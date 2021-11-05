Путин наносит "мощный удар по Европе", прекращая поставки газа, - Джеймс Ли

00:34 08.11.2021

В Британии по-разному реагируют на дефицит газа. Пока Express привычно обвиняет Россию, читатели ищут корень проблемы и находят его в Европе. "Мир проводит встречу на тему как стать углеродно-нейтральным. А Путин перекрыл вентиль, и дело сделано", написал один из пользователей.

Express (Великобритания): Путин наносит "мощный удар по Европе", прекращая поставки газа



Комменты жгут



Джеймс Ли (JAMES LEE), с участием Марии Ортеги (Maria Ortegа)



Владимир Путин прекратил перекачку газа и существенно сократил другие поставки. Эксперты называют это "мощным ударом" по Европе.



С субботы государственная российская компания "Газпром" не поставляет газ в Германию по своему ямальскому трубопроводу, который проходит через Польшу. А с воскресенья путинский газовый гигант подает через Украину в Австрию и на юг Германии лишь половину от обычного объема газа.



Ситуация становится критической для немецких и прочих европейских потребителей, поскольку недостаточные запасы ведут к повышению цен.



Представитель информационного портала Check24 заявил: "98 основных поставщиков газа уже подняли свои цены или объявили о их повышении. Отдельные поставщики удваивают цены. В среднем цены увеличились на 17,3%, что отразилось на 560 000 домохозяйствах".



Россия прекратила поставки газа в Сербию, что привело к остановке работающей на газе электростанции в крупном городе Нови-Сад (300 000 жителей). Там нет ни отопления, ни горячей воды.



В столице Боснии Сараево из-за прекращения поставок утром частично прекратили свою работу электростанции. По этой причине вода в кранах и батареях отопления чуть теплая.



Считается, что причиной перебоев стал таинственный взрыв в Болгарии, произошедший на старом участке трубопроводной системы Газпрома "Балканский поток". Во вторник специалисты пытались отремонтировать поврежденные трубы.



Наряду с этим, Газпром неожиданно сократил газовые поставки в Европу через Украину до 52% от согласованного объема. В результате таких действий может упасть давление в сети, и тогда вся трубопроводная система Украины станет непригодной к использованию.



Советник украинского президента Андрей Ермак предупредил о параличе снабжающей Европу украинской газотранспортной системы, поскольку давление в трубах сейчас очень низкое. "Украинские транзитные мощности задействованы всего на 19%. Если уменьшение потока будет продолжаться, ЕС навсегда лишится надежного украинского маршрута", - заявил Ермак.



Один эксперт рассказал, что этот шаг мог стать результатом критики в адрес России по вопросам климатических изменений, потому что она отказалась от участия в конференции СОР26.



Газовый эксперт Алан Райли (Alan Riley) заявляет: "Такова реакция Москвы на Зеленое соглашение. Сигнал… заключается в том, что никто не сможет совершить переход к зеленой энергетике без согласия России, и что переход будет осуществляться только на ее условиях".



Этот эксперт также утверждает, что у России есть тайные планы в отношении экспорта, подтверждая сообщения о том, что Путин политизирует этот вопрос. "Мы знаем, что у Газпрома есть незадействованные производственные мощности. Поэтому сокращение газового экспорта до рекордно низкой отметки можно объяснить только тайными российскими планами", - сказал профессор Райли.



Газовый кризис быстро превращается в серьезную проблему для Евросоюза. Приближаются зимние холода, и разрешение кризисной ситуации расценивается как серьезная проверка для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.



Россия и в прошлом осуществляла манипуляции с поставками, заявляя при этом, что она всегда выполняет контрактные обязательства и соблюдает квоты.



Комментарии читателей:



Caribidus

Это только начало, то ли еще будет. Странам западного мира нельзя полагаться на других, веря, что они надежный источник поставок. Каждая страна должна быть сама за себя, а иначе враг загонит нас в угол.



Mad marion

И не забудьте дать китайцам возможность строить нам атомные электростанции. Они не могут поверить своей удаче. Пока весь мир закрывает промышленные предприятия, они продолжают бросать в топку уголь. В ближайшие годы Китай будет по-настоящему править миром. Западные лидеры настоящие болваны.



Rolo Tomassi

Россия помогает нам выйти на чистый ноль по выбросам. Западные страны сами сказали, что они хотят именно этого.



OldSLR

Я что-то не понимаю, или как?

Германия - член ЕС.

ЕС постоянно демонстрирует свою враждебность России.

ЕС вводит против России санкции.

Немцы размахивают своими зелеными лозунгами.

Немцы используют бурый уголь и атомную энергию, но не могут рассчитывать на ветер, чтобы заполнить нишу. Поэтому они нарушают западные санкции, строя с Россией трубопровод в Балтийском море.

А теперь, когда Россия взяла их за глотку, они в шоке.

Кто-то здесь напортачил, я так думаю.



RufflesTheGuineaPig

Что-то никто не упомянул написанное в середине статьи черным по белому. Сокращение поставок вызвано аварией на трубопроводе в Болгарии.



Grimreaper

Смотри, Путин, ЕС направит свою армию, она с тобой разберется.



Lilac rose

Не забывайте, наполеон Макрон у штурвала.



tt84

Мир проводит встречу на тему как стать углеродно-нейтральным. А Путин перекрыл вентиль, и дело сделано.



MI7

Агент Меркель сыграла на стороне России, все знали, что она российский агент. Зачем еще ЦРУ и МИ6 прослушивать ее кабинет.



MikeFromEngland

Россия введет в Польшу танки, а ЕС создаст комитет и будет 18 месяцев вести прения о том, писать или нет русским письмо сурового содержания.



Custardy

Путин хочет добиться сертификации "Северного потока - 2". Он будет закручивать гайки, пока не добьется своего.



Broken Britain.

Добро пожаловать в мир углеродного нуля. Почувствуйте, что нас ждет, пока мы уверенно катимся в зеленую пропасть.



Grimreaper

Им уголь придется жечь, чтобы Европа не замерзла. Грете понравится.



Custardy

Германия уже жжет, самая грязная по выбросам в Европе.



X5yQa

Из-за ребяческих вспышек гнева Макрона никто не заметил, как русские направляют танки на Украину! Бедная Украина, превратилась в мишень из-за своего незамерзающего порта.



LoonEducator"s Worst Nightmare!

Всегда восхищался Путиным. Какой замечательный парень!



John d12

В этом нет ничего удивительного. Когда идиот в Париже грозит Британии отключением электричества, он подает сигнал, что такие вещи приемлемы.



MikeFromEngland

Энергетическая независимость - это основа национальной безопасности. А иначе враждебные и воинственные страны будут использовать энергоресурсы как рычаг давления, требуя выкупа. Это может быть Россия, это может быть Франция.



Highlander1540

Если все время пинать страну и вводить против нее санкции, именно это вы и получите. Угрозы это причина, а не решение.



Liverpoolguy

Молодец, Путин, продолжай в том же духе, ЕС это заслужил.



Jock-the-scot

Европа очень медленно усваивает, что нельзя угрожать стране, которая снабжает ее энергоресурсами.



K69tie

У меня оригинальная мысль возникла: почему бы не спросить Путина, что происходит, а не слушать мнения "экспертов"?



Tired and Weary

Никакой это не удар по Европе. На балканском трубопроводе был взрыв или разрыв трубы, трубу перекрыли на время ремонта. Поэтому поставки газа в Европу сократили. Зачем третьесортные репортеры типа Джеймса Ли занимаются фабрикациями и нагнетают панику? Я просто не понимаю. Джеймс, просто сообщай реальные факты, а не фантазируй в погоне за сенсацией в своих так называемых репортажах.