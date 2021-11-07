Пекин переводит взгляд с Америки на внутренние проблемы, - В.Скосырев

00:29 08.11.2021

Пленум ЦК партии возвеличит Си Цзиньпина и определит курс развития государства



Владимир Скосырев

7.11.21



В понедельник высшие чиновники КПК рассмотрят и скорее всего примут в преддверии съезда, который пройдет в 2022 году, резолюцию по истории партии. За 100 лет ее существования такие документы, обозначавшие поворот в политике, принимались дважды – в 1945 году при Мао Цзэдуне, разгромившем своих просоветских оппонентов, и при Дэн Сяопине в 1981-м, раскритиковавшем "культурную революцию" Мао. Китайские коммунистические идеологемы нелегко расшифровываются. Тем не менее, по мнению экспертов, Си Цзиньпин не станет критиковать своих предшественников, а внесет изменения в прежние формулировки, сделав упор на социальную справедливость. Поскольку никаких уступок от США Пекин не ожидает, пленум примет курс на уменьшение зависимости КНР от внешнего мира.

Как отмечает газета South China Morning Post, которая издается в Гонконге и старается проводить самостоятельную линию в оценке важнейших событий, в отличие от принятых ранее резолюций на нынешнем пленуме внимание будет сосредоточено не на спорах по истории, а на достижениях партии. Резолюция закрепит роль Си как лидера и установит курс партии на несколько следующих десятилетий. Да иного и нечего ожидать. Проекты таких резолюций готовят лидеры, а затем они представляются на рассмотрение пленума.



Ранее исторические резолюции принимались после бурных периодов в жизни партии, в поворотные моменты; эти документы давали руководителям право толковать по-своему действия предшественников. Резолюция Мао в 1945-м была одобрена после идеологической чистки 1942–1945 годов, во время которой тысячи интеллигентов подверглись гонениям или даже были убиты. Резолюция Дэна 1981 года была посвящена в основном "культурной революции" Мао, длившейся 10 лет. Она критиковала его "ошибки". Дэн и его сторонники предложили новую форму руководства, которая помешает формированию культа личности, а также заложили основу рынка и экономических реформ. С другой стороны, Дэн сказал, что заслуги Мао перевешивают намного его ошибки.



Как отмечает Washington Post, Cи не сталкивается с острыми внутренними разногласиями в партии, как это было при Дэне. Нынешний вождь решительно осуждал попытки пересмотреть официальную историю партии, называя это "историческим нигилизмом". Были приняты законы, которые относили клевету на героев прошлого к числу уголовных преступлений.



В 2018 году парламент отменил ограничения на два пятилетних срока, в течение которых руководитель страны может занимать пост председателя КНР. Как утверждает китайская обозреватель Кат Ван, историческая резолюция на предстоящем пленуме может послужить мандатом и для того, чтобы Си оставался генсеком КПК. Но другие комментаторы в Гонконге пишут, что пленум не устранит неопределенность в назначении генсека. Это произойдет только на съезде в следующем году.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "Съезд ничего не решает, а утверждает решения членов Политбюро и других влиятельных людей. Так же раньше было и в советской системе. Думаю, один новый срок, а может, и два Си Цзиньпину обеспечены. Он имеет абсолютную власть, не для того он отменял конституционные ограничения, чтобы уйти. Кстати, в уставе партии и не было никаких ограничений на срок генерального секретаря. А в Конституции было ограничение, относившееся к должности председателя КНР, ему ранее отводились два пятилетних срока".



Что касается резолюции по истории, то критиковать предшественников в КПК сейчас вообще не принято. "Будут по-новому трактоваться прежние резолюции. Возможно новое толкование резолюции, принятой при Дэне. Будет сказано, что открытость, реформы – это хорошо. Но раньше делался слишком большой упор на развитие и меньший упор на равенство и социальную справедливость. Сейчас это нужно исправить", – полагает эксперт.



Но ведь Китай, как постоянно пишут газеты на Западе, – это вторая экономика планеты. Как отразятся решения пленума на связях Поднебесной с внешним миром? Financial Times утверждает, что Пекин, реагируя на внутренние кризисы и растущую враждебность за границей, по-видимому, поворачивается лицом в глубь страны. Такова подоплека решения Си не участвовать лично в саммите "двадцатки" в Риме и конференции по климату в Глазго.



По словам Жан-Пьера Кабестана, профессора Университета баптистов в Гонконге, пандемия ускорила стремление руководства КНР во главе с Си разъединиться с Западом. Но и раньше в Китае были силы, толкающие Пекин в этом направлении. "Цель состояла в том, чтобы лучше защитить страну от враждебных иностранных сил и идей ради того, чтобы укрепить правление партии, добиться того, чтобы она правила вечно", – отметил эксперт.