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|Мигранты рвутся в Польшу метая камни и бутылки в польских жолнежей
13:03 08.11.2021
Штурмующие границу мигранты забросали польских солдат камнями и бутылками
Лидия Мисник
Группа нелегальных мигрантов забросала польских солдат камнями, бутылками и палками во время штурма польско-белорусской границы.
Такое видео опубликовало в Twitter министерство обороны Польши.
Судя по кадрам, агрессию по отношению к пограничникам проявили по меньшей мере десять мужчин. Конфликт происходил за забором с колючей проволокой. На видео слышны крики и звуки разбивающихся бутылок. Также был запечатлен момент, как люди замахиваются для броска в сторону оператора.
"С такими ситуациями солдаты и офицеры пограничной службы встречаются ежедневно. Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии как минимум одного белоруса сегодня напала на наши посты", - написало польское ведомство в посте.
Ранее Польша обвинила Минск в вооруженной провокации из-за незаконного пересечения белорусско-польской границы группой неизвестных с оружием.