КлиматДурьКонтроль. Председатель Си и президент Путин смеются над нами, - The Times

14:12 08.11.2021 Британская Times признает, что Россия и Китай переиграли Запад. Си Цзиньпин и Путин поступили рационально и не приехали на климатический саммит в Глазго. Разрекламированный форум окончился провалом. А без Пекина и Москвы мир своих климатических проблем все равно не решит.

CОР26 в Глазго: председатель Си и президент Путин смеются над нами (The Times, Великобритания)

Климатический саммит COP26 стал подарком нашим геостратегическим конкурентам и хедж-фондам.



Доминик Лоусон (Dominic Lawson)

Разрыв между риторикой и фактом - неизменная черта политики. Но редко пропасть между претензиями и реальностью может быть такой большой, как та, которую продемонстрировал Алок Шарма на конференции CОР26 в Глазго.



Британский председательствующий на этом форуме по вопросам изменения климата сказал делегатам (и мировым СМИ), что в результате согласованных им международных договоренностей "не за горами конец угля".



Это была чистейшая риторика. А вот теперь факты. Мало того, что декларация о поэтапном отказе от угля к 2040-м годам не была подписана тремя крупнейшими потребителями твердого ископаемого топлива в мире (Китай, Индия и Америка, на которые приходится более 70% процентов глобальных выбросов CO2 от сжигания угля), само это благодушное намерение было фактически нейтрализовано добавлением формулы о его реализации "как можно скорее впоследствии".



Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заметил, что отсутствие под этими договоренностями подписей крупнейших производителей, а также потребителей угля (Австралия также отказалась подписать их) означает, что шансы достичь провозглашенной и загадочно точной цели - поддержать глобальные температуры на уровне не более 1,5C выше до-индустриального - практически "близки к нулю". К тому времени, однако, все главы правительств, которые все-таки потрудились приехать в Глазго, уже улетели на своих специальных самолетах.



Тот факт, что лидеры России и Китая не присутствовали на саммите в Глазго, дал президенту Байдену (который на форуме присутствовал и большую часть времени не спал) возможность подвергнуть их критике за неучастие.



Но при этом председателя Си и президента Путин, по крайней мере, нельзя обвинить в лицемерии. За кулисами Глазго госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов, на которых он призвал шейха Абдуллу бин Зайеда Аль Нахайяна "и дальше увеличивать добычу" нефти - это из официального отчета госдепартамента. Перед прилетом в шотландскую столицу сам Байден даже обсуждал идею наказать Россию и Саудовскую Аравию, если они в ближайшее время не увеличат добычу нефти ("Я не хочу говорить, какие действия мы рассматриваем в этой связи, прежде чем мне придется их предпринять!").



Произнесенные в такой невнятной форме заявления Байдена только подчеркивают путаницу в официальной политике Запада (ярким примером чего являются непонятные требования британского правительства). С одной стороны, наши лидеры хотят оставить добычу нефти и газа в прошлом. С другой стороны, они знают, что их избиратели не могут получить достаточного объема этих важнейших энергоресурсов (и не в последнюю очередь для отопления своих домов), и очень негодуют по поводу резкого повышения цен на них. Как объяснил на прошлой неделе генеральный директор корпорации BP Бернард Луни: "Если вы уберете предложение, но спрос останется неизменным, то единственное, что произойдет, - это стремительный рост цен".



Это и происходило в последние месяцы и было манной небесной для компаний, занимающихся разведкой и добычей нефти. Стоимость их активов резко выросла в соответствии с ценой на нефть. Поэтому при мысли о своих пенсионных накоплениях вы можете считать и так: да, я плачу больше за бензин на бензоколонке, но мои акции в энергетических компаниях дорожают.



Подумайте еще раз. Крупные институциональные инвесторы по настоянию своих комитетов ESG (экологических, социальных и управленческих) отказываются от вложений в отрасли, определяемые как "загрязняющие". А кто является в них покупателем? В основном хедж-фонды, такие как управляемый Криспином Оди (Crispin Odey), "Европейский фонд" (European Fund), капитализация которого в этом году выросла более чем на 100%. В прошлом месяце Оди сказал Financial Times: "Все они (крупные институциональные инвесторы) так стремятся избавиться от нефтяных активов, что оставляет для нас на столе фантастическую прибыль". Другой менеджер хедж-фонда, Джош Янг из Bison Interests, заметил: "Люди не понимают, сколько денег можно заработать на вещах, которые они ненавидят".



Мой друг, который является менеджером фонда, сказал, что это напомнило ему ситуацию, сложившуюся несколько лет назад с табачными компаниями: "Некоторые пенсионные фонды испытывали брезгливость по отношению к своим „табачным" акциям, но их клиенты, интересы которых они должны были обслуживать в первую очередь, проиграли, потому что поток дивидендов от таких компаний, как British American Tobacco, до сих пор по-прежнему колоссальный".



По крайней мере, BAT по-прежнему высоко котируется на крупнейшей фондовой бирже FTSE, поэтому пенсионные фонды могут всегда инвестировать в эту табачную корпорацию если только захотят. Но Тереза Коффи, госсекретарь по вопросам заработной платы, социального обеспечения и пенсий, объявила о планах "называть и позорить" пенсионные фонды, которые не желают отказываться от "загрязняющих" отраслей.



Из этого вытекают два следствия. Первое заключается в том, что некоторые не называемых широко компаний, в которые "хеджеры" могут инвестировать без тех ограничений, которые применяются к крупным пенсионным фондам, легко приобретут "загрязняющие предприятия" по бросовым ценам, что потенциально принесет им огромную прибыль.



Глава крупнейшей в мире управляющей фондами корпорации BlackRock четко заявил об этом на панельной дискуссии в Глазго на прошлой неделе. Ларри Финк заметил, что неравенство обязательств между государственными и частными компаниями создало возможность для "крупнейшего дисбаланса на рынке капитала в моей жизни. Мы видим, что все больше углеводородов переходит от государственных предприятий к частным".



И второе следствие идей Терезы Коффи. Если BP, Shell и им подобные не поощряются к инвестированию в новые разработки нефти и газа, тогда мы будем еще больше зависеть в обеспечении своих энергетических потребностей (как уже с сожалением заметил Байден) от таких стран, как Россия и Саудовская Аравия. Оставьте в стороне экономику: это уже какая-то болезненная форма мазохизма со стороны Запада. Или, по крайней мере, будет превращаться в таковую, если переход к пост-нефтегазовой эре не будет намного более плавным, чем это кажется сейчас возможным.



Верно, что возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, стали более конкурентоспособными по сравнению с ископаемыми видами топлива. Но их непостоянство - это не просто ошибка, это их неотъемлемое свойство. Странный парадокс заключается в том, что крупнейшим в мире поставщиком солнечных панелей и ветряных турбин является Китай, чье экономическое преимущество при их производстве частично достигается за счет продолжающегося массового использования китайцами энергии угля! И это использование Поднебесная не собирается снижать в обозримом будущем, о чем нам поведал Шарма, но чего он так и не признал.



Вместо этого председательствующий на форуме CОР26 решил похвалить боссов корпораций, появившихся в Глазго, сказав, что, когда он начинал свою карьеру в сфере финансов, "у нас в Англии был парень по прозвищу „водяной" (Swampy). (Daniel Marc Hooper - скандально известный защитник природы, прославившийся своим эскападами на ниве защиты окружающей среды - Прим. ИноСМИ). Он проводил все свое время, сидя на деревьях и не допуская их вырубки или в подземных тоннелях, не допуская строительства дорог. А сегодня такие чудаковатые Swampy окружают нас в мире повсюду - в залах заседаний, в государственных учреждениях и на торговых площадках по всей планете. И вы, друзья мои, являетесь нашими новыми Swampy, так что можете гордиться этим".



Возможно, они и гордятся собой. Но я думаю о том, как обоснованно смеются над всем этим в сумраке Председатель Си в Пекине и президент Путин в Москве. И это наполняет меня беспокойством.



Комментарии читателей The Times



Xir Christopher Thales



Блестящий и информативный материал, спасибо. COP26 был цирком, которым руководили клоуны, чтобы подкормить жадную и прожорливую климатическую индустрию и умиротворить доверчивые массы (как они их видят). Абсолютная посредственность, глупость и самовлюбленность наших лидеров не заслуживает никакого внимания. Неудивительно, что Путин и Си смеются над нами. Запад в глубокой беде по своей собственной вине.



TBornotTB



Здесь, в Новой Зеландии, я внимательно следил, как в Великобритании 5-минутный сегмент главных вечерних новостей транслировал бюллетень COP26 каждый вечер в течение 2 недель до и во время конференции. И все абсолютная пропаганда. Никогда не изложено было никаких проблем или споров о науке, научных данных или сообщений. Либеральная элита решила, что все мы должны принять их климатическую религию и не допустить никаких дебатов, возражений или дискуссий. Но они заставят нас заплатить за это огромную цену в ближайшие десятилетия. Гордыня этих людей состоит в том, что они полагают, что могут управлять климатом! Они никогда не осмелятся провести референдум по этому вопросу, потому что он слишком важен и сложен, чтобы довести его до масс. Именно такое высокомерие со стороны либеральной элиты способствовало Брекситу, движению за независимость Шотландии, левому перевороту в наших университетах, тому факту, что женщине явно не нужна шейка матки и т. д. Я понимаю, что превращаюсь в моего брюзжащего отца, но меня тошнит от того, куда ведут нас наши лидеры, и это невозможно остановить.



Gary



Спасибо Доминик; мне нужна была сверка позиций. И давайте не будем забывать обо всех тех выгодах, которые достаются миллиардерам, зарабатывающим огромные деньги на использовании солнечной и ветровой энергии машинами китайского производства (но их не будет, когда панели потребуют обновления, а ветровые турбины остановятся от ржавчины!).



Chris Frankland



В действиях Запада вокруг климата очень много позы и очень мало реального действия. Это типичное западное поведение.



Я сомневаюсь, что Си и Путин смеются. Возможно, тихо улыбаясь самим себе.



В отличие от нас, кто ведет себя по-хамски. Си обычно вообще непроницаем, как сфинкс.



Тихо стоит в сторонке и наблюдает за западным упадком?



J O



Тереза Коффи, наш замечательный министр заработных плат и пенсий.



Печется, бедняжка, о том, чтобы в старости мы были бедны и жили в холоде!



Mark Piney



Путин, Си и другие мудрые люди и не собираются прекращать использование угля, нефти и газа, а также других ископаемых источников энергии.



Это только такое недоразумение, как наш Борис Джонсон полагает, что может построить современное массовое производство на ветряных мельницах и увеличительных стеклах. Но ведь это все непостоянные источники энергии, и они имеют привычку исчезать как раз тогда, когда больше всего нужны!



Cicero



Итак, как и ожидалось или, я бы сказал, как всем было известно заранее, конференция в Глазго не дала ничего практического. Какого рода решение было принято в отношении ее проведения или участия в нем, совершенно непонятно. Создается впечатление, что форум был проведен просто для того, чтобы продемонстрировать какое-то действие. Си и Путин проявили здравый рационализм в том, том, что не явились на это сборище!



FREXUK



Отличная статья, Доминик. Короче мы наелись досыта! Я хочу согреться, поэтому и сжигаю углеводороды. Если нам их не даст "X", то предоставит "Y". Китай поступает совершенно рационально, сжигая уголь, чтобы монополизировать солнечную энергию. Америка и Австралия - лицемеры. Индия - бедная крестьянская экономика. Россия - мафиозное государство. Но и мы тоже обречены!



Brillig



Хватит Британии пытаться вести мир за собой. Все равно из этого ничего не выходит, но это становится непомерно дорого!



Timbo Nicks



Путин с особенным удовольствием и от души смеется над британскими консерваторами, чье тщеславие и жадность легко становятся предметом манипуляций благодаря щедрому спонсорству и совместным круизам на роскошных яхтах, принадлежащих как раз путинским олигархам, в том числе и из энергетического сектора!



К сожалению, эта шутка распространяется и на всех нас, британцев!



Graham Ross



Все эти возобновляемые источники энергии - это полная ерунда и демагогия!



На открытом рынке они не в состоянии конкурировать с обычными источниками энергии. Их "поддерживают на плаву" только гигантские государственные субсидии, которые потом снова ложатся бременем на население. И вся эта история с ростом цен на газ - это тоже фальшь. Это хитрая игра правительства, чтобы "подтянуть" цены на него к ценам на "зеленую энергию".



Правительство не может спрятать в комнате слона в виде того, что несмотря на все субсидии "зеленке" цены на нормальную ископаемую энергию идут вверх.



Oliver Point



У нас редко об этом говорят, но факт остается фактом: около 12% добываемой в мире нефти идет не на производство энергии, а на нефтехимию.



Ну хорошо, даже если мы достигнем каких-то успехов с новыми источниками в электрогенерации - нефтехимическое производство чем мы будем обеспечивать?!



Steven Wren



Запад с каждым днем становится все более оторванным от реальности. Мы ни в коем случае не готовы отказаться от ископаемого топлива. Как правильно говорится в статье, если западные страны просто производят меньше таких энергоресурсов, нам все равно придется покупать их у кого-то по более высокой цене. Что нам нужно, так это серьезное движение к ядерной энергетике, которое может поддержать нас до тех пор, пока технологии не предоставят лучшее решение. "Разводить понты" с конференции, на которую все прилетели на многочисленных специальных самолетах - источниках парниковых выбросов - это ни что иное, как лицемерие.



simon hart



Для нас, британцев, Брексит и "Абсолютный ноль по выбросам" - это одно и то же.



Горькое лекарство, которое намного хуже самой болезни!



William Graham



Этот разрекламированный климатический саммит превратился из COP26 во FLOP26 (игра слов - flop по-английски "провал, крах" - Прим. ИноСМИ). Он явился полной ерундой. Однако беда в том, что он стоил миру несколько миллиардов фунтов стерлингов и солидную порцию выбросов СО2. Ну, наверное, хоть госчиновники получили передышку на несколько дней.



Ну что, теперь обратно к пустым делам?



Luke Nomore



Председатель Си и президент Путин, действительно, смеются над нами. Особенно в условиях тех "откатов" в рекламировавшихся "достижениях" саммита.



Что касается нас, островитян с Британских островов, то мы не только не радуемся каким-то сомнительным достижениям саммита, но после него изо всех сил идем ко дну, пуская огромные пузыри!



Оригинал публикации: Presidents Xi and Putin are laughing at usОпубликовано 07/11/2021 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636369920

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената Парламента провел переговоры с итальянскими коллегами

- Н.Нигматулин: Мажилис рассмотрит поправки в Налоговый кодекс

- А. Мамин принял участие в Экономическом форуме "ЕС - Центральная Азия"

- В Казахстане за неделю зафиксирован нулевой рост цен на социально значимые продукты питания

- Об ориентирах

- Число межнациональных конфликтов будет расти

- Транжиры-майнеры и экономный министр

- Специальный представитель Президента Ержан Казыхан принял участие в форуме "Европейский Союз – Центральная Азия"

- Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+