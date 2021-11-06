 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайские триады: от бандитской до ядерной, - А.Храмчихин
12:57 08.11.2021

Китайские триады: от бандитской до ядерной

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В ответ на резкий рост стратегического потенциала КНР Россия должна начать строить ракеты средней дальности, полагает военный эксперт Александр Храмчихин.

Наша страна увлеченно конфликтует с Западом, старательно не замечая, что происходит на ее восточных границах.

В Вашингтоне признали, что Китай, наравне с США и Россией, похоже, уже обладает ядерной триадой, которая включает стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и атомные подводные ракетоносцы. Об этом говорится в ежегодном обзоре Пентагона, посвященном развитию вооруженных сил КНР. Стоит отметить, что до того Поднебесная долгие годы была знаменита совсем другими триадами - так называется разновидность тайных преступных организаций.

Первые сообщения о том, что Пекин активно занялся модернизацией своего стратегического ядерного потенциала, появились еще в начале осени этого года. Теперь американцы сделали прогноз, согласно которому к 2030 году у Китая будет не менее одной тысячи ядерных боеголовок.

Накануне материал на эту же тему опубликовало издание The Hill, ссылаясь на отчет исследовательского центра Федерации американских ученых (FAS). В нем сообщается, что на севере и северо-западе Китая (то есть в непосредственной близости от территории России) идет быстрое строительство новых шахт для МБР. Отмечая "беспрецедентное ядерное наращивание", издание приводит заявление Стратегического командования США по этому поводу, в котором говорится, что это уже "второй раз за два месяца, когда общественность обнаружила то, о чем мы все время говорили, о растущей угрозе, с которой сталкивается мир, и завесе секретности, которая ее окружает".

Кроме того, две недели назад президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен сообщениями о китайских гиперзвуковых ракетах.

Между тем, складывается впечатление, что Россию, которая увлеченно конфликтует с Западом, мало волнует игра мускулами ее огромного восточного соседа. О том, к чему может привести подобная беспечность, насколько серьезную угрозу представляет китайское ядерное оружие и сколько его у Пекина уже есть на самом деле, обозревателю "Росбалта" рассказал заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

- Понятно, что сегодня у России и Китая отношения хорошие. Но так было не всегда и не исключено, что в будущем снова все изменится. На ваш взгляд, могут ли китайские ракеты, располагающиеся в пусковых установках недалеко от российских границ, угрожать безопасности нашей страны?

- Во-первых, вопрос, какие именно ракеты будут в этих установках. Во-вторых, любая китайская ракета средней дальности не просто угрожает России. Она на Россию, собственно, и направлена. А большинство уже существующих сегодня китайских ракет - именно средней дальности.

Если речь идет о межконтинентальных ракетах, то нас это должно мало волновать, потому что они нацелены на Америку. А вот что касается китайских ракет средней дальности, то, конечно, часть из них направлена на Индию, но большинство, разумеется, на нас.

Повторю, это ситуация, которая есть уже сейчас. Если ракет у Китая добавится, значит, на нас будет направлено еще больше ядерных боеголовок.

- Почему так происходит? У нас вроде как с Китаем сейчас дружба…

- Ну, у нас, например, был период дружбы с американцами, но ни мы, ни они в то время и не думали отказаться от ракет, нацеленных друг на друга. А Китай никогда в жизни ни с кем не дружил и даже не считал нужным это делать. Он всегда позиционировал себя как "срединное государство", считая всех остальных вокруг варварами. Это для него принципиальный подход, так было всю его историю.

- Насколько далеко продвинулась ядерная программа Китая?

- Про ядерную программу Китая точно могут сказать только в самом Китае. То, что регулярно пишут в докладах Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) или Лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) о том, что у Пекина то ли 200 то ли 300 боеголовок, не что иное, как лютый бред, который повторяется и транслируется десятилетиями. Зачем они это делают - просто какая-то загадка природы. Может, китайцы им за это платят?

- То есть вы с этими данными не согласны?

- Минимальное количество китайских ядерных боезарядов уже сейчас на порядок больше. Наиболее правильная оценка их численности - 3500 боеголовок самых разных уровней - стратегических, средней дальности, морских, военно-воздушных, наземных.

- Насколько я понимаю, это уже сопоставимо с ядерным потенциалом России и США?

- Да, вполне сопоставимо. Собственно, я не исключаю, что на самом деле у Китая боеголовок еще больше, но даже и этого количества более чем достаточно. Причем до Америки из них потенциально долетает незначительная часть, а вот до нас - почти все. И такие оценки ядерного потенциала КНР существуют уже очень давно.

- Россия что-то делает в ответ на ядерные приготовления Пекина недалеко от своей границы?

- Этот вопрос лучше задать Кремлю. Могу лишь сказать, что у нас, к сожалению, нет ракет средней дальности из-за того самого договора (ДРСМД) с США, который был заключен в 1987 году. Сейчас этого договора, спасибо американцам, нет, но я не вижу, чтобы у нас предпринимались серьезные усилия для того, чтобы начать делать такие ракеты.

Имеющиеся у России межконтинентальные ракеты против Китая избыточны, при этом они у нас и против США, и против КНР, что само по себе безусловно плохо. Поэтому России нужны собственные ракеты средней дальности. "Искандеров" для этого категорически недостаточно. Четыре бригады "Искандеров" вдоль российско-китайской границы - это никак не сопоставимо с количеством китайских ракет по другую ее сторону.

Беседовал Александр Желенин

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636365420
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