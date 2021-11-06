Китай избавляется от транснациональных компаний, - Владимир Волошин

08:33 08.11.2021

Китай избавляется от транснациональных компаний

Похоже, западные бизнес-гиганты больше не смогут влиять на общество Поднебесной

Владимир Волошин



6.11.21



Все больше и больше крупных международных компаний покидают Китай. Второго ноября IT-гигант Yahoo решил, что его больше не будет в этой стране. Компания не согласна с жестким законодательством и якобы существующем ограничением прав и свобод в КНР. Yahoo называет обстановку в сфере китайского бизнеса "сложной". Это не первый случай, когда американские программисты из Yahoo стали сворачивать свою деятельность на территории Китайской Народной Республики. Так, шесть лет назад был закрыт офис компании в Пекине, а в начале 2010-х сотрудники фирмы прекратили продвигать свой музыкальный сервис и почту в Поднебесной.



Кроме Yahoo, конечно же, в Китае переставали вести бизнес и другие интернет-компании. Два года назад Google, поисковая система которого запрещена в КНР, по сути, отказался производить в стране смартфоны и умные колонки компании. Вместо Китая IT-гигант выбрал Вьетнам. Виноваты затраты на труд и пошлины. Эксперты считают, что Google, все-таки, оставит часть производства в стране, чтобы иметь доход с китайского рынка.



Производить меньше собственных смартфонов в Китае кроме Google решила и Apple, решив, что в Индии собирать телефоны выгоднее. Опять же, за счет высоких пошлин из Китая, а также из-за напряженных отношений Соединенных Штатов и Поднебесной. Фирменные наушники для "яблочников" теперь будут делать во Вьетнаме.



Рабочее интернет-пространство LinkedIn в прошедшем октябре тоже прекратило свою деятельность в Китайской Народной Республике. Давление китайских властей вынудила компанию закрыть доступ к функциям социальной сети вебсайта жителям Поднебесной. Контент, критикующий власть КНР, стал причиной такого поступка со стороны корпорации. Отныне приложение будет показывать только объявления о работе.



Игровая индустрия тоже начинает потихоньку "валить" из Китая. Например, в конце октября было объявлено, что создатели компьютерной игры Fortnite отключат свои серверы в Поднебесной в середине ноября. Все из-за лутбоксов и микротранзакций, которые приравниваются к азартным играм, и ограниченного времени для игры у подростков по недавнему китайскому закону. Игра и так была ограничена - матч длился всего двадцать минут вместо привычных шестидесяти, а на замену реальным персонажам пришли голограммы.



Китайские власти не упустили шанс запретить криптовалюту, в связи с чем криптобиржи в Поднебесной решили свернуть бизнес. По словам владельцев криптобирж, жесткие китайские законы по отношению к Интернету провоцируют падение тех или иных криптовалют. Ethereum, придуманный Виталиком Бутериным, тоже получил урон и решил прекратить работу из-за давления китайских чиновников.



Даже небольшие зарубежные забегаловки закрывают свои двери в Китае. Так, "Додо Пицца", проработав в Поднебесной шесть лет, решила весной этого года перестать продавать итальянское блюдо китайцам. Конечно, здесь китайские законы ни в чем не виноваты, но, возможно, на весь почти двухмиллиардный Китай пришлось бы потратить большое количество денег, поэтому вести бизнес даже такой успешной компании, как "Додо Пицца", довольно сложно. Выходит, что очередная крупная иностранная фирма в Китае "выходит из игры".



Поднебесная - довольно строгая страна, в которой вести бизнес иностранцам, судя по всему, приходится по непривычно строгим для них правилам. Также проблемы существуют в китайском сегменте Интернета, где у каждого китайца на компьютере стоит так называемый "Золотой щит", когда регистрация на каком-либо сайте вынуждает вводить свои паспортные данные. Никакой анонимности просто нет, и это сильно могло бы ударить по тем социальным сетям и форумам, которые были придуманы на Западе. Но большинство из них в стране запрещены. Вместо этого существуют местные вебсайты, к которым послушные жители Поднебесной уже привыкли.



Эти сайты практически вытеснили международные соцсети, которые в итоге ушли из Китая. Тем временем Россия находится в хороших отношениях с КНР. Но будет ли РФ перенимать привычки китайских чиновников следить во всех аспектах за гражданами, включая возможное введение системы социального кредита, и своего, собственного "Золотого щита" - пока что вопрос. Одно известно точно - в настоящий момент Россию так активно не покидают зарубежные корпорации, в отличие от Китая.



На вопросы издания ответил руководитель Центра социально-экономических исследований Китая Андрей Островский.



- Воспитывает ли так называемый "Великий Китайский Файрвол" в жителях КНР самоцензуру, когда государству уже не приходится ограничивать нежелательную информацию, потому что сами китайцы будут регулировать содержание публикаций в местных соцсетях?



- Мне в это пока слабо верится на этот счет, по состоянию на сегодняшний день. Но, с другой стороны, даже если учитывать, что в Китае КПК - руководящая и направляющая сила общества, которая, в общем-то, обеспечивает идеологический контроль, и существует идеология, определяющая правила поведения китайцев в основной массе (я не говорю, что все, миллиард четыреста одиннадцать миллионов человек, за всеми, как говорится, не уследишь), все же большая часть контролируется.



- Будет ли Россия в будущем вводить систему социального кредита, взяв пример с Китая?



- Прежде всего, начнем с того, что в Китае система социального кредита до конца не отработана. Во вторых, Россия на сегодняшний день не обладает механизмами контроля для введения этой системы. Для того чтобы ее ввести, должна быть, соответственно, система контроля. В Китае контроль в настоящее время в какой-то степени существует, а в России наблюдается очень плохо. И любые попытки ввести систему социального контроля в РФ натолкнутся на непонимание населения.