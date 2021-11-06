Семь ключей от будущего. Что пообещал Мирзиеев сделать в ближайшие пять лет в Узбекистане

12:56 08.11.2021

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиеев в ходе своей инаугурационной речи презентовал Стратегию развития Нового Узбекистана на ближайшие пять лет. Она будет сконцентрирована на семи основных направлениях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Народное государство



Первое направление – построение народного государства через развитие свободного гражданского общества. С этой целью в будущем большая часть государственных функций будет передана из центра в регионы. В каждой махалле будет введена должность помощника хокима.



В районный бюджет станут поступать средства из дополнительных источников и будут формироваться отдельные фонды для каждой махалли. Будут трансформированы центральные ведомства, создана компактная и эффективная система управления, а ведомства, выполняющие дублирующие функции, будут оптимизированы.



"Руководитель должен быть не обузой для народа, а напротив, облегчать его жизнь", – сказал президент.



Борьба с коррупцией и защита прав человека



Второе направление охватывает задачи укрепления справедливости и верховенства закона, соблюдения чести и достоинства человека. С этой целью будут усовершенствованы судебная система и институт адвокатуры, деятельность органов правопорядка.



Также будет усилена защита прав предпринимателей и собственников.



Все силы и средства государства и общества будут направлены на искоренение коррупции. Деятельность в этом направлении не ограничится привлечением виновных к ответственности, но и будет направлена на устранение причин, вызывающих коррупцию, с применением действенных мер превентивного характера.



Рост доходов населения



По третьему направлению намечены планы развития национальной экономики. Цель – к 2030 году Узбекистан должен войти в ряд государств с показателем доходов на душу населения выше среднего. Это будет достигнуто, прежде всего, за счет стимулирования частного сектора и увеличения его доли, а также привлечения прямых иностранных инвестиций. Будут приняты первоочередные меры по обеспечению макроэкономической стабильности и снижению уровня инфляции до 5 процентов.



Запланированы крупные проекты по обеспечению населения жильем и чистой питьевой водой, строительству современных дорог и коммуникаций, улучшению общественного транспорта и сообщения между регионами.



Образование и медицина



В-четвертых, в центре постоянного внимания будет находиться вопрос обеспечения качественного образования и воспитания. Планируется постепенно повышать размер заработной платы учителей и к 2025 году довести его до 1 тысячи долларов в эквиваленте. Предстоит разработать Национальную программу образования, направленную на строительство новых и укрепление материально-технической базы имеющихся школ, обеспечение непрерывной связи между всеми звеньями системы образования.



Будут созданы широкие условия для охраны здоровья населения. В ближайшие пять лет планируется повысить зарплату врачей высшей категории до 1 тысячи долларов в эквиваленте. Расширится охват специализированной медицинской помощью в областях, районах и городах. Будет запущена система государственного медицинского страхования, средства будут выделяться с привязкой к конкретному больному. Важной задачей останутся развитие физической культуры и спорта, утверждение здорового образа жизни.



Работа с молодежью



В рамках пятого направления предусмотрено развитие духовно-просветительской сферы. С этой целью будет реализована концепция "Новый Узбекистан – просвещенное общество". Приоритетное значение будет придано развитию культуры и искусства, формированию у молодежи здоровых убеждений, укреплению межнационального согласия и взаимоуважения.



Борьба за экологию



В-шестых, необходимо консолидировать усилия в поиске решений глобальных проблем, выработать соответствующие шаги на национальном и региональном уровнях, отметил глава государства. Указано на усиливающееся негативное воздействие экологических угроз. Затронуты вопросы развития зоны экологических инноваций и технологий в Приаралье, разработки Всемирной экологической хартии.



Прагматичная внешняя политика



В седьмом направлении содержатся задачи обеспечения мира и безопасности в нашей стране, развития международного сотрудничества. Отмечено, что приумножение мощи Вооруженных Сил нашей страны, усиление боеготовности, физической и моральной подготовки военнослужащих и впредь будут актуальной задачей.



Узбекистан продолжит свою прагматичную, взвешенную внешнюю политику и экономическую дипломатию. Это, прежде всего, дальнейшее укрепление отношений добрососедства и стратегического партнерства со странами Центральной Азии, а также расширение взаимовыгодных и многоплановых отношений с партнерами во всех регионах мира.