Если завтра майдан. Против президента Украины открыли олигархический фронт, - "Къ"

08:16 08.11.2021 ...

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского с самым богатым человеком страны Ринатом Ахметовым перерос в открытую войну. В начавшейся рубке - пока информационной - уже прозвучало слово "майдан". Исход противостояния пока неочевиден. Но в новейшей истории Украины президенты не раз теряли власть после ссор с крупным бизнесом.



Ток-шоуковая терапия

Это было похоже на артиллерийский обстрел. Флагманом атаки на Владимира Зеленского стал телеканал "Украина 24", принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову. Это СМИ ведет самый плотный огонь по главе государства. Именно в эфире "Украины 24" впервые после летней отставки с поста министра внутренних дел появился политический тяжеловес Арсен Аваков. Он рубил с плеча: обвинил власть в энергетическом кризисе, некомпетентности и прямым текстом сказал, что руководство страны пора менять.



"Газа нет, угля нет. Теплый ноябрь на улице, а мы уже просим аварийную помощь у Белоруссии и России: дайте нам электроэнергии. А если Владимир Владимирович (президент РФ Владимир Путин.- "Ъ") скажет: не дам? А если сначала дам, а потом выключу? Мы к этому шли? Это феноменальный, фундаментальный идиотизм! $3 млрд от МВФ подарок. Купите уголь, газ, что угодно купите, чтобы пройти пик! Они эти деньги потратили на "Велико будiвництво" (инфраструктурный проект президента Украины "Большое строительство".- "Ъ")",- заявил бывший министр 4 ноября в ток-шоу "Народ против".



Арсен Аваков разнес кадровую политику главы государства. "Министра экономики через три месяца меняют. Он будет знать, где у него туалет в министерстве и где кто сидит и за что отвечает через три месяца. Это гигантская проблема",- сказал Арсен Аваков.



В стране за последние два года сменились два премьера, два спикера парламента, два генпрокурора, пять министров экономики, четыре главы Минздрава, четыре министра энергетики, три руководителя Министерства обороны и столько же глав Минэнергетики и Министерства финансов. И это не полный список замен во властной команде.



Отдельно бывший чиновник высказался о введенной Владимиром Зеленским практике санкций против граждан Украины через решения Совбеза. Закон, отметил он, не предусматривает возможности введения санкций против украинских граждан и назвал эту практику "вертикализацией власти без баланса".



Атмосферу в окружении президента Зеленского Арсен Аваков описал так, чтобы было ясно: лидер потерял связь с реальностью. "Министры в правительстве должны говорить то, что должны говорить, а не то, что понравится (президенту.- "Ъ"). Они приходят, и он говорит: предлагаю то-то. Они говорят: блестяще, это гениально, господин президент!" - отметил он.



По словам Арсена Авакова, у власти больше нет прежней поддержки в обществе. "Это все чувствуют, и это накладывает определенную нелегитимность некоторым резким действиям",- уверен он.



Что означает для украинской политики отставка Арсена Авакова

Ответив на вопрос, кто виноват, господин Аваков дал понять, что делать: "Я очень не хочу, чтобы был Майдан или уличные столкновения. Есть механизм выборов, досрочных выборов, роспуска парламента. Если уровень поддержки действующего монобольшинства (парламент контролирует пропрезидентская партия "Слуга народа".- "Ъ") будет низкий, невозможно будет игнорировать волеизъявление людей".



Арсен Аваков не единственный участник атаки на Владимира Зеленского. Одновременно с ним на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" - тоже на "Украине 24" - выступил экс-президент Петр Порошенко. Он коснулся другой скандальной темы - провалившейся спецоперации украинских спецслужб по выманиванию на Украину из Белоруссии сотрудников "ЧВК Вагнера". Белорусские силовики задержали 33 "вагнеровцев" в августе 2020-го. Сначала их обвинили в подготовке беспорядков, а затем передали России.



После этого Владимира Зеленского и его окружение на Украине обвинили в срыве тщательно спланированной операции. Петр Порошенко сделал все, чтобы подтвердить невыгодную властям версию. "Операция была. Были блестящие действия наших военных разведчиков",- заявил он. И продолжил: "Что мы видим? Господин Бурба (начальник главного управления разведки Минобороны Украины.- "Ъ") был уволен с должности за то, что пытался сказать правду. Лучшие разведчики спецрезерва, элита украинских спецслужб, были уволены".



Еще одним участником информационной войны стал бывший спикер Верховной рады, некогда близкий соратник, а теперь враг Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Он в конце прошлой недели появился в нескольких ток-шоу: на телеканале Петра Порошенко "Прямой" и на канале "Наш", подконтрольном близкому к Ринату Ахметову политику Евгению Мураеву.



Уход Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады открывает ему путь к креслу президента

Господин Разумков, раньше допускавший создание своей партии, анонсировал скорое появление в парламенте межфракционного объединения "Разумная политика" - естественно во главе с ним самим. По словам экс-спикера, в него войдут около 25 депутатов, в том числе из фракции "Слуга народа".



Наконец, опять же на канале "Украина 24", на власть обрушилась долгожительница украинской политики, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она оседлала знакомую и любимую тему - энергетику. Власти досталось за то, что она не позаботилась о заполнении газом подземных хранилищ и страна погрузилась в энергокризис. Политик назвала ситуацию "катастрофой", за которую заплатит каждый украинец и каждое предприятие.



Коалиция бывших

Владимир Зеленский оказался в положении, когда против него единым фронтом выступили политики, вместе с ним входящие в пятерку самых рейтинговых в стране. Хотя Петр Порошенко, Дмитрий Разумков и Юлия Тимошенко ни о каком объединении усилий друг с другом не объявляли, действуют они явно согласованно.



Причиной этого негласного единения в Киеве называют конфликт господина Зеленского с самым богатым человеком страны - бизнесменом Ринатом Ахметовым. Атака совпала с подписанием президентом "закона об олигархах".



"Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!" - написал Владимир Зеленский в своем Twitter.



По словам главы киевского Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, закон не понравился Ахметову и стал триггером конфликта. "Даже появилась информация, что закон привел к персональной ссоре между Ахметовым и Зеленским",- отметил господин Фесенко в беседе с "Ъ".



О ссоре на условиях анонимности упомянул и другой собеседник "Ъ". По его словам, при личной встрече президента и бизнесмена они обменялись жесткими фразами. Первый якобы обещал стереть олигарха в порошок, на что второй ответил, что пережил трех президентов, переживет и нынешнего.



Владимир Фесенко называет ситуацию принципиально новой. Он говорит о появлении широкой коалиции против Владимира Зеленского, в которую теперь входят Ринат Ахметов, Петр Порошенко и Виктор Медведчук. И если двое последних и раньше конфликтовали с президентом, то противостояние с господином Ахметовым - это новый поворот. "Появился новый игрок, который влияет на информационное пространство. У Ахметова целый инкубатор политиков - от Яценюка и Гройсмана (экс-премьеры Арсений Яценюк и Владимир Гройсман.- "Ъ") до Разумкова и Мураева",- говорит Владимир Фесенко.



"Закон об олигархах" был негативно воспринят Ринатом Ахметовым, указывает господин Фесенко, а "прямая поддержка Ахметовым Разумкова вызвала негатив президента".



Главному оппоненту украинских властей грозит арест по новому уголовному делу

Политолог Константин Бондаренко расширяет круг недовольных президентом: "Идут трения между Ахметовым и Зеленским, есть трения между Зеленским и Пинчуком, Зеленским и Коломойским". Бизнесмены Виктор Пинчук и Игорь Коломойский, отметим, вместе с Петром Порошенко и Ринатом Ахметовым входят в десятку богатейших украинцев, которую последний возглавляет.



"Зеленский решил, что должен стать полноправным хозяином и все должны быть на посылках. Наступил на интересы каждого. О масштабной войне говорить я бы не стал - стороны демонстрируют арсенал возможностей",- полагает политолог Бондаренко.



Владимир Фесенко соглашается: пока это информационная война, скорее партизанская, без объявления. Однако, отмечает он, итог этой борьбы - вопрос открытый: "Огромный риск для Зеленского. Серьезный противник играет против него".



Кризис во время кризисов

Обострение происходит на фоне целого набора проблем. На Украине сейчас энергетический кризис, вызванный высокими ценами на газ и дефицитом энергетического угля. Торговля энергоресурсами между Россией и Украиной осложнена санкциями. Российские угольщики с июня 2019 года вывозят уголь из РФ на Украину только по квотам и разрешениям, которые выдает Минэкономики РФ. 29 октября Киев сообщил о прекращении поставок в страну энергетического угля для украинских ТЭС, в то время как поставки коксующегося угля, в основном для металлургов, продолжаются в прежнем объеме.



В Минэкономики РФ такое решение объясняли растущим внутренним спросом в осенне-зимний период. Там подчеркивали, что в ноябре с учетом продолжающихся поставок иных марок угля на российские компании будет приходиться более половины всего угля, поставляемого на Украину. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил также, что с ноября РФ остановила транзит угля, поступающего на Украину из Казахстана. В Нур-Султане это заявление опровергли, но украинские власти уже заявляют о том, что отстают от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерены увеличить собственную добычу и импорт из ЮАР, Польши и Казахстана.



"Мы понимаем, что это действительно большой вызов прохождения именно этой зимы. Но мы абсолютно уверены, что мы пройдем спокойно и выйдем еще крепче из этого отопительного сезона",- заявил 5 ноября глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.



В сложившейся ситуации подстраховкой для Украины могли бы стать поставки электроэнергии из России. Киев вводил запрет до 1 ноября на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. Пока, утверждают источники "Ъ", Украина не обращалась с просьбой о возобновлении поставок электроэнергии в страну.



У России и Украины также отсутствует прямой контракт на поставки газа в страну. После того как РФ с ноября переключила поставки в Венгрию с украинского маршрута на "Турецкий поток", возможности для реверсных поставок газа на Украину снизились. Сейчас газ на Украину поступает в основном из Словакии.



Юрий Барсуков о мифах и фактах в газовом бизнесе

Юрий Барсуков о мифах и фактах в газовом бизнесе

Все это уже привело к росту на Украине тарифов и, соответственно, недовольства властью. Вдобавок в стране взрывной рост смертности от ковида. Рейтинг Владимира Зеленского падает, а антирейтинг, наоборот, растет: по этому показателю, согласно опросу украинского Центра Разумкова, президент вышел в лидеры с 31,9%.



По данным Киевского международного института социологии, более 47,3% жителей Украины хотят досрочных выборов парламента (против 37,7%) и 43,4% - досрочных выборов президента (45,8% высказались против). При этом больше 20% респондентов готовы поддержать протесты с требованием досрочных выборов депутатов и главы государства.



Политическое противостояние происходит в сложных условиях, признает Владимир Фесенко. Дополнительной проблемой президента он называет отсутствие у него надежных союзников и слабость правоохранителей: "Если бы у Зеленского были сильные и решительные правоохранители, его потенциал был бы больше. Если начинать войну, надо понимать, какой план, какие инструменты, чтобы не было импровизаций. Главный вопрос - насколько решительным будет Зеленский".



Глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев называет крупный украинский бизнес правящим классом и указывает: из прежних схваток олигархов и президентов победителями выходили первые. "Как только президент хотел подчинить правящий класс, он всегда получал отлуп. Янукович получил Майдан, Порошенко не дали пойти на второй срок - Коломойский его победил",- напоминает господин Карасев.



Теперь, резюмирует аналитик, Владимир Зеленский захотел поменять правила игры: "Он замахнулся. Но, скорее всего, ему не хватит ресурса".



Владимир Соловьев, Татьяна Дятел

7.11.21 Источник - kommersant.ru

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