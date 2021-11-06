 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хокима Навоийской области Узба Кабула Турсунова высаживают из кресла
11:40 08.11.2021

Ожидается увольнение хокима Навоийской области Кабула Турсунова
На внеочередной сессии кенгаша народных депутатов рассматривается вопрос об освобождении от должности хокима Навоийской области Кабула Турсунова.

На внеочередной сессии Навоийского областного кенгаша народных депутатов 8 ноября рассматривается вопрос об освобождении от должности хокима области Кабула Турсунова. Об этом "Газете.uz" сообщил источник, знакомый с ситуацией. Изданию не удалось связаться с пресс-службой областной администрации.

Сессия началась в 12:00.

Кабул Турсунов возглавляет регион с декабря 2016 года. До этого он работал председателем Комитета по вопросам бюджета и экономическим реформам Сената Олий Мажлиса.

В апреле 2021 года президент Шавкат Мирзиеев объявил выговор Кабулу Турсунова за нерешенные проблемы предпринимателей. Тогда сообщалось, что свыше 7000 проблем предпринимателей (24%) остаются нерешенными. Они сообщили о препятствиях их деятельности. Это худший показатель среди регионов. На 72 га земли (66%) в 10 малых промышленных зона в Навоийской области не размещен ни один проект, заявил глава государства.

Президент предупреждал, что "если до конца квартала не будет изменений, то все покинут должности".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636360800
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