по Транссибирской железнодорожной магистрали. Планировалось, что оттуда их посадят на корабли, и они доберутся к себе на родину в Чехословакию по Тихому океану, обогнув всю Азию. Однако по пути они примкнули к белогвардейцам. 25 мая 1918 года на станции Петропавловск находилось три эшелона чехов и словаков общей численностью свыше двух тысяч человек", - рассказала Sputnik Казахстан о мятежных временах Вера Яворская.



31 мая 1918 года в Петропавловске вспыхнул кровавый белочешский мятеж. Ожесточенные бои шли в разных частях города, но силы были неравными, и город оказался в руках мятежников.



10 июня 1918 года на окраине Петропавловска, у Пятого лога были расстреляны 22 партийных и советских работника. Лидера большевиков Исидира Дубынина палачи живьем закопали в могилу.



"В одном из сквериков Петропавловска стоит памятник юной Насте Прокофичевой, созданный скульптором Иваном Масловым в 1966 году. К сожалению, уже мало кто из горожан знает, что это за юная девушка. А между тем этот памятник также напоминает о тех событиях. Настя Прокофичева – одна из первых революционерок Петропавловска. Ей было всего 18 лет, когда она вошла в состав местного Совета депутатов от большевистской организации. Во время белочешского мятежа она была арестована. По дороге к месту казни, в Пятый лог, через конвоира девушка передала своей маме записку: "Погибаю за светлое будущее". По преданию, эта записка вложена в букет цветов восьмиметрового памятника", - рассказала Яворская.



А в ноябре 1918 года к власти в Сибири, и в Северном Казахстане в частности, пришел Верховный правитель России адмирал Колчак.



"Колчаковский режим привел регион в состояние полной разрухи. Были взорваны мосты, водокачки, выведены из строя железнодорожные пути, локомотивное депо, угнаны паровозы и подвижной состав, увезены станки и оборудование предприятий. Не было заготовлено топливо. Люди умирали от голода, холода, холеры, тифа. Зимой на улицах Петропавловска валялись трупы, на погребение которых не хватало рук. В специальные "санитарные тройки чистоты" привлекали милицию", - привела выдержку из документов, хранящихся в государственном архиве Северо-Казахстанской области, Вера Яворская.



Поэтому, когда в ноябре 1919 года город от "колчаковцев" освобождали "красные", горожане воспринимали это с надеждой на лучшую жизнь.



"В Петропавловске решается судьба моя"



"Петропавловская операция, проведенная под руководством тогда еще молодого 26-летнего красного командира Михаила Тухачевского, вошла во все учебники истории. Это было решающее сражение Рабоче-крестьянской Красной армии и Российской армии за Западную Сибирь. Знаменитая Пятая армия Тухачевского в последние октябрьские дни 1919 года штурмом взяла Петропавловск, войска армии адмирала Колчака отступили к Омску. За победу над Колчаком Тухачевский был награжден Почетным революционным оружием - шашкой с вызолоченным эфесом и наложенным на него знаком ордена Красного Знамени. Кроме того, имена освободителей остались в названии улиц подгорья, где и проходили боевые действия. Улицы Смирнова, Тухачевского, Павлова до сих пор помнят о подвиге красноармейцев", - рассказала краевед Вера Яворская.



Кстати, в микрорайоне Петропавловска, который горожане называют "подгора" или "подгорье", сохранилось уникальное историческое здание, памятник архитектуры – дом купца Дмитриева. Это единственное в Казахстане здание в готическом стиле - с заостренными башенками и колоннами, фасадом с резными деталями. Когда-то в этом доме жил именитый купец, а в 1918-1919 годы здесь находился штаб атамана сибирского казачьего войска колчаковской армии Бориса Владимировича Анненкова. А из окна здания выглядывал флаг Колчака. К сожалению, этот памятник истории и культуры, который мог бы стать привлекательным туристическим объектом, превращается в руины. Он практически полностью лишен крыши, часть кирпичной кладки разобрана, внутри проросла трава.



"Два дня в Петропавловске шла жестокая битва. Моя мама, которая жила в подгорье, вспоминала, что они сидели всей семьей в погребе, боялись даже на минутку выглянуть на улицу. Грохотали пушки, строчили пулеметы, к городу по железной дороге подошел бронепоезд… И та, и другая стороны сражались до последнего. Как говорил сам адмирал Колчак: "В Петропавловске решается судьба моя. Я бросил сюда максимум пехоты при поддержке многочисленной артиллерии, чтобы сломить упорство красных. Знайте, что исход Петропавловской операции решит судьбу мою или красных". И действительно с провала Петропавловской операции начался закат 45-летнего Верховного правителя России", - рассказала краевед.



А войска Пятой Красной армии после победы над Колчаком прошли по Вознесенскому проспекту Петропавловска. В 1920 году Вознесенскому проспекту присвоили имя Ленина, в 1999 году переименовали в улицу Конституции, а чуть позже – Конституции Казахстана. Улица стала пешеходной в 1972 году.



К слову, недавно власти города по инициативе общественников отправили заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы улицу Конституции Казахстана признали самой длинной пешеходной улицей в мире. Ответ пока не пришел.



Где Колчак спрятал золото?



"Почему Колчак проиграл эту битву? Он был, прежде всего, военный моряк, высокоодаренный полярный исследователь и гидролог - воевать на суше, конечно, был не его удел. Он взялся за это по обстоятельствам и чувству долга, как военный человек и патриот. И не помогли ему иностранные союзники, которые одели, вооружили армию Колчака, а потом просто предали. В народе ходила такая частушка: "Мундир английский, погон французский, табак японский, правитель Омский". Не помог и золотой запас России, который оказался в руках Колчака", - отмечала Вера Яворская.



Кстати, о золоте Колчака в Северном Казахстане до сих пор ходят легенды. Дело в том, что, согласно историческим документам, в Петропавловске некоторое время (с конца августа примерно до середины сентября) стоял железнодорожный состав со всем золотым запасом Российской империи. И, по свидетельству приближенных Колчака, на станции было заменено несколько вагонов, в которых по приезде в Омск вместо золота оказалось оружие и продовольствие. Известно, что часть золота действительно была потрачена на обмундирование и вооружение, более 100 тонн увезли с собой офицеры Чехословацкого корпуса, часть вернулась в руки советского правительства, и все же более 50 тонн золота вроде как затерялись, и местонахождение золотого запаса остается загадкой для кладоискателей всего мира.



Существовало несколько версий, где Колчак спрятал золото. Одна из них – клад зарыт в Петропавловске, в подвале старой водонапорной башни 1902 года постройки. Интересно, что во время реставрации в 2011 году строители обнаружили небольшой подвал под фундаментом башни, которого не было в старинных планах. Но сокровищ там не оказалось.



Еще одна популярная версия – будто бы клад зарыт в Айыртауском районе СКО. Здесь есть даже гора Колчаковская близ казачьей станицы, где Колчак якобы побывал за два месяца до гибели, зимой 1919 года. О посещении поселков Айыртау и Лобаново белый адмирал даже упоминал на допросах. Историкам непонятна цель, с которой Колчак мог поехать вглубь степей. А легенда гласит, что поездка была вызвана необходимостью спрятать часть золотого запаса в укромном месте, но не очень далеко от Петропавловска. Местные даже вспоминают рассказы старожилов, что колчаковцы возили сюда тяжелые ящики и, скорее всего, зарыли их где-то в труднодоступных, поросшим лесом сопках. Старожилы также утверждали, что в советское время в Айыртауский район приезжали сотрудники КГБ и что-то искали в горах.



Действительно ли существовал клад Колчака, остается только гадать. Есть и такая версия, что все золото до Омска все-таки доехало, и адмирал потратил его на покупку вооружения и оплату услуг чешских легионеров, которые позже выдали его красным в обмен на беспрепятственный выезд на родину.



Нет повести печальнее на свете



"Верховный правитель России неоднократно мог уехать за границу, но честь военного и надежды на победу не позволили ему это сделать. А в итоге его предали и продали за несколько тонн угля. Большевики поставили условие элитному эшелону Колчака: "Вы нам - Колчака, мы вам - уголь, и уезжайте, куда хотите". Французский генерал Морис Жанен и чехословацкий корпус выдали адмирала иркутскому революционному правительству. Колчак был арестован, перенаправлен в Иркутскую тюрьму и 7 февраля 1920 года расстрелян на берегу одного из притоков Ангары. Вся жизнь Колчака была связана с водой, и в воде он нашел свое последнее успокоение", - отмечала Вера Яворская.



К слову, Иркутск играл в жизни Колчака судьбоносную роль. Именно здесь ждала его возвращения из Полярной экспедиции его невеста Софья Омирова. В одном из соборов Иркутска состоялось их венчание. А потом у Колчака была большая и красивая любовь с Анной Тимиревой, с которой белый адмирал был до самой смерти, опять же – в Иркутске.



Анна Тимирева после расстрела Колчака прошла все ужасы лагерей. Семь раз ее арестовывали, отправляли в ссылку: в 1920-м (вместе с Колчаком), 21-м, 22-м, 25-м, 35-м, 38-м, 49-м. В тюрьмах, лагерях, в том числе Карагандинском лагере, ссылках и местах проживания под административным надзором в общей сложности провела 39 лет. Но она выжила и пронесла свою любовь до конца жизни, а она у Тимиревой была долгая – несмотря на годы лагерей, подорванное здоровье и тяжкий лагерный труд, Анна Васильевна прожила 82 года, скончавшись 31 января 1975 года.



"Через 50 лет после смерти любимого, в 1970 году, ей отдали записку, которую Колчак написал ей перед расстрелом: "Дорогая голубка моя, я только думаю о тебе и твоей участи, единственно, что меня тревожит. О себе не беспокоюсь - ибо все известно заранее. Я молюсь за тебя и преклоняюсь перед твоим самопожертвованием. Милая, обожаемая моя, не беспокойся обо мне и сохрани себя. До свидания, целую твои руки". В ответ на записку Анна Васильевна, она ведь была не только любимой женщиной Колчака, но художницей и поэтессой, написала такие строки: "Полвека не могу принять, ничем нельзя помочь, и все уходишь ты опять в ту роковую ночь. А я осуждена идти, пока не минет срок, и перепутаны пути исхоженных дорог. Но если я еще жива наперекор судьбе, то только как любовь твоя и память о тебе". Печальная, трагичная, но в то же время очень красивая история любви", - заключила Вера Яворская нашу последнюю беседу. Источник - Sputnik

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