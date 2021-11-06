Узбекистану не хватает газа чтобы нормально перезимовать. Куда дели?

13:22 08.11.2021

Узбекистан в случае нехватки может начать закупать газ за рубежом

Узбекистан, общество 15:38, 08 ноября 2021 Просмотров: 461



(UZ) - Узбекистан может начать импорт природного газа в наступающую зиму. Это произойдет если в стране будет наблюдаться нехватка "голубого топлива" в условиях сильного похолодания. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Узбекистана.



В министерстве уточнили, что окончательное решение вопроса по импорту газа будет приниматься правительством.



В текущий осенне-зимний период в Узбекистане внутренним потребителям планируется поставить 32,622 млрд куб. м природного газа, в подземные хранилища газа уже закачено более 3 млрд куб. м.



В перечень сезонных потребителей газа в Узбекистане входят автомобильные газозаправочные станции, тепличные хозяйства, ряд производителей стройматериалов и предприятия общепита.