Действия Узбекистана взорвут цены на картофель и мясо в Казахстане

00:46 08.11.2021

На фоне роста цен на продукты питания Узбекистан принимает активные меры по обеспечению продовольственной безопасности страны. В частности, речь идет о стимуляции импорта. Эти действия Ташкента вызовут рост цен на ряд продуктов в Казахстане. Об этом говорится в статье издания ElDala, сообщает Tengrinews.kz.



С 1 ноября компания "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") ввела скидки в размере 25 процентов на импорт 114 видов сырья до станций республики. В числе товаров - гречиха, просо, различные семена, какао. Предполагается, что эта мера поддержит переработчиков страны.



В конце октября узбекские сенаторы одобрили обнуление НДС на поставки в страну широкого перечня продовольственных товаров, который включает замороженную рыбу, картофель, мясо (говядина, баранина, курица), а также живой скот (КРС и птица). При этом еще в апреле Узбекистан обнулил НДС на импорт семян подсолнечника, льна, сои и растительного масла.



Как отмечает издание, для Узбекистана именно Казахстан является основным поставщиком мяса, живого скота и картофеля. Так, за семь месяцев 2021 года Узбекистан импортировал рекордный объем картофеля, 310 тысяч тонн, из которых 85 тысяч тонн пришлись на поставки из Казахстана.



В самом Казахстане, говорится в статье, в настоящий момент фермеры отпускают картофель покупателям по 150 тенге за килограмм, а в торговых сетях он продается по 200-250 тенге.



На днях Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на экспорт живого поголовья из республики и импорт мяса, что ведет к росту цен. По его словам, массовый вывоз скота недопустим, поскольку сам Казахстан еще не пришел к самообеспеченности внутреннего рынка говядиной.



"В отрасли наблюдается массовый вывоз живого поголовья, в том числе просубсидированного. Экспорт крупного рогатого скота за неполный 2021 год составил 139 тысяч голов - рост в 18 раз по сравнению с 2017 годом. Но радоваться нечему. Потому что импорт мяса за тот же период вырос на 45 процентов. И в чем здесь смысл государственной политики? Вывозим скот, завозим мясо!" - заявил Глава государства.



Токаев поручил правительству принять меры по удержанию годовой инфляции ниже уровня в 8,5 процента, тогда как за девять месяцев 2021 года она уже составила 8,9 процента. При этом мясо птицы подорожало на 18 процентов, картофель - на 22 процента, масло подсолнечное - на 30 процентов.



"Однако на фоне принятых в Узбекистане мер по стимуляции импорта очевидно, что поставки продуктов питания в этом направлении из Казахстана вырастут. Это приведет к росту цен в Казахстане и поставит под вопрос выполнение поручения Президента Токаева", - делает вывод автор публикации.