Узбеков, отработавших 5 лет чайрикерами и мардикерами, теперь будут принимать в узб-вузы без экзаменов

12:01 08.11.2021

Узбекистанцев, отработавших пять лет экономической сфере, будут принимать в вузы без экзаменов

Узбекистанцев, отработавших пять лет в экономической сфере на предприятиях, а также в министерствах и ведомствах, будут принимать на заочное и вечернее отделение вузов без экзаменов на основе собеседования, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.



Перечень министерств, ведомств и крупных хозяйственных объединений, дающих рекомендации гражданам со стажем работы не менее 5 лет для поступления на дифференцированную платно-контрактную основу по результатам собеседования, будет ежегодно утверждаться до 1 июля и публиковаться в СМИ.



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Министерства, ведомства и крупные хозяйственные объединения смогут рекомендовать до 100 претендентов из центральных и территориальных структур и организаций системы каждый учебный год.



Граждане с соответствующими рекомендациями будут ежегодно регистрироваться с 20 июля по 10 августа через специальную электронную систему Государственного центра тестирования.



Собеседование организуется ежегодно в период с 20 по 30 августа. Абитуриенты, набравшие по результатам 100-балльного критерия оценки 55 баллов и выше, рекомендуются к обучению на дифференцированной платно-контрактной основе приказом ректора (директора) вуза.



Рекомендации будут действительны только для того учебного года, когда они были выданы.



Новые правила не распространяется на высшие военные и военизированные образовательные учреждения, иностранные и негосударственные организации высшего образования в Узбекистане и их филиалы.



Настоящий порядок вступает в силу с 1 мая 2022 года.