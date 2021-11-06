Один из организаторов штурма американского Белого Дома Ньюман просит полит-убежища в Белоруссии

09:34 08.11.2021

ШТУРМОВАВШИЙ КАПИТОЛИЙ АМЕРИКАНЕЦ ПОПРОСИЛ УБЕЖИЩА У МИНСКА

Сторонник бывшего президента США, разыскиваемый ФБР, как опасный преступник, скрывается в Беларуси.



В эфире "Беларусь 1" один из самых активных участников штурма Белого дома в январе этого года Эван Ньюман попросил политического убежища в Беларуси.



Как только американец узнал, что его разыскивает ФБР, он нанял адвоката, который посоветовал ему немедленно уехать в Европу. Американец оказался в Беларуси 15 августа.



По словам Ньюмана, на родине его обвиняют минимум в шести уголовных делах, за что ему грозит огромный тюремный срок.



Я не считаю, что я совершил какое-либо преступление, одно из обвинений было очень обидным. Утверждается, что я ударил офицера полиции. Это не имеет никаких оснований, - заявил Эван Ньюман в эфире госТВ Беларуси.



Отметим, перед попаданием в Беларусь американец на протяжении четырех месяцев жил в Украине, а до того останавливался в в Италии и Швейцарии.



По словам беглого американца, на прорыв белорусской границы его вынудило украинское СБУ, которое начало преследовать его по запросу из США.



Это ужасно. Это политическое преследование… Не расследование уголовного преступления, а именно политическое преследование. И это такой уровень, с которым я ничего не могу сделать,



- уверяет штурмовавший Белый дом беглец.