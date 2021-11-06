 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пылевой смог над Узбекистаном не рассеивается. Власти довырубались?
10:50 08.11.2021

Может, хватит?
Пыльная мгла повисла над городами и селами Узбекистана. Нахождение на таком открытом воздухе опасно для здоровья. В это же время деревья и зеленые парки, поля, озера и реки страны умоляют о спасении. Что сказали бы они нам, если бы могли говорить? Колонка Ботира Кобилова.

Дорогие наши хозяева-узбекистанцы, может быть, хватит?

Была ли непроглядная пыльно-песчаная мгла, застлавшая города и кишлаки, достаточно убедительной, чтобы вы наконец перестали убивать нас?

Может быть, теперь хватит делать вид, что вам безразлично видеть убийства деревьев на своей улице, во дворе, в городе?

Мы обращаемся не к конкретным людям или организациям, мы обращаемся к каждому из вас.

Почему вы не любите себя, почему вы не любите свою страну, своих детей и города, вырубая спасителей своих - деревья, оставляя после себя ландшафт смерти: пыльные пустыри и котлованы вместо цветущих полей, речных долин, зеленых парков, безжизненный бетон вместо озер, садов и лесов? Почему вы забыли о кровной связи всего живого на Земле? Почему же вам безразлично ваше настоящее и будущее?

На флаге нашего государства искрится зеленый свет. А на гербе столицы - Ташкента - нас встречает раскидистое дерево, символизирующее жизнь и изобилие. Почему же на деле вы губите на корню ростки жизни?

Мы - представители того зеленого цвета. Мы - олицетворение благодатной природы. Мы - деревья, сады и поля, природные и городские парки - жили в этой стране дольше многих из вас, мы старше многих из вас и видели больше, чем вы. Мы были свидетелями многих поколений, эпох и изменений. Это и наша земля тоже, и у нас есть право на жизнь.

Нас не слышно, потому что у нас нет лоббистов. Нет зеленого лобби, достаточно могущественного, чтобы защитить нас от убийства. Нас убивают не только острые лезвия пил, самое главное орудие убийства - молчание большинства людей.

Наша судьба была нелегкой
Ровно 12 лет назад, в ноябре 2009 года многие из наших старших были убиты в результате "геноцида" - среди бела дня, на главной площади вашей столицы. Осознали ли вы весь ужас сделанного тогда? Это произошло через дорогу от здания Министерства юстиции, которое следит за выполнением законов. И жители города, и прохожие - все стали свидетелями этого противоправного действия и получили свой "урок" на всю жизнь.

Сквер Амира Темура в июле 2008 года и ноябре 2009 года. Источник: Google Earth.

Несколько лет назад вы передали исторический Национальный парк в центре своей столицы в частные руки, которые пришли, вырубили нас и возложили бетон вместо озера. И территория второго озера, которое находится совсем неподалеку от здания главнейшего законодательного института - Законодательной палаты Олий Мажлиса - тоже иссушена сейчас.

Национальный парк в августе 2017 года и апреле 2021 года. Источник: Google Earth.

На территории второго озера, оказывается, планируется построить новое здание национального академического театра.

Но озеро - это экосистема, это жизнь во всех ее красках. А бетонированный бассейн с фонтаном на месте некогда живого озера - это безжизненный муляж на его могиле.

Мы, деревья, парки и озера Узбекистана, предлагаем, чтобы первый спектакль в этом новом театре был "О геноциде парков, деревьев и озер в Узбекистане".

Чего вы хотите?
В погоне за коммерциализацией и ярким внешним видом вы хотите сделать Ташкент похожим на Дубай? Да, Дубай был построен в пустыне. Но вы ведь не хотите превратить зеленый Ташкент сначала в безжизненную пустыню, а уже после - в Дубай? Пустыня взяла и вас, и нас в свои объятия и больше уже не отпустит.

Нас все меньше, и мы не справляемся. Воздух в нашей стране становится все опаснее для здоровья людей. Эпидемия аллергии, астмы, туберкулеза легких - этого ли вы хотели?

Мы, деревья, бесценны:

мы удаляем из воздуха вредные вещества, которые представляют реальную опасность для здоровья, делая его более чистым и полезным;

мы - лучшее средство борьбы с тепловыми "островами", возникающими из-за множественных бетонных покрытий;

мы успокаиваем водителей и пешеходов, даруем им тень и прохладу;

мы, деревья, увеличиваем стоимость недвижимости. Если вы хотите, чтобы ваш дом стоил больше, сажайте и ухаживайте за деревьями;

своей тенью мы дарим прохладу, тем самым экономя ваши деньги на счетах за электроэнергию, особенно летом;

мы улучшаем успехи учеников в школах, потому что, когда они созерцают дерево в окне класса, их глаза отдыхают и мозг создает приятные эмоции;

мы дарим силы и желание жить пациентам больниц, когда они видят нас в окне больничной палаты.

Что мы хотим?
Мы не просим о льготах и преференциях. Вы уже дали их мебельщикам, производителям цемента, автопроизводителям, туризму, текстильщикам, производителям бытовой техники, инвесторам и даже образованию.

И тем более нам не нужны ваши обещания. Просим вас просто обеспечить верховенство закона, просим защиты - по праву жизни и по праву закона.

Соблюдайте статью 55 Основного закона страны, которая гласит:

"Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством".

Мы просим граждан соблюдать Конституцию своей страны, статья 50 которой также гласит:

"Граждане обязаны бережно относиться к окружающей природной среде".

Мы просим одного: не убивать нас. Ночью, чтобы скрыть преступление, или днем, гордо размахивая разрешительной бумажкой.

Не делите нас на "ценные породы" и "не ценные". Мы все одинаково стараемся сохранить вам жизнь.

Если вам не безразлично собственное здоровье и благополучие - не проходите мимо, как будто это не ваше дело, когда кто-то у вас во дворе, махалле или сквере рубит дерево. Когда зеленый парк, где вы гуляли, вдруг закрыл ворота и годами остается закрытым, не проходите мимо, спросите, что происходит. Возможно, вас забыли спросить, нужен ли он вам. Скажите, что он вам нужен. Остановите убийство.

Ваши деревья, парки и озера

Источник - gazeta.uz
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