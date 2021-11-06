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Игры кончились. Как компьютерные игры стали инструментом пропаганды, - Дм.Лазарев
13:01 08.11.2021

Игры кончились
Как компьютерные игры стали инструментом пропаганды

Дмитрий Лазарев

5 ноября из-под пера американских издателей из конторы Activision вышла в свет новая игра Call of Duty: Vanguard в популярном сегодня сеттинге Второй Мировой войны. Фанаты и многочисленные аналитики не ожидали технического или сюжетного прорыва от очередного продукта серии, известной своей конвейерностью – и оказались правы. Однако интерес здесь представляют исторические, расовые и гендерные вопросы, поднятые в сюжете.

В его центре - интернациональная и мультикультурная команда агентов, которая весной 1945 года выходит на след проекта "Феникс", последней надежды Третьего Рейха. Наша главная цель по сюжету: помешать вымышленному главе Гестапо Фрайзингеру, якобы убившему Гитлера, создать Четвертый Рейх и сбежать из оккупированного Берлина. Командиром отряда является чернокожий британец Артур Кингсли, а под его руководством воюет советский снайпер Полина Полякова, прообразом которой стала Людмила Павлюченко, а в деталях биографии – Василий Зайцев. Каждый из героев рассказывает свою предысторию – так, Артур вместе с множеством других негров высаживается в Нормандии, а санитарка, переквалифицировавшаяся в снайперы, в одиночку вырезает командование Вермахта и сотни простых солдат под Сталинградом с помощью снайперского ножа и винтовки с автоматом.

Постер новой Call of Duty Vanguard

При этом население пасторально-купольного города состоит из клюквенных женщин в платках, а Красная Армия в игре представлена лишь в виде бегущих от бомбардировок болванчиков. Тем не менее, в отличие от фильма по мотивам биографии упомянутого Василия Зайцева, в игре нет коктейля из обязательных атрибутов неоспоримой исторической правды о Сталинградской битве – ни кровожадных заградотрядов, убивающих больше советских солдат, чем немцы, ни сумасшедших комиссаров, молящихся на портреты вождя, ни даже одной винтовки на роту и не считающих потери безумных командиров. В вопросе представления русских в западной игровой индустрии это огромный шаг вперед. Неужели кто-то взялся за голову, одумался и пересмотрел свое отношение к ключевой для достаточно крупного рынка теме?

Конечно, нет. Всему причиной стала череда некрасивых историй, связанных с выпусками предыдущих двух частей серии Call of Duty: "Black Ops Cold War" и "Modern Warfare" и вышли в 2020 и 2019 годах соответственно.

В Cold War президент Рейган узнает о советском шпионе из КГБ агенте "Персей", который стремится нарушить баланс сил и изменить ход истории. Для пресечения его деятельности был создан специальный отряд, который по ходу сюжета оказывается в самых разных декорациях, внятно разжевывающих игроку правильный взгляд на то, какая сторона была права в Холодной войне. Антивоенные демонстрации и либеральная контркультура США в игре противопоставляются зловещему пафосу военных парадов на Красной площади и гнету советского милитаризма. Огни и красоты Западного Берлина смотрятся куда краше сырого, холодного, темного и страшного Восточного Берлина, где на одного жителя приходится несколько агентов штази, а за попытки перелезть через Берлинскую стену травят собаками и расстреливают.

Американские спецслужбы пытаются сохранить мир и покой граждан всего мира пока агент Персей ворует у американцев атомные бомбы для установления гегемонии СССР во всем мире.

В начале игры нам дают создать собственного персонажа в соответствии со всеми достижениями современной инклюзивной культуры в войне со здравым смыслом. Можно, например, слепить небинарную женщину из Африки, что не помешает ей в качестве предыстории выбрать работу в КГБ. В этом случае суровые ЦРУшники из восьмидесятых будут говорить о нашем герое во множественном числе, потому что именно так на Западе принято обращаться к тем сверхразумам, которые к 30 годам так и не сумели выяснить мальчик они или девочка.

Внутренности главного здания КГБ в представлении Activision

Иронично внедрение толерантной повестки в структуру американских спец. служб тех лет, учитывая тот факт, что сам Рональд Рейган высказывался против однополых браков с позиции религиозного догматика, а рейгановскую администрацию до сих пор обвиняют в том, что та саботировала борьбу со СПИДом в США, потому что считали это болезнью содомитов и наркоманов.

Впрочем, это не мешает Activision делать вид, что в ЦРУ 40 лет назад всех представителей новопроизведенных гендеров считали за полноценных людей.

Для обывателя, держащего в руках геймпад, параллели проводятся четче некуда: поборники мировой стабильности и порядка борются против жутких русских, всем и всегда грозящих войной.

Показательна история, что в момент выхода игры компания Sony заблокировала ее продажу на дисках в российских магазинах – этот шаг частной компании, никак не связанной с российским государством, тут же был объявлен цензурой, хотя игру можно было купить и попробовать в электронном виде, ведь сервис цифровой продажи Sony никак этому не препятствовал.

Того же самого нельзя сказать о предыдущей части серии, Call of Duty: Modern Warfare, вышедшей в 2019 году.

В игре, чьи авторы обещали игрокам "серую мораль" и отсутствие традиционных для жанра сторон хороших и плохих ребят, "серая мораль" получилась с ярко выраженным коричневым оттенком, от чего опешили видавшие высоты антироссийской пропаганды геймеры, а волна возмущения поднялась даже на федеральных каналах.

При этом сама игра перестала продаваться на территории РФ – всему виной не цензурные преступления кровавого режима, а опасения дистрибьюторов получить непоправимый урон для репутации. В сюжете игры, где вроде бы нет хороших и плохих, в выдуманную арабскую страну Урзыкстан, подозрительно напоминающую Сирию, вторгается безумный генерал Роман Барков, желающий применить химическое оружие, а российская армия буднично расстреливает мирное население и вешает сопротивляющихся на строительных кранах. В игре в качестве номинальных антагонистов присутствует террористическая группировка "Аль-Катала", название которой обыгрывает имя всемирно известной организации, но показанные злодеяния террористов не идут ни в какое сравнение с буднями российской армии (хотя сами персонажи в диалогах ставят знак равенства между террористами и русскими солдатами)

При этом Россия назначается ответственной за хранение, производство и применение химического оружия и за кошмарные военные преступления типа авианалетов на дороги, полные отступающих солдат противника. Угадайте с одного раза, кто в реальности в отличие от России никогда не отказывался от удовольствия владения химическим оружием и чьим рукам на самом деле принадлежат знаменитые "шоссе смерти". А теперь подумайте, кому нужны сухие и полные эвфемизмов новостные сюжеты и сводки с "Википедии", когда игра ярко и красочно показывает миллионам геймеров всю правду о бессовестных преступлениях сумасшедших русских.

Часто можно встретить точку зрения, сопоставимую с воплями о "частной цензуре". Разработчики из компании Activision, говорят защитники этой точки зрения, являются свободными художниками и вольны показывать в своих играх все, что только захотят.

Как всегда, у такой позиции есть ряд изъянов. Например, тот факт, что еще в 2014 году сотрудники дочерних структур Activision при работе над серией Call of Duty напрямую обращались за помощью к американским военным советникам и аналитикам из Пентагона. С тех пор новых сведений по этому поводу не поступало, но едва ли Activision и военное ведомство США ограничились лишь одним контактом. Обращались ли разработчики за консультациями в Минобороны РФ? А к китайским военным, щедро представленным в посвященным будущим войнам частях серии? Наконец, отправлялась ли делегация от Activision в глубины ближневосточных пустынь, чтобы получить консультацию каких-нибудь "умеренных повстанцев", играющих важную роль в играх серии? Если нет, то о какой "серой морали" идет речь? Американская корпорация распространяет по всему миру взгляд Пентагона на прошлые и будущие войны, а игроки по всему миру с радостью платят от 3 до 6 тысяч рублей за каждую ежегодную итерацию этого взгляда.

Наши средства контрпропаганды тем временем во всеоружии готовы к уже прошедшей войне. Они худо-бедно научились блокировать транслирующие враждебные точки зрения СМИ, выявлять (пусть и не без проблем) иноагентов и более-менее надежно отрезать спонсируемые антироссийскими силами источники информации от российской аудитории. Более того, существует (пусть и не всегда применяется) механизм недопуска явно антироссийских фильмов в российский прокат – это невероятно своевременно обеспечивает отсутствие на наших экранах фильмов типа "Вторжение в США" и "Рэмбо III".

Но все эти меры неэффективны, пока игроки миллионами покупают очередные побасенки о преступлениях всех, кто не марширует под звездно-полосатым флагом. По неплохим темпам продаж в мире, выдающемуся качеству технической части игр и стабильно высоким оценкам от игровых журналистов очевидно, что данная схема работает – работает против нас. Ответ на подобные удары вражеской пропаганды должен лежать не в плоскости запретов или ограничений доступа – недавняя история множество раз доказывала неэффективность всего этого. Ответом должен стать налаженный конвейер производства аналогично высококачественной и напичканной пропагандой игровой продукции. Экскурс в историю с нелепыми провалами прадедов наших врагов, взгляд на современность с обвинением нашего противника в наших же военных преступлениях, будущее, где внуки наших оппонентов будут выглядеть жалкими трусами и безвольными кретинами – всего этого ответа нет и не предвидится.

Отечественный игропром лежит в руинах и серьезно отстает от иностранных индустрий – речь даже не идет об американских или японских гигантах, а о студиях поменьше, вроде польских, чешских или канадских контор с разнообразием фирм-разработчиков и издательских компаний, поставивших на поток производство крупных, заметных и востребованных игр.

Источник - Завтра
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