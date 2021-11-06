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|Казахстанские ученые создали уникальный раствор для диагностики онкологии
11:32 08.11.2021
Разработка препарата велась на протяжении двух лет
Ученые Восточно-Казахстанского университета имени С.Аманжолова создали раствор для комплексной диагностики рака шейки матки. На протяжении двух лет научные сотрудники вместе с представителями оздоровительного центра разрабатывали состав жидкости, востребованной в цитологии, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.
В итоге им удалось создать отечественный продукт, который ранее привозили из-за рубежа. И теперь разработка ученых позволит снизить стоимость медицинской услуги, поскольку она станет куда более доступной как в финансовом, так и в географическом значении.
Ученые отмечают, что качество при этом не уступает зарубежным аналогам.
"Разработка наших ученых решит вопрос импортозамещения. В итоге данного исследования разработан оптимальный состав фиксирующего раствора для хранения биоматериала. Он позволяет стабилизировать и транспортировать биоматериалы, то есть мазки шейки матки, для дальнейшей диагностики онкологического заболевания. Уникальность данной разработки заключается в комплексном подходе к решению проблем быстрой диагностики рака", –сообщила младший научный сотрудник Национальной научной лаборатории Восточно-Казахстанского университета имени С.Аманжолова Айдана Имашева.
Отметим, что группа ученых уже получила патент на разработанный ими фиксирующий раствор. В результате данный продукт был включен в Реестр лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан. Сейчас проект находится на стадии коммерциализации. В то же время ученые работают над усовершенствованием состава раствора для хранения и других биологических материалов.