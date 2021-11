Феномен Манижи: Как "Русская женщина" всколыхнула все российское общество

Анализ комментариев под тремя конкурсными видео-выступлениями певицы на YouTube и частотный анализ слов, связанных с этнической принадлежностью и гендером.



Конкурс эстрадной песни "Евровидение" обычно привлекает внимание любителей музыки. Но, последний конкурс вызвал в российском обществе дискуссию по социальным вопросам, связанным с ксенофобией и гендерными проблемами. Представительница России Манижа Сангин, этническая таджичка, привлекла внимание политиков, общественных деятелей и даже священнослужителей, а также широкой общественности не только в России, но и за ее пределами.



В частности, Манижа стала участницей Евровидения, которую чаще всего искали в поисковых системах мира. В объединенном голосовании жюри и фанатов "Евровидения" за "Лучший текст" песня Манижи "Русская женщина" заняла 2 место, уступив песне-победителю "Zitti e buoni" группы Maneskin.







Особенно много споров велось среди русскоязычных комментаторов.



Наиболее важные касались этнической идентичности Манижи и ее активной социальной позиции в защиту прав женщин.



В целом в России социологические опросы показывают высокий уровень ксенофобии россиян в отношении выходцев из Центральной Азии.



По этому показателю выходцы из Центральной Азии (узбеки, таджики) входят в тройку наименее желательных для россиян этнических групп.



CABAR.asia попыталась разобраться в причинах, по которым песня вокруг песни "Русская женщина" вызвала такой большой поток политических комментариев; сделала анализ комментариев под тремя конкурсными видео-выступлениями певицы на YouTube и частотный анализ слов, связанных с этнической принадлежностью и гендером.



Почему песня Манижи вызвала общественный и политический резонанс



В социальных сетях новость о выдвижении Манижи на Евровидение вызвала поток комментариев, в том числе ксенофобных. Певицу также критиковали за феминистский настрой песни.



В либеральных изданиях назвали песню "Русская женщина" манифестом феминизма и "полным подрывом патриархальных устоев".



"Мало того, что песня называется "Русская женщина", так еще и посыл в ней откровенно феминистский и насмешливый по отношению к устоявшемуся в России "укладу", – отмечал спецкор "Новой газеты" Вячеслав Половинко.



На графике динамики комментаторской активности под видео – Official Video Russia хорошо заметны тенденции постепенной политизации песни. В первый день видео собрало до 8 тысяч комментариев, далее происходило постепенное снижение интереса.



Однако затем 16-18 марта произошел новый рост комментаторской активности. В этот день стало известно, что редакция издания "Ветеранские вести" – обратилась в Следственный комитет РФ (СК) с просьбой возбудить уголовное дело о разжигании межнациональной розни в связи с выходом песни "Русская женщина". "Ветеранские вести" являются информационным партнером ФСБ и МВД России.



С этого времени ситуация вокруг песни "Русская женщина" настолько политизировалась, что интерес к видео усиливался только после заявлений тех или иных политиков.



Очередной рост комментаторской активности приходится на 31 марта, когда спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко подвергла критике текст песни.



Таким образом, замеры комментаторской активности говорят о том, что выступление Манижи представляет значимость не только с музыкальной, но и с общественной и даже политической точки зрения.



Анализ тональности комментариев с применением моделей машинного обучения



Три видео с выступления Манижи на "Евровидении" только на официальном канале "Евровидения" в YouTube собрали в общей сложности около 40 миллионов просмотров и около 300 тысяч комментариев.



На первый взгляд, при просмотре комментариев может сложиться впечатление, что среди них преобладает негативный настрой к выступлению певицы Манижи. Но так ли это на самом деле?



Чтобы ответить на этот вопрос, было извлечено 94 107 комментариев из трех основных видео выступлений Манижи на официальном канале "Евровидения в сервисе Youtube: Official Video Russia (42948 комментариев), Russia First-Semi-Final (41238 комментариев) и Russia Grand Final (9921 комментарий).



Для оценки тональности текста мы использовали библиотеку Dostoevsky на языке Python, комментарии были классифицированы по трем группам: позитивные настроения, негативные настроения, нейтральные выступления.



В анализе были опущены речевые акты – официальные приветствия, благодарственные и поздравительные сообщения, и пропуски (комментарии в которых классификатор не смог идентифицировать настроения).



Заметим, что использование библиотеки Dostoevsky для анализа настроений является наиболее оптимальным выбором для данного исследования. При этом довольно сложно оценить точность степени классификации данной модели.



Из диаграммы результата анализа тональности русскоязычных комментариев под тремя видео следует, что около 40-50% комментариев под каждым видео были классифицированы как нейтральные, около 26-36% как положительные и около 18-21% как негативные.



Сравнивая показатели трех видео, можно заметить динамичные изменения в настроениях комментаторов.



Первое видео (Official Video Russia) получило сравнительно много "дизлайков", которые составили более половины позитивных (194 тысячи дизлайков против 361 тысячи лайков). Также это видео собрало наибольшее число негативных комментариев – 20,93%. Позитивных было – 25,99%, нейтральных 47.74%.



В двух других видео ситуация значительно улучшилась для певицы. В Russia First-Semi-Final число положительных комментариев уже почти вдвое превысили негативные – 35,91% против 18,10%.



В третьем Russia Grand Final соотношение несколько изменилось не в пользу певицы Манижи – 32,01% положительных комментариев против 20,62% отрицательных.



В постах под первым первом видео многие комментаторы, в том числе, позитивно настроенные, сомневались в перспективе песни "Русская женщина" пройти в финал. Поэтому очень осторожно можно предположить что позитивные изменения были также связаны с тем, что песня Манижи смогла преодолеть эту планку.



Таким образом, общее количество неотрицательных комментариев колеблется в пределах 78-81% и они явно превалируют (примерно в 4 раза) в сравнении с 19-22% негативными.



А это означает, что первоначальное мнение о явном преобладании негативных комментариев было ошибочным.



Возможно, на первоначальную оценку видео влияло присутствие Интернет-троллей в комментариях, которые искажали общую картину и создавали ложное впечатление о преобладании негативных настроений.



Интернет-тролль – это пользователь, который оставляет в Интернете намеренно раздражающее или оскорбительное сообщение, чтобы кого-то расстроить, привлечь внимание или вызвать проблемы.



Среднее количество комментариев, написанных с одной уникальной учетной записи, составляет 1,12–1,24 сообщения. Однако трое самых активных комментаторов написали под первым видео (Official Video Russia) 333 поста. Все эти посты были негативными.



В двух других видео число комментариев написанных троллями значительно сократилось.



Этническая принадлежность и гендер



В комментариях, особенно под первым видео часто упоминаются этническая идентичность певицы Манижи. В данном исследовании был проведен частотный анализ корней следующих слов.



Частотный анализ слов, связанных с этническим происхождением певицы Манижи



Например, в комментариях под первым видео часто упоминаются слова с корнями "тадж" (свыше 1200 слов), "мигрант" и "черн" (74 слова), "восточ" (57), "азиат" (48).



В комментариях под вторым видео, слов с корнем "тадж" уже реже (882). Притом что у второго видео на 6 млн. больше просмотров. В третьем слов с корнем "тадж" еще меньше (169).



В целом слова с этим корнем содержали примерно от 3,1 до 4,8% всех комментариев (4,8% под первым видео), 3,8% под вторым и 3,1% под третьим).



Зачастую, в подобных комментариях использовались оскорбительные сленговые слова.



Частотный анализ слов, связанных с гражданской позицией певицы Манижи



Также в комментариях сравнительно часто встречаются слова с корнем "фемин" – 907 и ЛГБТ, что отражает гражданскую позицию певицы Манижи по борьбе с домашним насилием и повышению роли женщин.



Примерно 2-3% всех русскоязычных комментариев содержали слова с этими корнями (первое видео 3%, второе видео 2,23% и третье видео 2,2%).



В целом комментарии, в которых использовались слова, связанные с этнической принадлежностью и гражданской позицией певицы составляли от 5,3 до 8% от общего количества.



На наш взгляд, для музыкального видео этот показатель имеет важное значение.



Заключение



К полученным результатам, конечно, нужно относиться с известной долей осторожности, их нельзя однозначно проецировать на ту или иную страну, поскольку Интернет – явление глобальное.



Однако тем не менее, некоторые выводы можно сделать. Мнение о том, что большинство русскоязычных пользователей сети Youtube выступили с критикой российской представительницы Манижи, неверно. Негативные комментарии не составляют даже трети от общего числа постов. Таким образом, анализ с использованием моделей ML (machine learning – машинное обучение) при всех его недостатках позволяет давать ситуации более объективную оценку.



Конечно, нельзя говорить, что все комментаторы, оставившие негативные посты под видео "Русская женщина", являются ксенофобами и сексистами.



Однако, судя по частотному анализу слов можно сделать уверенный вывод, что для значительного числа русскоязычных пользователей этническое происхождение, по-прежнему имеет важное значение. Также этот анализ показывает высокий уровень сексистких настроений среди русскоязычных пользователей.



Однако исходя из показателей трех видео также можно сделать вывод, что эти настроения не являются константой. На ситуацию можно влиять и эти настроения могут меняться в ту или иную сторону, в том числе, благодаря влиянию СМИ и социальных сетей.



Дискуссии вокруг песни "Русская женщина", которые дошли до Сената России показывают, что искусство оказывает все большее влияние на политику. Значение некоторых подобных инцидентов намеренно преувеличивается, чтобы отвлечь внимание общества от более значимых проблем – коррупции, несправедливых итогов выборов, пыток в тюрьмах и т.д.



Однако, на взгляд автора, на песню "Русская женщина" это не распространяется. В манифесте Манижи говорится о недопустимости диктата "традиционных" гендерных стереотипов – важнейшем и актуальном вопросе современного мира. Источник - ASIA-Plus

