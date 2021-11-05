Экс-губер таджикского Памира Е.Файзов: "Меня уволили не из-за китайской военной базы, а..."

09:43 08.11.2021

Едгор Файзов: "Никто не может занимать должность вечно"

Ноябрь 05, 2021

Хиромон Бакозода



Едгор Файзов после ухода с поста председателя ГБАО в беседе с Радио Озоди заявил, что решение об отставке не стало для него неожиданностью. "Никто не может занимать должность вечно", сказал Файзов и добавил, что покинет свою должность без каких-либо серьезных замечаний со стороны руководства страны.



Едгор Файзов был назначен президентом Эмомали Рахмоном председателем Горно-Бадахшанской автономной области в октябре 2018 года. Указ об его освобождении с поста главы региона подписан 5 ноября. Председателем ГБАО Едгор Файзов проработал три года и один месяц. Новым и.о. главы региона назначен Алишер Мирзонабот, ранее работавший мэром Хорога.



- Сегодня подписан указ президента Таджикистана, согласно которому я освобожден от должности председателя ГБАО. В Хорог прибыла делегация во главе с Асадулло Рахмонзода, он и сообщил мне о президентском указе. Я передал дела новому главе региона, - сказал Едгор Файзов в эксклюзивном интервью Радио Озоди.



Радио Озоди: Вы можете сказать, с какой формулировкой Вас освободили от должности?



Едгор Файзов: В указе президента причина освобождения не названа. Да и нет в этом необходимости. "Освободить такого-то от должности…", "назначить такого-то и.о. председателя…" и все.



Радио Озод: Вы не поинтересовались у членов делегации, почему Вас сняли с должности?



Едгор Файзов: А зачем? Да и спрашивать нечего. Все до поры, до времени, наступит время, когда нужно будет передать дела другому.



Радио Озоди: Решение об освобождении от должности стало для Вас неожиданностью?



Едгор Файзов: Нет, что Вы? Я проработал на этом посту три года. Лидер нации сам принимает решение – кто и в какой должности будет работать.



Радио Озоди: Как Вы восприняли сообщение об освобождение от занимаемой должности?



Едгор Файзов: Нормально. Никто не может занимать должность вечно. В спокойном Бадахшане уходить со своего поста без серьезных замечаний – не так просто. Каждый чиновник мечтает уходить со своего поста с высоко поднятой головой, без серьезных замечаний, без измены государству и народу...



Радио Озоди: Вы отметили, что в спокойном Бадахшане уходить со своего поста без серьезных замечаний – не так просто. Почему?



Едгор Файзов: Помните, какая сложная ситуация была в 2018 году, когда меня назначили главой региона? Стычки с вооруженными людьми, на улицах - полно машин с затемненными стеклами и без государственных регистрационных номеров. Сколько человек находились в розыске за совершенные преступления, сколько было оружия у людей… Сейчас в Бадахшане совершенно другая картина – везде, в том числе в Хороге, порядок и покой, люди чувствуют себя в полной безопасности и работают ради процветания региона.



Радио Озоди: Некоторые аналитики говорят, что Вас освободили от должности по нескольким причинам. Причина первая – Вы не сумели привлечь в регион зарубежные инвестиции. Во-вторых, Вы якобы были против строительства в ГБАО базы МВД Таджикистана на деньги Китая и против военной базы КНР в Мургабе…



Едгор Файзов: Обе вресии ложные. По поводу привлечений инвестиций… Мы достигли немало успехов, Швейцария и другие страны согласились на финансирование некоторых проектов в области. Ближайшие два-три года в ГБАО проблем с финансами не будет. Хочу отметить, что привлечение инвестиций в регион – это не только моя забота, в этом деле участвуют и центральное правительство, и наши партнеры по развитию. Что касается базы МВД на деньги КНР… я не сделал каких-либо заявлений по этому поводу. Да и не было у меня много информаций о строительстве базы, к тому же это не в моей компетенции….



Радио Озоди: Существует мнение, что властям просто не нравилась Ваша самостоятельность…



Едгор Файзов: Все ключевые и стратегические вопросы я всегда обсуждал с Лидером нации и премьер-министром, получая от них необходимые рекомендации. Самостоятельные решения в принимал по тем вопросам, которые входили в мою компетенцию. Но я, возможно, где-то перегнул палку, не знаю…



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Хиромон Бакозода